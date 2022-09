Come aprire e verificare un account Capital.com da computer

in

Capital.com è considerata una delle piattaforme di trading intuitive di maggior successo in tutto il mondo. Per registrarti per un account Capital.com, procedi nel seguente modo:

1. Registra un account

– Accedi alla pagina di registrazione del capitale .

– Fai clic su “Fai trading ora” nell’angolo in alto a destra dello schermo.

– E vedrai un modulo elettronico che ti richiede di inserire alcune informazioni personali, tra cui:

Indirizzo email

Password (la password che si desidera impostare per l’account Capital.com)

– Quindi fare clic su “Continua” per passare al passaggio successivo.

2. Completa il profilo

Per completare il tuo profilo, fai clic su “Completa”.

– Quindi, controlla e regola le informazioni del tuo paese di residenza, nazionalità e data di nascita e fai clic su “Continua”.

– Nella finestra successiva, inserisci i seguenti dati personali:

Nome

Secondo nome (facoltativo)

Cognome

Data di nascita

– Successivamente, inserisci il tuo indirizzo di residenza (lo stesso dei documenti utilizzati per la verifica successiva: una carta d’identità, passaporto, patente di guida, ecc.)

– Inserisci il tuo numero di telefono personale.

– Seleziona la valuta di deposito / prelievo.

– Infine, leggi attentamente i termini e le condizioni del broker e fai clic su “Accetta”.

3.

Verifica la tua identità

La verifica del tuo conto di trading è necessaria per fornirti il miglior servizio possibile e rispettare le normative sui servizi finanziari. Pertanto, si consiglia agli investitori di verificare i propri conti il prima possibile.

Per verificare la tua identità, devi preparare le foto di uno dei seguenti documenti: passaporto, carta d’identità nazionale, patente di guida, ecc., Incluso il tuo nome completo, data di nascita e indirizzo.

Tutti e quattro i lati della foto/scansione devono essere visibili e il testo deve essere leggibile.

È possibile fornire documenti nei seguenti formati: PNG./JPG/JPEG e PDF.

I passaggi di verifica sono i seguenti:

– Fare clic su “Impostazioni” > casella “Carica documento” > “Carica documento“.

– Seleziona il tipo di documento utilizzato per la verifica dell’identità e carica le foto.

Per i documenti con informazioni su 2 lati, come una carta d’identità o una patente di guida, carica 2 lati (fronte e retro) del documento.

– Una volta caricati i documenti richiesti, Capital.com ti invierà una richiesta per scattare un selfie dal vivo. Fai clic su “Account” > “Stato account” e vedrai la finestra “Scatta un video selfie” come mostrato di seguito:

– Clicca su “Sono pronto” e segui le istruzioni. Quindi, riceverai una notifica al termine del processo.

Riceverai anche un’e-mail di conferma una volta approvato il documento.

Di norma, il processo di verifica deve essere completato entro 48 ore. Tuttavia, se segui correttamente i requisiti e fornisci tutte le informazioni, ci vogliono solo 3 minuti per verificare il tuo account. E poi, puoi iniziare ad accedere ed effettuare transazioni.