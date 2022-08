Come aprire un conto di trading eToro

Se sei affascinato dall’investire in azioni statunitensi, criptovalute, indici, valute, materie prime, ETF, ecc., Ma non vuoi fare trading su una piattaforma tradizionale complicata da usare, allora eToro è perfetto per te.

Fondata nel 2007, eToro è diventata una delle piattaforme di trading intuitive di maggior successo con oltre 17 milioni di membri in tutto il mondo.

Con la sua semplice piattaforma, ora puoi aprire un conto eToro online e scambiare diverse attività finanziarie in diversi mercati e sperimentare eccezionali funzioni di copy trading. Questo articolo ti fornirà una breve guida su come registrarti per un account eToro in soli 5 minuti.

1. Accedi alla pagina di registrazione di eToro QUI

Quindi, vedrai un modulo elettronico che ti richiede di inserire tutti i tuoi dati personali per aprire un nuovo conto di trading.

2. Compila tutte le informazioni pertinenti richieste in questo modulo, inclusi nome utente, indirizzo e-mail e password.

Note:

L’indirizzo e-mail e il numero di telefono non devono essere registrati per un account eToro prima

per un account eToro La password contiene almeno 8 lettere e numeri

lettere e numeri Inoltre, puoi anche accedere all’account eToro tramite Facebook o Gmail per ulteriori opzioni. Questo ti indirizzerà automaticamente al sito scelto e prenderà automaticamente le informazioni da questi servizi.

o per ulteriori opzioni. Si consigliano dati veritieri e accurati. eToro è regolamentato dall’autorità CySEC nell’UE, quindi puoi essere certo che i tuoi dati saranno al sicuro e sarai in grado di annullare l’iscrizione in qualsiasi momento (abbiamo anche creato un tutorial per cancellare l’account eToro se necessario).

3 Prenditi del tempo per leggere attentamente i Termini di condizioni, l’Informativa sulla privacy e l’Informativa sui cookie di eToro

Quindi, seleziona le caselle corrispondenti per indicare il tuo accordo con loro.

4 Controlla nuovamente le tue informazioni e completa il processo di registrazione facendo clic su “Crea account” in basso a destra della pagina.

Ora fai parte della famiglia eToro. Ti auguro una piacevole esperienza di trading!

Come completare la verifica dell’account eToro

eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset, sia il trading di CFD.

Si prega di notare che i CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 68% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.

Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è inferiore a 5 anni completi e potrebbe non essere sufficiente come base per la decisione di investimento.

Il copy trading è un servizio di gestione del portafoglio, fornito da eToro (Europe) Ltd., che è autorizzato e regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission.

L’investimento in criptovalute non è regolamentato in alcuni paesi dell’UE e nel Regno Unito. Nessuna protezione dei consumatori. Il tuo capitale è a rischio.

eToro USA LLC non offre CFD e non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all’accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni specifiche non giuridiche pubblicamente disponibili su eToro.