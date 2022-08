Verifica dell’account eToro: guida passo passo

Anche se sei ancora abilitato a fare trading e depositare su un conto eToro senza verifica, ci sono alcuni vantaggi eccezionali nel verificare il tuo account eToro fin dall’inizio, tra cui:

Piena capacità di trading

Il processo di prelievo più rapido

In particolare, nessuna limitazione sul tuo deposito (i conti non verificati sono limitati a un importo totale del deposito di € 2000)

Quindi tutti i clienti devono fornire le informazioni richieste e verificare il prima possibile.

E per far funzionare il tuo account eToro live, devi eseguire 2 processi: completare prima le tue informazioni personali e quindi verificare il tuo account eToro. Di seguito sono riportati i passaggi specifici che dovresti seguire per attivare il tuo account eToro:

1. Completamento delle informazioni personali

Il primo passo sulla strada per la verifica del tuo account eToro è confermare le tue informazioni personali.

Quando fai clic per la prima volta sul pulsante “Completa profilo” sul tuo account live, verrai portato a una finestra pop-up.

Dall’inizio delle finestre pop-up, ti verrà chiesto di confermare il tuo nome, indirizzo e informazioni personali di base.

Al termine, ti verranno presentate alcune brevi domande a quiz progettate per valutare il tuo livello di esperienza di investimento e conoscenza del trading.

Testando le loro precedenti conoscenze finanziarie attraverso domande come questa, eToro potrebbe capire meglio le tue esigenze e come soddisfare al meglio la tua domanda come trader.

Questi tipi di domande, come la tua tolleranza al rischio, sono vantaggiosi per te. In base alla tua risposta, eToro ridurrà il rischio per i nuovi utenti. E alcuni limiti possono essere regolati automaticamente da eToro dopo l’apertura di un account (determinare l’idoneità per la leva finanziaria, ad esempio).

Quindi, dovrai rispondere ad alcune brevi domande relative al tuo impiego, al reddito individuale e ad altri dettagli finanziari.

Ora hai completato il 70% del tuo profilo e passi al processo successivo: Verifica la tua identità.

Note: Faresti meglio a essere il più preciso possibile quando compili questo modulo poiché eToro utilizzerà queste risposte per adattare il loro servizio alle tue esigenze di trading e creare il miglior ambiente di trading possibile per te. Inoltre, questo potenzialmente aiuta anche ad accelerare il processo di verifica.

Nel caso in cui il sistema trovi che fornisci risposte imprecise ad alcune delle domande, potrebbe causare problemi durante il processo di autenticazione in un secondo momento e il tuo account potrebbe anche non essere approvato. Quindi, fai attenzione!

2. Verifica del tuo account eToro

Hai quasi finito con il processo di verifica per il tuo account eToro. Ci sono solo alcuni altri passaggi di verifica da completare. Il primo passo è fornire il tuo ID nazionale, quindi verificare il tuo numero di telefono e l’ultimo è compilare il numero di identificazione fiscale nel modulo.

Per la preparazione, i documenti richiesti per una verifica dell’account di successo includono:

Documento d’identità rilasciato dal governo

Un numero di telefono verificabile

Numero di identificazione fiscale

Tutte queste informazioni personali fornite a eToro vengono utilizzate solo per garantire la conformità e mantenute strettamente riservate sia dalle normative CySEC che in particolare in Europa dove GDPR.

Fornire il proprio documento d’identità nazionale

Verifica del numero di telefono

Inserisci semplicemente il tuo numero di telefono, quindi inserisci il codice SMS che ricevi per verificare:

Una volta completato questo passaggio, verrai indirizzato al passaggio finale per la verifica del tuo account eToro.

Fornire il numero di identificazione fiscale

Quindi hai completato tutti i passaggi necessari per aprire il tuo account live eToro.

Potresti chiederti perché la verifica del tuo account live eToro è ancora in sospeso. Ci vuole semplicemente tempo per elaborare le informazioni fornite.

Il processo di verifica sarà normalmente completato entro 24 ore. E la conferma finale ti verrà inviata via e-mail.

Puoi comunque effettuare il tuo primo deposito eToro da $ 200 a un massimo di € 2000 e negoziare liberamente all’interno del tuo account durante questo periodo.

Per riassumere, la verifica di un account eToro è un processo semplice e non richiede più di 10 minuti in totale per essere completata. La verifica del tuo conto di trading è necessaria per fornirti il miglior servizio possibile e rispettare le normative sui servizi finanziari. Pertanto, i trader su eToro sono invitati a verificare i propri account il prima possibile.