Come collegare MetaMask a Avalanche (AVAX)?

Avalanche ha probabilmente avuto una delle corse al rialzo più eccitanti nel 2021 come una delle principali blockchain L1. La blockchain promette velocità di transazione estremamente elevate a costi molto più bassi. E poiché è compatibile con EVM, gli utenti possono utilizzare la blockchain per connettersi alle loro dApp preferite su Ethereum.

Collegare Avalanche al tuo portafoglio MetaMask è un compito semplice. In questo tutorial, vedremo come puoi collegare Avalanche alla tua MetaMask. Tuffiamoci dentro!

Passaggio 1: installare MetaMask

Se non lo hai già, devi prima configurare il portafoglio MetaMask sul tuo browser web. Puoi scaricarlo qui.

Una volta scaricato, apparirà come un’estensione e sarà facilmente accessibile tramite “Impostazioni” su Google Chrome.

Puoi anche digitare chrome://extensions/ per accedere alle estensioni sul tuo browser Chrome.

Passaggio 2: configura Avalanche su MetaMask

Il prossimo passo è configurare la rete Avalanche sul tuo portafoglio MetaMask. La prima cosa che farai è aprire il portafoglio MetaMask in una nuova scheda del browser. Per questo, fai semplicemente clic sul logo MetaMask nell’area di estensione in alto a destra.

Fai clic sui tre punti in alto a destra e seleziona “Espandi vista”.

Il tuo portafoglio si aprirà su una nuova scheda del browser come questa.

Ora per aggiungere una nuova rete, vai semplicemente al logo circolare in alto a destra e vai su Impostazioni e poi su Reti.

Una volta che sei su questa schermata, seleziona l’opzione “Aggiungi una rete”.

Per inserire le informazioni tecniche necessarie per la rete Avalanche, visita il sito ufficiale di Avalanche dove troverai tutte le informazioni.

È necessario aggiungere le seguenti informazioni.

Una volta inserito, seleziona semplicemente “Salva”. Verrai reindirizzato al tuo portafoglio dove vedrai aggiunta la rete Avalanche.

Passaggio 3: trasferire i token AVAX sul portafoglio MetaMask

Ora il passo finale è trasferire alcuni token AVAX sul tuo portafoglio MetaMask. Puoi farlo facilmente andando allo scambio che usi e aggiungendo i token.

Dovrai prima acquistare alcuni token AVAX. Una volta che li hai nel tuo portafoglio, vai semplicemente al tuo portafoglio di scambio e fai clic su seleziona l’opzione “Preleva crypto”.

Poiché sto usando Binance, il mio schermo ha un aspetto simile a questo.

Copierò l’indirizzo del mio portafoglio dal mio portafoglio MetaMask e poi lo incollerò nella barra “Indirizzo”. Selezionerò quindi la rete come AVAXC. Si prega di seguire la stessa procedura.

Una volta che i token AVAX sono stati trasferiti, sarai in grado di vedere quei token nel tuo portafoglio.