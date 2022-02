Quando si tratta di fornire le ultime funzionalità nel mondo della blockchain, il più grande scambio di criptovaluta al mondo, Binance cerca sempre di essere dieci passi avanti a tutti. Questa nozione è stata sentita ancora una volta quando Binance ha introdotto Swap Farming – un metodo attraverso il quale gli utenti possono scambiare token e guadagnare sconti sulle commissioni del 50% durante il periodo iniziale di coltivazione.

Come utilizzare Swap Farming su Binance per realizzare profitti?

Durante la competizione, tutti gli utenti che scambiano in pool di liquidità saranno inseriti in un sorteggio per una quota di $ 20.000 in BNB.

Soddisfacendo un volume minimo complessivo di swap di 100 USDT (compra e vendi) in qualsiasi pool di liquidità su Binance Liquid Swap, ogni nuovo utente che non ha mai utilizzato Binance Liquid Swap prima della campagna otterrà una porzione uguale di $ 5.000 in BNB.

Ogni utente qualificato riceverà un massimo di $ 20 in BNB.

Mentre si svolge la competizione ufficiale, tutti gli utenti che scambiano su Binance Liquid Swap nei pool di liquidità approvati saranno valutati in base al loro volume totale di swap (acquisto e vendita), escluse le negoziazioni di lavaggio. Il premio totale, in questo caso, sarebbe di $ 15.000 che verrebbero divisi tra i primi 50 utenti.

Quali coppie di criptovalute sono idonee per la liquidità?

Attualmente, queste coppie sono disponibili per Binance Swap Farming:

BTC/USDT

BTC/BNB

BTC/ETH

SHIB/USDT

SOL/USDT

DOT/USDT

AVAX/USDT

BNB/USDT

ETH/USDT

I premi saranno distribuiti in BNB entro due settimane dalla conclusione del concorso, a seconda del tasso di cambio BNB/USDT su Binance al momento della distribuzione.