Come collegare Ronin Wallet a Katana Dex

Katana è uno scambio decentralizzato (DEX) che consente agli utenti di scambiare token ERC-20 utilizzati in uno dei più famosi giochi play-to-earn Axie Infinity.

Katana è anche colloquialmente conosciuta come Ronin DEX. Gli utenti di Katana possono creare pool di liquidità, fornire liquidità e scambiare attività.

Per utilizzare Katana, è necessario collegare il portafoglio crittografico decentralizzato Ronin.

In questo articolo, imparerai a collegare Ronin Wallet a Katana e come scambiare token.

Per collegare Ronin Wallet a Katana, in primo luogo, è necessario installare ronin Wallet.

Quindi, fai clic su “Collega Ronin Wallet” sul sito Web katana.

Questo è tutto. Hai collegato Ronin Wallet con Katana con successo.

1. Installa Ronin Wallet

Se hai già installato Ronin Wallet, puoi saltare questo passaggio.

Innanzitutto, scarica l’estensione Ronin Wallet.

Ronin Wallet è disponibile come estensione per i browser Chrome, Firefox ed Edge.

Dopo aver scaricato Ronin Wallet, devi creare e configurare il tuo account.

Il processo di configurazione dell’account include la creazione di una password e la memorizzazione della frase seed / recupero di 12 parole.

2. Fai clic su “Collega Ronin Wallet“

Dopo aver scaricato Ronin Wallet e creato un account, devi andare sul sito web di Katana.

Poiché ci sono molte truffe e siti Web di phishing che fluttuano nella intranet, sii sempre cauto mentre visiti il sito Web Katana DEX.

Una volta che sei sul sito web di Katana, potresti vedere il pulsante “Connetti Ronin Wallet” in alto a destra della pagina web.

Facendo clic sul pulsante “Connetti Ronin Wallet”, verrà visualizzato un pop-up.

Questo conterrà i Termini di servizio, fai clic su di esso e leggilo.

Dopo aver letto i termini, selezionare la casella di controllo.

Infine, fai clic su “Connetti a Ronin Wallet“.

Al momento della connessione riuscita, puoi vedere l’indirizzo parziale del tuo portafoglio e il saldo patrimoniale nell’angolo in alto a destra della pagina web.

3. Scambia

Dopo aver stabilito la connessione tra Ronin Wallet e Katana, sei pronto per lo scambio di token su Katana DEX.

In questo primo campo, selezionare il token che si desidera scambiare.

Nel secondo campo, selezionare il token per cui si desidera eseguire lo scambio.

Se è la prima volta che si scambia in Katana, è necessario dare il permesso una tantum al contratto intelligente Katana per utilizzare il token.

Quindi, fai clic su “Scambia“.

4. Scollega ronin wallet

Una volta terminato lo scambio o qualsiasi attività agricola, è sicuro scollegare il tuo Ronin Wallet da Katana DEX.

Per disconnettere Ronin Wallet da Katana, è necessario fare clic sull’“indirizzo parziale” nell’angolo in alto a destra della pagina web.

Quindi, fai clic su “Disconnetti“.

Passaggi per collegare l’applicazione mobile Ronin Wallet all’applicazione mobile Katana Dex

1. Visita il sito web katana

Apri il browser Google Chrome.

Quindi, digita Katana Swap e visita il sito ufficiale di Katana.

Ti consigliamo di utilizzare il browser Google Chrome rispetto ad altri browser in quanto è quello che invia correttamente la “richiesta di conferma” (passaggio 3) alla tua applicazione Ronin Wallet.

2. Tocca “Connetti“

Una volta che sei sul sito web, sarai in grado di vedere il pulsante “Connetti” in alto a destra della pagina web.

Toccalo per collegare il tuo Ronin Wallet.

Toccando il pulsante Connetti, apparirà il pop-up dei termini di utilizzo.

Leggi i termini di servizio e seleziona la casella di selezione.

Infine, tocca “Connetti a Ronnin Wallet”.

3. Conferma richiesta

Toccando Connetti a Ronnin Wallet verrai indirizzato all’applicazione mobile Ronin Wallet.

Lì, vedrai una richiesta in sospeso. Tocca “Visualizza“.

Questa non è altro che una Katana che chiede il permesso per visualizzare il saldo e l’attività del tuo account e richiedere l’approvazione delle transazioni.

Quindi, tocca “Conferma“.

4. Scambia

Al termine della connessione, sarai in grado di vedere l’indirizzo parziale del tuo portafoglio in alto a destra della pagina web.

Ora sei pronto per scambiare token in Katana.

Seleziona il token che desideri scambiare nel primo campo.

Seleziona il token che desideri scambiare nel secondo campo.

Devi dare il permesso una tantum al contratto intelligente Katana per utilizzare il tuo token se è la prima volta che scambi in Katana.

Quindi, tocca “Scambia“.

5. Disconnetti l’applicazione Ronin Wallet

Una volta che hai finito con Katana DEX, devi scollegare il tuo Ronin Wallet da esso.

Per fare ciò, tocca “indirizzo parziale” nell’angolo in alto a destra della pagina web.

Quindi, tocca “Disconnetti“.

Conclusione

Per scambiare o fornire liquidità in Katana, è essenziale collegare il tuo Ronin Wallet ad esso. Assicurati di sbloccare il tuo portafoglio prima di collegarlo a Katana.

Questa guida semplice ma efficace aiuta a collegare l’estensione Ronin Wallet e l’applicazione mobile con Katana.

Assicurati sempre di scollegare il tuo Portafoglio Ronin da Katana DEX una volta terminato lo swap o l’agricoltura della liquidità.

DOMANDE FREQUENTI

1. Non riesci a collegare il portafoglio Ronin a Katana?

In caso di congestione della rete o di qualsiasi problema tecnico, non è possibile collegare Ronin Wallet a Katana. In tal caso, è necessario provare a collegare il portafoglio Ronin più volte.

Se ancora non riesci a connetterti, attendi qualche minuto o giorno fino a quando la congestione non si esaurisce o il team tecnico risolve il problema tecnico.