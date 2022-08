Come collegare Trust Wallet a PancakeSwap: guida passo passo

in

Stai cercando di collegare Trust Wallet a PancakeSwap?

Trust Wallet ti consente di utilizzare applicazioni decentralizzate come PancakeSwap.

Tuttavia, è necessario prima abilitare il browser DApp.

Se non abiliti il browser DApp, non sarai in grado di utilizzare PancakeSwap.

Il browser DApp è un browser Web3 che consente di interagire con qualsiasi applicazione decentralizzata.

Ha un’interfaccia integrata ottimizzata per i dispositivi mobili.

Se si desidera scambiare token, è necessario utilizzare PancakeSwap sul browser DApp.

Non utilizzare PancakeSwap su un normale browser (ad esempio, Safari, Chrome) in quanto non sarà possibile collegare Trust Wallet ad esso.

In questa guida, imparerai come connettere Trust Wallet a PancakeSwap.

Come collegare Trust Wallet a PancakeSwap

Per connettere Trust Wallet a PancakeSwap, è necessario prima abilitare il browser DApp.

Dopo aver abilitato il browser DApp, sarai in grado di utilizzare PancakeSwap e collegarlo a Trust Wallet.

Per impostazione predefinita, Trust Wallet non ha il browser DApp abilitato.

Quindi, è necessario abilitarlo manualmente.

Dopo averlo abilitato, vedrai un’icona “Browser” nella barra di navigazione in basso di Trust Wallet.

Toccando l’icona “Browser” si aprirà il browser DApp.

Sul browser DApp, vai a “PancakeSwap” e aprilo.

Quindi, sarai in grado di connettere Trust Wallet a PancakeSwap toccando “Connetti” seguito da “TrustWallet”.

1. Abilitare il browser DApp

Il primo passo è abilitare il browser DApp su Trust Wallet.

Innanzitutto, scarica Trust Wallet se non l’hai già fatto.

Quindi, crea un nuovo portafoglio e segui le istruzioni sullo schermo.

Nel processo di creazione del portafoglio, ti verrà data una frase di recupero.

Assicurati di salvare la frase di recupero e verificarla per completare il processo.

Dopo aver creato un nuovo portafoglio, è necessario abilitare il browser DApp.

Per fare ciò, apri un browser come Safari o Chrome.

Quindi, incolla questo nel campo URL del browser: “trust://browser_enable”.

Quindi, tocca “vai” per cercare l’URL.

Dopo aver cercato l’URL, si aprirà un messaggio popup.

Il messaggio pop-up recita: “Apri questa pagina in “Trust”?”.

Tocca “Apri” per aprire la pagina su Trust Wallet.

Ciò abiliterà il browser DApp su Trust Wallet.

2. Apri PancakeSwap su Trust Wallet

Dopo aver abilitato il browser DApp, apri Trust Wallet.

Su Trust Wallet, noterai un’icona “Browser” nella barra di navigazione inferiore dell’app.

Tocca l’icona “Browser” per aprire il browser DApp.

Nel browser DApp, scorri verso il basso fino a raggiungere l’intestazione “Popolare”.

Sotto l’intestazione “Popolare”, tocca “PancaekSwap” per aprire PancakeSwap.

3. Tocca “Connetti” e tocca “PancakeSwap”

Dopo aver toccato PancakeSwap, lo scambio PancakeSwap verrà aperto.

Se sei sullo scambio per la prima volta, devi connettere Trust Wallet ad esso.

Altrimenti, non sarai in grado di scambiare token con BNB, Ethereum o altre criptovalute.

Nella barra di navigazione in alto, vedrai un pulsante “Connetti”.

Tocca il pulsante “Connetti” nella barra di navigazione in alto.

Dopo aver toccato il pulsante “Connetti”, si aprirà il pop-up “Connetti a un portafoglio”.

Nel pop-up, vedrai diversi portafogli tra cui “Metamask”, “TrustWallet”, “MathWallet” e altro.

Devi toccare il portafoglio che stai attualmente utilizzando.

Mentre stai usando Trust Wallet, tocca “TrustWallet” per connettere Trust Wallet a PancakeSwap.

Dopo aver collegato Trust Wallet a PancakeSwap, vedrai l’indirizzo del tuo portafoglio nella barra di navigazione in alto.

Ciò significa che hai collegato con successo Trust Wallet a PancakeSwap.

Ora sarai in grado di scambiare token.

Per fare ciò, tocca “Seleziona una valuta” e incolla l’indirizzo del token che desideri scambiare.

Questo importerà il token in PancakeSwap.

Quindi, inserisci il numero di BNB che desideri utilizzare per scambiare il token.

Infine, tocca “Swap” per scambiare BNB con il token.

Hai imparato con successo come collegare Trust Wallet a PancakeSwap!

Conclusione

Trust Wallet è un ottimo modo per archiviare le tue criptovalute preferite.

Puoi anche utilizzare applicazioni decentralizzate come PancakeSwap per acquistare token che non sono elencati negli scambi popolari.

Tuttavia, è necessario prima abilitare il browser DApp.

Dopo aver abilitato il browser DApp, sarai in grado di utilizzare applicazioni decentralizzate come PancakeSwap o UniSwap per scambiare BNB o Ethereum con un altro token.