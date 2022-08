Dal portafoglio fiduciario al conto bancario: ecco come effettuare un prelievo

in

Stai cercando di prelevare denaro da Trust Wallet sul tuo conto bancario?

Trust Wallet ti consente di archiviare le tue criptovalute preferite.

Puoi anche scambiare token utilizzando scambi decentralizzaticome PancakeSwap sul browser DApp.

Quando acquisti un token, verrà memorizzato nel tuo portafoglio su Trust Wallet.

Se vuoi vendere il token, puoi scambiarlo con una criptovaluta popolare come BNB o Ethereum.

Dopo aver scambiato per BNB o Ethereum, devi incassarlo.

Altrimenti, non sarai in grado di liquidarlo.

In questa guida, imparerai come prelevare i tuoi soldi da Trust Wallet sul tuo conto bancario.

Come prelevare denaro da Trust Wallet sul conto bancario

Per prelevare denaro da Trust Wallet sul tuo conto bancario, devi prima scambiare il token con BNB o Ethereum.

Quindi, invia il BNB o Ethereum a uno scambio popolare come Binance.

Binance supporta più di 60 valute legali che lo rendono lo scambio principale per incassare le tue criptovalute.

Dopo averli inviati a Binance, puoi venderli per valute legali come USD, AUD, GBP e altro.

Infine, puoi prelevare la valuta fiat sul tuo conto bancario.

Puoi farlo andando alla pagina di prelievo e selezionando il metodo di pagamento.

Quindi, inserisci la quantità di denaro che desideri inviare al tuo conto bancario.

Il processo di prelievo di solito richiede circa 30-60 minuti per essere completato.

1. Crea un account Binance e copia l’indirizzo del token (ad es. BNB)

Il primo passo è creare un account su un popolare scambio di criptovaluta.

Binance è altamente raccomandato perché supporta oltre 60 valute legali.

Inoltre, supporta carte di credito, carte di debito, bonifici bancari e saldo in contanti.

Innanzitutto, vai su Binance.com e crea un account utilizzando il link di riferimento sopra.

Dopo aver creato un account e aver effettuato l’accesso, atterrerai sulla dashboard.

Fai clic su “Portafoglio” seguito da “Fiat e Spot” nella barra di navigazione in alto.

Dopo aver fatto clic su “Fiat e Spot”, atterrerai sul tuo portafoglio “Fiat e Spot”.

Quindi, trova la criptovaluta che desideri incassare da Trust Wallet e fai clic su “Deposita”.

Ad esempio, se hai BNB su Trust Wallet e vuoi incassarlo, vai su “BNB” e fai clic su “Deposita”.

Dopo aver fatto clic su “Deposita” su una criptovaluta (ad esempio BNB), atterrerai sul tuo portafoglio BNB.

Per incassare la tua criptovaluta su Trust Wallet, devi inviarla a Binance per venderla.

Quindi, devi copiare l’indirizzo della tua criptovaluta (ad esempio BNB) su Binance.

Nel campo “Moneta”, seleziona la criptovaluta che desideri depositare.

Ad esempio, se vuoi incassare il tuo BNB su Trust Wallet, assicurati che “BNB” sia selezionato.

Quindi, copia il tuo indirizzo BNB e MEMO.

Se stai cercando di depositare Ethereum, il MEMO non è richiesto.

2. Invia il token (ad es. BNB) da Trust Wallet a Binance

Ora che hai copiato l’indirizzo della tua criptovaluta (ad esempio BNB) da Binance, devi aprire Trust Wallet.

In questo passaggio, dovrai inviare la criptovaluta che desideri incassare (ad esempio BNB) da Trust Wallet a Binance.

In questo modo, sarai in grado di vendere la criptovaluta per denaro fiat.

Su Trust Wallet, tocca la criptovaluta che desideri incassare.

Ad esempio, se vuoi incassare il tuo BNB su Trust Wallet sul tuo conto bancario, tocca “BNB”.

Se non hai BNB, devi prima convertire i tuoi token in BNB.

Altrimenti, non sarai in grado di incassare.

Puoi farlo su uno scambio decentralizzato come PancakeSwap utilizzando il browser DApp su Trust Wallet.

Dopo aver toccato la criptovaluta che vuoi incassare (ad esempio BNB), atterrerai sul tuo portafoglio BNB.

Sul tuo portafoglio BNB, vedrai più icone tra cui “Invia”, “Ricevi”, “Copia” e “Altro”.

Dal momento che non puoi vendere il tuo BNB su Trust Wallet, devi inviarlo a Binance.

Quindi, tocca “Invia” per inviare il tuo BNB a Binance.

Dopo aver toccato “Invia”, atterrerai sulla pagina di invio.

Nella pagina di invio, vedrai più campi tra cui “Indirizzo destinatario”, “Importo BNB” e “Memo” (se stai inviando BNB).

Innanzitutto, incolla il tuo indirizzo BNB da Binance nel campo “Indirizzo destinatario”.

Puoi trovare questo indirizzo seguendo il primo passo.

Quindi, inserisci la quantità di BNB che desideri inviare a Binance (ad esempio 0.1) nel campo “Importo BNB”.

Il valore del BNB che stai inviando verrà visualizzato sotto il campo (ad esempio $ 38,00).

Quindi, incolla il tuo MEMO nel campo “Memo” e tocca “Avanti”.

Allo stesso modo, puoi trovare questo indirizzo seguendo il primo passaggio.

Dopo aver toccato “Avanti”, atterrerai nella pagina di conferma in cui devi confermare il prelievo.

Il processo di prelievo richiederà circa 30-60 minuti.

3. Vendi il token (ad es. BNB) su Binance

Dopo aver inviato la criptovaluta che desideri incassare da Trust Wallet a Binance (ad esempio BNB), puoi venderla su Binance.

Innanzitutto, fai clic sul link sopra.

Quando fai clic sul link, atterrerai alla pagina “Acquista e vendi criptovaluta” su Binance.

Nella pagina, puoi vendere le tue criptovalute per una valuta fiat.

Nel campo “Voglio vendere”, seleziona la criptovaluta che desideri vendere (ad esempio BNB).

Quindi, inserisci l’importo di BNB che desideri vendere.

Quindi, seleziona la valuta fiat che desideri ricevere nel campo “Riceverai” (ad esempio, USD, EUR).

Quindi, tocca avanti per andare alla pagina di conferma.

Nella pagina di conferma, è necessario confermare la vendita.

4. Preleva denaro fiat (ad es. EUR) alla tua banca

Ora che hai venduto una criptovaluta a una valuta fiat (ad esempio EUR), puoi ritirare la valuta fiat o il denaro alla tua banca.

Su Binance, fai clic su “Portafoglio” seguito da “Fiat e Spot” nella barra di navigazione in alto.

Sul tuo portafoglio Fiat e Spot, fai clic su “Prelievo” nella parte superiore della pagina.

Quindi, fai clic sul pulsante “Ritira Fiat”.

Dopo aver fatto clic sul pulsante “Ritira Fiat”, atterrerai sulla pagina di prelievo fiat.

In primo luogo, è necessario selezionare una valuta e un metodo di pagamento.

Nel campo “Valuta”, seleziona la valuta che desideri prelevare sul tuo conto bancario (ad es. EUR).

Quindi, seleziona un metodo di pagamento.

I metodi di pagamento consigliati sono “Bonifico Bancario (SEPA)” e “Carta Di Credito (Visa)”.

In secondo luogo, è necessario fornire le informazioni di prelievo.

Nel campo “Importo”, inserisci la quantità di denaro che desideri inviare al tuo conto bancario.

Infine, seleziona il conto bancario a cui desideri inviare il denaro nel campo “Preleva a” e fai clic su “Continua”.

Dopo aver fatto clic su “Continua”, completa la verifica di sicurezza e il denaro verrà inviato al tuo conto bancario.

Di solito riceverai i soldi in 30-60 minuti.

Hai imparato con successo come prelevare denaro da Trust Wallet sul tuo conto bancario!