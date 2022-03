Come connettere Trust Wallet a Binance

Ecco come collegare il tuo account Binance con Trust Wallet.

Con Binance tra i migliori scambi di criptovaluta, la domanda per la sua connessione a portafogli come Trust Wallet è alta.

Trust Wallet, che è stato lanciato in precedenza nel 2017, è un ottimo portafoglio crittografico per principianti e non richiede alcuna registrazione per iniziare a scambiare criptovalute su uno scambio.

Gli utenti possono inserire i dettagli di base per iniziare il trading iniziale e apprendere il know-how del mercato in movimento.

Il portafoglio supporta 53 blockchain e la sua app crittografica accessibile è disponibile per piattaforme iOS e Android. Diamo un’occhiata a come gli utenti possono collegare il loro Trust Wallet a Binance per iniziare il loro viaggio come trader di criptovalute.

Come collegare Trust Wallet a Binance

Come portafoglio, Trust non si connette a Binance, ma piuttosto può connettersi alla Binance Smart Chain, ora nota anche come BNB Chain.

Per trasferire fondi da Binance a Trust, devi inviarli al tuo indirizzo Trust Wallet pertinente, a seconda della blockchain in questione.

Gli utenti possono collegare il proprio portafoglio Trust a Binance Smart Chain seguendo i passaggi indicati di seguito: