Come acquistare NFT su Binance Marketplace

in

Ecco come raccogliere NFT su Binance.

Se vuoi acquistare un NFT, uno dei modi più semplici per farlo è attraverso artisti del calibro del mercato NFT di Binance.

Mentre è già abbastanza semplice acquistare un NFT, le commissioni sul gas e i portafogli MetaMask possono complicare la pratica su artisti del calibro di OpenSea.

Con il mercato NFT che cresce di giorno in giorno, scambi come Coinbase stanno vedendo opportunità per creare mercati NFT.

È qui che entra in gioco Binance. Nel tentativo di espandere il proprio portafoglio di servizi, Binance ha iniziato a negoziare NFT nel 2021. Ha aperto il mercato NFT di Binance, un luogo in cui gli utenti potevano acquistare, vendere e scambiare NFT. Ecco come acquistare NFT su Binance.

Come acquistare NFT su Binance

Per acquistare un NFT da Binance, vai semplicemente alla sezione Marketplace dell’app o del sito Web per iniziare.

Dal suo lancio, lo scambio di criptovalute ha integrato circa 1000 creatori e ha supportato la quotazione di quasi 2,5 milioni di NFT. Questi abbracciano un numero diversificato di categorie come arte, oggetti da collezione e moda. Ecco una ripartizione più dettagliata di come acquistare un NFT: