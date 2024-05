Come disdire il Telepass: tutti i metodi e le condizioni

in

In seguito ai recenti aumenti di prezzo, molti utenti hanno deciso di disdire il servizio Telepass, ritenendolo non più conveniente.

Fortunatamente, l’azienda offre diverse modalità, sia online che offline, per facilitare la cancellazione del servizio.

Metodi di disdetta per ogni piano

Disdetta Telepass Base

Il piano Telepass Base è il più comune tra gli utenti, grazie ai suoi servizi essenziali a un costo ridotto. Tuttavia, dal 1° luglio 2024, il costo mensile aumenterà a 3,90 euro. Per disdire il piano Base, è necessario compilare un modulo di recesso e inviarlo tramite uno dei seguenti metodi:

Email tradizionale: [email protected]

Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected]

Raccomandata postale: Telepass S.p.A. – Via del Serafico 49 – 00142 Roma

In alternativa, è possibile effettuare la disdetta attraverso il sito web di Telepass, compilando il modulo di chiusura contratto e allegando i documenti necessari.

Disdetta Telepass Easy o Plus

Per disdire i piani Telepass Easy e Telepass Plus, non è necessario scaricare un modulo specifico. La procedura principale si svolge nell’Area Riservata del sito web Telepass:

Effettuare il login nel proprio account. Selezionare la voce del proprio abbonamento nel menu a sinistra. Cliccare su “Contratto” nel menu a tendina. Selezionare “Disattiva servizi di pagamento Telepass”.

In alternativa, è possibile compilare il form di chiusura contratto e selezionare “Telepass Easy/Plus”.

Disdetta Telepass Pay X

Per disdire il piano Telepass Pay X, è necessario seguire la procedura sul sito web, scegliendo “Chiusura contratto” e poi “Telepass Pay X” dall’elenco dettagliato. Telepass contatterà l’utente per completare la disdetta.

Se si desidera disdire anche il contratto del dispositivo associato, è possibile seguire le procedure per il piano Telepass Base.

Restituzione del dispositivo Telepass

Dopo aver richiesto la disdetta, è fondamentale restituire il dispositivo Telepass per completare la procedura. Il dispositivo può essere restituito presso:

Un Telepass Store

Un Centro Servizi Telepass

Un Telepass Point Eni Station

In alternativa, è possibile spedire il dispositivo tramite raccomandata postale all’indirizzo: Telepass S.p.A. – Via del Serafico 49 – 00142 Roma.

Disdetta al Punto Blu

Dal 1° gennaio, i Punto Blu Telepass sono stati disattivati, quindi non è più possibile disdire il servizio presso questi punti. Tuttavia, ci si può recare presso uno dei Telepass Point, Telepass Store o Centro Servizi Telepass per restituire il dispositivo.

Costi del canone Telepass

Il canone del piano Telepass Base aumenterà da 1,83 euro a 3,90 euro al mese dal 1° luglio 2024. Il canone del piano Telepass Plus passerà da 3 euro a 4,90 euro al mese. Questi rincari possono incidere notevolmente sul costo annuale del servizio, spingendo molti utenti a disdire il servizio prima del 30 giugno 2024 per evitare i nuovi costi.

Disdire il Telepass è un’operazione semplice e può essere effettuata in diversi modi, a seconda del piano sottoscritto. È importante restituire il dispositivo Telepass per completare la procedura di disdetta e fare attenzione alle scadenze per evitare costi aggiuntivi.