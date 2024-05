Ecobonus Auto: tutte le novità dal 3 giugno per i contributi su veicoli a basse emissioni

Dal 3 giugno sarà attiva la nuova piattaforma per prenotare i contributi destinati all’acquisto di auto, veicoli commerciali e moto a basse emissioni inquinanti.

Questo nuovo piano di incentivi introduce numerose novità che rendono più accessibili e vantaggiosi gli ecobonus per diversi tipi di veicoli e categorie di acquirenti.

Incremento dei contributi per auto Euro 6

Una delle principali novità riguarda l’aumento degli importi dei contributi concessi per le auto Euro 6 con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 135 g/km. Questo incremento mira a incentivare ulteriormente l’acquisto di veicoli meno inquinanti, promuovendo una mobilità più sostenibile.

Beneficiari dei contributi: persone fisiche e giuridiche

Il nuovo piano estende i beneficiari dei contributi, includendo non solo le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche. Questo significa che aziende e altre organizzazioni possono ora accedere agli incentivi per rinnovare le proprie flotte con veicoli a basse emissioni.

Agevolazioni per ISEE inferiore ai 30.000 euro

È prevista una specifica agevolazione per le persone fisiche con un ISEE inferiore ai 30.000 euro. Questo incentivo è ulteriormente aumentato se viene rottamato contestualmente un veicolo omologato nella classe Euro 5, incentivando così la sostituzione dei veicoli più inquinanti.

Contributi per l’acquisto di auto usate

Oltre agli incentivi per i veicoli nuovi, il piano include anche contributi per l’acquisto di auto usate a basse emissioni. Questo amplia le opzioni per chi cerca un veicolo ecologico ma ha un budget limitato per l’acquisto di un’auto nuova.

Incentivi per l’installazione di impianti GPL e metano

Un’altra novità significativa è l’introduzione di contributi per l’installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su veicoli di classe fino a Euro 4. Questa misura permette di ridurre l’impatto ambientale anche di veicoli non recentissimi, favorendo la diffusione di carburanti meno inquinanti.

Come accedere agli incentivi

Per accedere agli incentivi, sarà necessario prenotare i contributi tramite la piattaforma online che sarà attiva dal 3 giugno. È importante seguire attentamente le istruzioni fornite per assicurarsi di completare correttamente la procedura di richiesta e ottenere il contributo desiderato.

Il nuovo piano di ecobonus rappresenta un’importante opportunità per ridurre le emissioni inquinanti e promuovere una mobilità più sostenibile. Grazie all’aumento dei contributi e all’estensione dei beneficiari, sempre più persone e aziende potranno beneficiare di queste agevolazioni. Inoltre, le specifiche agevolazioni per i redditi più bassi e i contributi per l’acquisto di auto usate e l’installazione di impianti GPL e metano ampliano ulteriormente le possibilità di accesso agli incentivi.

Preparati quindi a prenotare i tuoi contributi a partire dal 3 giugno e a contribuire a un futuro più verde e sostenibile.