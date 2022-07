Come eliminare account Binance passo passo

in

Stai cercando di eliminare il tuo account Binance?

Forse vuoi passare la tua criptovaluta a un altro scambio.

O forse non vuoi più usare Binance per acquistare criptovaluta.

In entrambi i casi, puoi eliminare il tuo account Binance per motivi di sicurezza.

Eliminare il tuo account Binance non è così semplice in quanto la pagina è difficile da navigare.

Inoltre, potresti vedere solo un’opzione “Disabilita” e non un’opzione “Elimina”.

In questa guida, imparerai come eliminare definitivamente il tuo account Binance.

Come eliminare il tuo account Binance

Per eliminare il tuo account Binance, devi andare alle tue impostazioni di sicurezza e fare clic su “Disabilita account”.

Quindi, seleziona “Elimina questo account”, inserisci la tua e-mail o il tuo numero di telefono e fai clic su “Conferma per eliminare”.

Dopo aver fatto clic su “Conferma per eliminare”, il tuo account Binance verrà eliminato.

Se il tuo account non ha l’opzione “Elimina questo account”, significa che hai ancora fondi o criptovaluta rimasti nel tuo account.

Prima di poter eliminare il tuo account Binance, devi assicurarti di non avere più fondi o criptovaluta nel tuo account.

Se il tuo account non ha meno o uguale a 0,001 BTC, la domanda di cancellazione del tuo account verrà respinta.

1. Accedi e fai clic sull’icona del profilo

In primo luogo, è necessario visitare il sito Web di Binance.

Se utilizzi Binance, vai a https://www.binance.com/.

D’altra parte, stai usando Binance US, vai su https://www.binance.us/.

Per gli altri paesi, vai al nome di dominio Binance appropriato (ad esempio binance.sg).

Una volta che sei sul sito web, devi accedere al tuo account.

Per accedere al tuo account, fai clic sull’icona del menu nella barra di navigazione in alto seguita da “Accedi”.

Quindi, inserisci i tuoi dati di accesso e fai clic sul pulsante “Accedi” per accedere.

Una volta effettuato l’accesso al tuo account, fai clic sull’icona del profilo nella barra di navigazione in alto.

2. Clicca su “Sicurezza”

Dopo aver fatto clic sull’icona del profilo nella barra di navigazione in alto, si aprirà un menu.

Nel menu vedrai il tuo indirizzo email.

Vedrai anche più schede come “Sicurezza”, “Identificazione”, “Gestione API” e altro.

Per trovare la pagina in cui disabilitare o eliminare il tuo account Binance, devi andare alle tue impostazioni di sicurezza.

Fai clic su “Sicurezza” per accedere alle impostazioni di sicurezza.

3. Clicca su “Disabilita account”

Dopo aver fatto clic su “Sicurezza”, atterrerai sulla pagina di sicurezza.

Nella pagina di sicurezza, verrai accolto da un elenco di controllo per aumentare la sicurezza del tuo account.

Sotto la pagina, vedrai più opzioni come 2FA (autenticazione a 2 fattori), Gestione dispositivi, Password di accesso e altro.

Scorri verso il basso fino alla fine della pagina fino a visualizzare l’opzione “Attività account”,

Sotto l’opzione “Attività account”, vedrai la tua ultima attività di accesso.

Vedrai anche un link “Disabilita account” che è sottolineato.

Fai clic su “Disabilita account” per passare alla pagina per disabilitare o disabilitare definitivamente il tuo account Binance.

4. Seleziona “Elimina questo account”

Dopo aver fatto clic su “Disabilita account”, ti verranno fornite due opzioni.

La prima opzione è disabilitare il tuo account Binance.

Se rilevi attività sospette nel tuo account, puoi disabilitarlo.

La disattivazione del tuo account è temporanea e potrai riattivarla dopo due ore.

La seconda opzione è quella di eliminare il tuo account Binance.

L’eliminazione del tuo account è un processo permanente e irreversibile.

Per andare alla pagina per eliminare il tuo account Binance, fai clic su “Elimina questo account”.

5. Inserisci la tua email o il tuo numero di telefono

Dopo aver fatto clic sul pulsante “Elimina questo account”, atterrerai alla pagina “Elimina applicazione account”.

Nella pagina, vedrai due schede tra cui “Email” e “Mobile”.

Se desideri utilizzare l’indirizzo e-mail associato al tuo account, seleziona la scheda “Email”.

D’altra parte, se desideri utilizzare il telefono associato al tuo account, seleziona la scheda “mobile”.

Se hai selezionato la scheda “Email”, inserisci l’indirizzo email del tuo account Binance.

6. Clicca su “Conferma per eliminare”

Dopo aver inserito l’indirizzo email o il numero di telefono associato al tuo account, scorri verso il basso fino alla fine della pagina.

Assicurati di leggere le informazioni sulla pagina mentre scorri verso il basso.

Nella parte inferiore della pagina, vedrai un pulsante “Conferma per eliminare”.

Fai clic su “Conferma per eliminare” per inviare una richiesta a Binance per eliminare il tuo account.

Dopo aver fatto clic su “Conferma per eliminare”, Binance controllerà la tua richiesta e il numero totale di risorse.

Affinché la tua richiesta di eliminazione venga accettata, il tuo account deve avere 0,001 BTC o inferiore.

In alcuni casi, potrebbe essere richiesto di inviare determinati documenti, il che potrebbe prolungare il tempo di revisione.

Assicurati di non depositare alcuna risorsa nel tuo account eliminato in quanto potresti perderle.

Inoltre, non sarai in grado di recuperare tali risorse.

Hai imparato con successo come eliminare il tuo account Binance!

Conclusione

L’eliminazione dell’account Binance non è consigliata.

Se rilevi attività sospette nel tuo account, la soluzione migliore è disabilitarla.

La disabilitazione del tuo account è temporanea e potrai riattivarlo dopo 2 ore.

Tuttavia, l’eliminazione del tuo account è un processo permanente e irreversibile.

Quindi, dovresti considerare vivamente di disabilitare il tuo account Binance invece di eliminarlo nel caso in cui desideri riattivarlo.

Per qualsiasi altra domanda o problema relativo all’eliminazione o alla disabilitazione del tuo account Binance, puoi contattare l’assistenza Binance.

In alternativa, puoi visitare il centro Binance help per ottenere risposte alle tue domande.