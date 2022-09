Come faccio a visualizzare il mio portfolio su eToro

in

Tutta la tua attività di trading è presentata nel tuo portafoglio. Per visualizzare e gestire il tuo portfolio, prova i passaggi seguenti:

1. Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account eToro, fai clic su “Portfolio” nel menu sul lato sinistro dello schermo e seleziona “Visualizza tutto”.

La visualizzazione predefinita ti mostrerà informazioni su tutti i mercati, i trader e i CopyPortfolio in cui stai attualmente investendo:

Per vedere la suddivisione in singole operazioni, fai clic su ogni riga che desideri vedere.

2. Puoi anche vedere una cronologia delle tue operazioni chiuse facendo clic sull’icona dell’orologio (la scheda Cronologia).

3. Per vedere gli ordini che non sono ancora stati eseguiti in posizioni, fare clic sulle due frecce opposte.

4. Inoltre, utilizzi anche alcune funzioni avanzate fornite su eToro, come ad esempio: