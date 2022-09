Come impostare lo stop loss su Capital.com

Capital.com guida: come impostare lo stop loss, prendere profitto al telefono. Come impostare lo stop loss, il take profit è un’operazione essenziale quando si fa trading su qualsiasi piattaforma. Impostare stop loss, take profit per il trade ti aiuta a non preoccuparti del commercio aperto e raggiungere comunque l’efficienza del trading secondo la strategia inizialmente definita.

Questo articolo ti guiderà sull’impostazione dello stop loss e sull’assunzione di profitti quando usi Capital.com piano sul tuo telefono.

Perché è necessario effettuare un ordine stop-loss quando si fa trading su Capital.com

Un ordine Stoploss (noto anche come ordine stop-loss o stop-loss) è un tipo di ordine che chiude automaticamente un trade aperto quando il prezzo va contro le tue aspettative a un livello specifico che hai impostato in precedenza.

Lo stop-loss è un efficace strumento di gestione del rischio. È progettato per limitare le perdite degli investitori quando non possono monitorare il loro portafoglio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ad esempio, possiedi 1 azione di A. Il prezzo attuale è di $ 69. Per assicurarti di non perdere quando il titolo scende, effettui un ordine stop-loss a $ 67.

Dopo un po ‘, il titolo A è sceso a $ 67. Quando sei un trade azionario viene automaticamente chiuso, riceverai $ 67 nel tuo account.

Sulla piattaforma Capital.com, un ordine stop-loss per un’operazione buy viene eseguito quando il prezzo di vendita raggiunge lo stop-loss precedentemente impostato per chiudere automaticamente l’ordine di vendita.

Al contrario, un ordine stop-loss sulle negoziazioni di vendita viene eseguito quando il prezzo di acquisto raggiunge il prezzo stop-loss e viene eseguita una chiusura automatica dell’ordine di vendita.

Come prendere ordini di profitto funziona su Capital.com.

Simile a un ordine stop-loss, un ordine take-profit ti aiuta a eseguire automaticamente la tua strategia di trading. L’ordine take-profit è un ordine attivato automaticamente che ti aiuta a chiudere l’operazione quando il prezzo si muove nella giusta direzione e ha raggiunto un livello di profitto preimpostato.

Ad esempio, possiedi azioni A. Il prezzo di mercato è di $ 69. Vuoi chiudere questo trade quando il prezzo raggiunge i 75$. Raggiungi il tuo ordine take profit a 75 $.

Successivamente, il mercato si è ripreso, l’azione A ha raggiunto $ 75. Il tuo trade viene chiuso automaticamente. Raccogli $ 75 dal tuo account.

Sulla piattaforma Capital.com, un ordine Take profit per un’operazione Buy viene eseguito quando il prezzo Ask raggiunge il livello take profit precedentemente impostato per eseguire automaticamente la chiusura dell’ordine.

Al contrario, gli ordini take profit sulle operazioni di vendita vengono eseguiti quando il prezzo bid raggiunge il livello di take profit e l’ordine di vendita si chiude automaticamente.

Capital.com guida: come impostare lo stop loss, prendere profitto al telefono.

Per effettuare un ordine take profit sul telefono, eseguire le operazioni seguenti:

Passaggio 1: fare clic sulla scheda [Portafoglio], selezionare [Operazioni]

Passo 2: Scegli il trade che vuoi piazzare uno stop loss, prendi profitto

Passaggio 3: abilitare i pulsanti [Stop Loss] e [Take Profit]

Passo 4: Compila lo stop loss, prendi i livelli di profitto in base alla tua strategia di trading e fai clic su [Conferma]

Conclusione: guida Capital.com

L’utilizzo di un ordine stop-loss ti impedisce di correre troppi rischi durante il trading. In particolare, l’utilizzo di una combinazione di ordini stop-loss e take-profit ti aiuta a non essere emotivamente influenzato durante il trading. Quindi, sarebbe utile se trovassi un’opportunità di trading, impostassi uno stop loss, prendessi profitto e lasciassi che il mercato funzioni senza preoccuparti troppo se il mercato sta andando nella direzione che desideri o meno.