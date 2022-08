Come fare per affittare una macchina a lungo termine?

Affittare una macchina (o meglio, noleggiarla) a lungo termine è una soluzione conveniente per chi ha bisogno di un veicolo. Il contratto di noleggio, infatti, è un contratto con il quale l’automobilista può disporre di una vettura per un lasso di tempo che oscilla in genere tra i 12 ed i 48 mesi, pagando una somma mensile alla compagnia di noleggio, che rimane proprietaria della vettura concessa al noleggiante.

Funzionamento del noleggio a lungo termine e requisiti

Come già accennato, il noleggio automobile lungo termine è un contratto che permette a un automobilista di disporre di un’auto previa corresponsione di un canone. Il canone mensile copre l’utilizzo dell’auto per un periodo e un chilometraggio stabilito, ma anche alcune spese extra (assicurazione, manutenzione, assistenza stradale). Ciò che bisogna fare per stipulare tale contratto, è contattare una compagnia di noleggio, ma sono necessari alcuni requisiti. Il noleggiante, ad esempio, deve aver compiuto la maggiore età, anche se alcune compagnie di noleggio impongono un limite minimo d’età a 21 anni. In altri casi, invece, c’è il requisito dell’età massima, fissata in genere intorno ai 65-75 anni, a seconda della compagnia di noleggio. Un altro requisito, per i lavoratori dipendenti, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato attivo da almeno 6 mesi.

I documenti necessari

Per sottoscrivere un contratto di noleggio a lungo termine, il noleggiante deve essere in grado di dimostrare il suo reddito, e quindi la capacità di sostenere la spesa mensile. Pertanto, l’automobilista deve presentare alcuni documenti come la busta paga, il contratto di lavoro, il CUD, il 730 o la pensione, oppure, se si tratta di un professionista, il bilancio aziendale. Per i titolari di partita IVA, inoltre, è necessario presentare il modello unico e la visura camerale. In base al reddito dimostrato, è possibile accedere a una certa categoria di auto, in linea con i guadagni del noleggiante. Infatti, non è possibile stipulare un contratto di noleggio che prevede un canone mensile superiore a un terzo della retribuzione percepita. È fondamentale, inoltre, fornire i documenti di identità (carta di identità e codice fiscale, o passaporto per gli stranieri) nonché la patente di guida in corso di validità, conseguita da almeno un anno. I cittadini stranieri in possesso di patente rilasciata da uno Stato non comunitario, poi, devono anche fornire il permesso internazionale di guida, oppure richiedere una traduzione giurata della patente, rivolgendosi al consolato del Paese nel quale la patente di guida è stata rilasciata.

Qualche consiglio per noleggiare una vettura

Ecco, infine, alcuni consigli che potrebbe essere utili quando si noleggia una vettura a lungo termine:

Dopo la stipula del contratto, è fondamentale controllare con attenzione lo stato della vettura prima di mettersi alla guida. Questo permette di evitare l’addebito di costi al momento della riconsegna;

È importante controllare con attenzione sul contratto quali sono le coperture assicurative incluse. In genere, le compagnie di noleggio includono non solo la polizza RC auto, ma anche la Kasko e quella per furto e incendio, ma non sempre è così. Inoltre, bisogna prestare attenzione al diritto di rivalsa della compagnia sul cliente in caso di incidenti;

In alcuni casi, le compagnie inseriscono dei costi nascosti per il conducente aggiuntivo o con età inferiore ai 25 anni. Pertanto, è bene leggere il contratto anche per individuare queste voci.