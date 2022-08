Trading US30 su MT4: ecco come fare passo passo

US30 è uno degli indici azionari più importanti del mercato azionario statunitense. US30 è la principale preoccupazione degli investitori azionari statunitensi perché è uno strumento attraente, sicuro e stabile e redditizio. Se sei un trader di indici, l’US30 è un indice azionario che non puoi ignorare.

Segui l’articolo qui sotto per sapere come fare trading us30 su MT4.

Come fare trading su US30 su MT4

Attualmente, la maggior parte delle piattaforme di trading Forex ha un indice US30 per i trader per fare trading in modo efficiente. US30 è sotto forma di contratti CFD (contanti e futures).

Il trading di CFD in contanti è essenzialmente il trading sul mercato al momento. Il trading di CFD futures è una forma di trading di derivati, acquisto e vendita del prezzo futuro di quel prodotto fino a una certa scadenza.

A seconda delle tue esigenze, puoi scegliere il prodotto che desideri.

Come negoziare US30 su MT4 come segue:

Passo 1: Accedi al tuo account MT4, sposta il mouse sulla finestra Market Watch > fai clic con il pulsante destro del mouse su US30 (Cash or Future) > New Order. Viene quindi visualizzata la finestra commerciale.

Nota: se l’indice US30 non viene visualizzato nella finestra Market Watch. Fai clic su Visualizza simboli > > CFD Cash/ CFD Future > US30.

Passo 2: Personalizza alcuni parametri di trading come Volume (volume), Stoploss, Take profit (stop loss e take profit), Tipo (tipo di corrispondenza dell’ordine).

Passo 3: Fai clic su Acquista o Vendi per aprire un ordine di trading.

Come effettuare un ordine in sospeso per negoziare US30 su MT4

Oltre a negoziare l’indice US30 al prezzo di mercato (Esecuzione di mercato), puoi anche effettuare un ordine in sospeso (Ordine in sospeso) su Metatrader4.

Gli ordini in sospeso su MT4 sono suddivisi in quattro tipi:

Buy Limit – un ordine di acquisto al prezzo bid (prezzo Ask) uguale o inferiore al prezzo specificato nell’ordine. A questo punto, il prezzo corrente è superiore al valore specificato nell’ordine. Gli ordini di questo tipo vengono solitamente collocati con l’aspettativa che il prezzo aumenterà dopo essere sceso a un certo livello.

– un ordine di acquisto al prezzo bid (prezzo Ask) uguale o inferiore al prezzo specificato nell’ordine. A questo punto, il prezzo corrente è superiore al valore specificato nell’ordine. Gli ordini di questo tipo vengono solitamente collocati con l’aspettativa che il prezzo aumenterà dopo essere sceso a un certo livello. Buy Stop – un ordine di acquisto al prezzo bid (prezzo Ask) uguale o superiore al prezzo specificato nell’ordine. A questo punto, il prezzo corrente è inferiore al valore specificato nell’ordine. Gli ordini di questo tipo vengono normalmente collocati con l’aspettativa che il prezzo dello strumento raggiungerà un certo livello e continuerà a salire.

Come effettuare un ordine in sospeso (Ordine in sospeso) sulla piattaforma di trading Meta Trader 5

– un ordine di acquisto al prezzo bid (prezzo Ask) uguale o superiore al prezzo specificato nell’ordine. A questo punto, il prezzo corrente è inferiore al valore specificato nell’ordine. Gli ordini di questo tipo vengono normalmente collocati con l’aspettativa che il prezzo dello strumento raggiungerà un certo livello e continuerà a salire. Come effettuare un ordine in sospeso (Ordine in sospeso) sulla piattaforma di trading Meta Trader 5 Limite di vendita : un ordine di trading per vendere al prezzo ask (prezzo Bid) uguale o superiore al prezzo specificato nell’ordine. A questo punto, il prezzo corrente è inferiore al valore specificato nell’ordine. Gli ordini di questo tipo vengono solitamente effettuati con l’aspettativa che il prezzo scenderà dopo che è stato raggiunto un certo livello.

: un ordine di trading per vendere al prezzo ask (prezzo Bid) uguale o superiore al prezzo specificato nell’ordine. A questo punto, il prezzo corrente è inferiore al valore specificato nell’ordine. Gli ordini di questo tipo vengono solitamente effettuati con l’aspettativa che il prezzo scenderà dopo che è stato raggiunto un certo livello. Sell Stop – un ordine di acquisto al prezzo ask (prezzo Bid) uguale o inferiore al prezzo specificato nell’ordine. A questo punto, il prezzo corrente è superiore al valore specificato nell’ordine. Ordini di questo tipo sono normalmente collocati con l’aspettativa che il prezzo dello strumento raggiungerà un certo livello e continuerà a scendere.

Per effettuare un ordine in sospeso per acquistare l’indice US30 su MT4, nella finestra di trading dell’indice US30, fai clic su Tipo > seleziona Ordine in sospeso. In Ordine in sospeso, seleziona 1 dei 4 tipi di ordini in sospeso (Limite di acquisto, Limite di vendita, Stop di acquisto, Stop di vendita) e il prezzo che desideri inserire per limite di acquisto/ limite di vendita. E quindi premere Inserisci per aprire un nuovo ordine.

Di quanti soldi hai bisogno per acquistare l’indice US30?

I trader acquistano/vendono US30 in volume. Per conoscere il volume minimo di trading, fai clic con il pulsante destro del mouse su quell’asset > seleziona Specifica > dimensione del contratto.

Tuttavia, il volume di trading abituale applicato agli indici è almeno 1.

Inoltre, puoi anche utilizzare la leva finanziaria per scambiare volumi maggiori di quelli che hai.

Quali altri indici dovresti acquistare?

Regno Unito100

Includendo alcune delle più grandi società regolamentate dal diritto societario del Regno Unito, è essenziale notare che non tutte le società UK100 hanno sede nel Regno Unito. L’indice è calcolato in tempo reale e i prezzi vengono pubblicati continuamente durante il mercato aperto. L’indice si concentra sui settori dell’energia, dei servizi finanziari, minerario, farmaceutico e petrolifero e del gas.

SPX500 ·

L’SPX500, noto anche come S & P 500, è senza dubbio l’indice più conosciuto al mondo. È stato creato dalla casa editrice Standard & Poor’s e comprendeva le prime 500 aziende negli Stati Uniti. A causa della sua forte correlazione con altri mercati, l’S & P 500 è una scelta popolare tra i trader.

NASDAQ

Il NASDAQ è l’indice statunitense più conosciuto nel settore tecnologico. Mentre include anche diverse altre aree, nomi come Apple, Facebook e Google ne fanno tutti parte.