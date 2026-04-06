Come funziona il bonus asilo nido 2026: requisiti, importi e procedura

Il sistema di accesso al bonus asilo nido è stato aggiornato per il 2026 e introduce modifiche che semplificano la vita alle famiglie con figli piccoli.

Secondo la Circolare INPS n. 29 del 27 marzo 2026, la procedura amministrativa viene razionalizzata: la prima istanza mantiene efficacia per l’intero periodo utile, evitando la compilazione annuale dell’istanza. Questa novità agisce in sinergia con le disposizioni legislative recenti, tra cui il Decreto Economia (DL n. 95/2026) e la legge di bilancio 2026, che hanno richiesto un aggiornamento operativo delle istruzioni.

La presentazione della domanda avviene esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal portale INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato. Il messaggio operativo che ha attivato il servizio è il messaggio 31 marzo 2026, n. 1136, che chiarisce anche i permessi di soggiorno validi per i cittadini stranieri. È importante conoscere termini e scadenze: per ogni anno di contributo vanno caricati i giustificativi delle spese entro il 30 aprile dell’anno successivo, al fine di consentire i controlli e l’erogazione.

Novità operative per il 2026

La principale innovazione è la validità pluriennale dell’istanza: una volta inoltrata, la domanda resta efficace fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. Con questa impostazione il genitore che ha effettuato la richiesta potrà selezionare le mensilità di interesse negli anni successivi senza dover ricompilare l’intera pratica. La misura è stata introdotta dall’articolo 6-bis, comma 2, del DL n. 95/2026 e richiede comunque che rimangano soddisfatti i requisiti previsti per il beneficio.

Domanda unica e validità

Il concetto di domanda unica significa che il genitore che sostiene il pagamento delle rette presenta una sola istanza valida per tutta la durata dell’intervento, con la possibilità di indicare ogni anno i mesi per cui si chiede il contributo. Questo snellimento amministrativo conserva però l’obbligo di documentare le spese: i giustificativi devono essere caricati entro le scadenze previste e rimane attiva l’attività di controllo da parte dell’INPS per verificare la veridicità delle informazioni.

Come presentare e scadenze

La domanda va presentata online tramite il portale INPS con SPID, CIE o CNS, o in alternativa per il tramite di un patronato. Per ogni anno di contributo è necessario caricare i documenti di spesa entro il 30 aprile dell’anno successivo alle mensilità richieste. Per accelerare l’istruttoria è consigliabile inserire nella domanda i riferimenti precisi dell’autorizzazione della struttura frequentata, dato che l’INPS effettua verifiche incrociate con gli elenchi regionali e comunali.

Beneficiari e tipologie di servizi ammissibili

Il bonus è riconosciuto al genitore che effettua il pagamento delle rette per servizi educativi rivolti a bambini da 0 a 3 anni. Sono ammesse, oltre ai nidi tradizionali, anche strutture quali micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e i servizi educativi in contesto domiciliare, purché le strutture siano regolarmente autorizzate dalla regione competente. L’indicazione dei riferimenti dell’autorizzazione nella domanda riduce i tempi di lavorazione perché facilita le verifiche da parte dell’INPS.

Importi, ISEE e casi particolari

Gli importi variano in base al nuovo ISEE per prestazioni familiari e di inclusione, operativo dal 1° gennaio 2026 come previsto dalla legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2026). Per i bambini nati dal 1° gennaio 2026 l’agevolazione può raggiungere un massimo di 3.600 euro annui se l’ISEE neutralizzato non supera i 40.000 euro, mentre in assenza o con ISEE superiore la misura minima riconosciuta è di 1.500 euro. Per i nati prima del 1° gennaio 2026 gli scaglioni e gli importi sono articolati diversamente secondo la fascia ISEE.

Casi particolari: patologie croniche

Per i bambini affetti da patologie croniche di particolare gravità che non consentono la frequenza del nido, il contributo può essere destinato a forme di assistenza domiciliare. In questi casi la domanda può essere presentata dal genitore convivente e residente con il minore, allegando la documentazione clinica richiesta. Anche qui l’INPS verifica il rispetto dei requisiti prima dell’erogazione.

Controlli e documentazione delle strutture

L’INPS effettua controlli puntuali sull’abilitazione delle strutture indicate: consulta gli elenchi regionali e comunali e richiede conferme agli enti competenti in caso di incertezza. Se la struttura non risulta autorizzata, il contributo non può essere riconosciuto. Per questo motivo è fondamentale ottenere dalla struttura i riferimenti precisi della sua abilitazione e inserirli nella domanda per agevolare le verifiche e ridurre i tempi di lavorazione.