Come funziona il Buono Premium 4 anni di Poste Italiane e chi può sottoscriverlo

Poste Italiane ha riattivato il Buono Premium 4 anni a partire dall’8 aprile 2026, destinandolo ai correntisti che trasferiscono risorse nuove su prodotti di risparmio postale.

Questo strumento rientra nella categoria dei Buoni Fruttiferi Postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e distribuiti tramite Poste Italiane S.p.A.. Nel testo che segue spieghiamo in modo chiaro i requisiti per l’accesso, le modalità operative e i principali elementi di tutela e attenzione per chi sta valutando la sottoscrizione.

Caratteristiche essenziali del prodotto

Il Buono Premium 4 anni è pensato per chi cerca una soluzione di medio periodo con garanzia dello Stato sul capitale e una tassazione agevolata sugli interessi. La normativa fiscale applicata prevede un’aliquota del 12,50% sui proventi, mentre non sono previsti costi di sottoscrizione, gestione o rimborso salvo gli oneri fiscali previsti dalla legge. Il titolo è rimborsabile anticipatamente in qualsiasi momento, tuttavia è importante ricordare che, in caso di estinzione prima delle condizioni minime indicate nella Scheda di Sintesi, il rendimento effettivo può risultare nullo o ridotto: conviene quindi verificare le tabelle ufficiali prima di operare.

Emissione e limiti temporali

Come per gli altri strumenti della stessa famiglia, l’emittente è Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la distribuzione è curata da Poste Italiane – Patrimonio BancoPosta. Un dettaglio operativo spesso trascurato: alla scadenza i buoni diventano infruttiferi e, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza, si prescrivono i diritti alla restituzione del capitale e degli interessi maturati. Per questo motivo, anche i risparmiatori più previdenti dovrebbero annotare le scadenze e conservare la documentazione ufficiale.

Requisito chiave: che cosa si intende per Nuova Liquidità

Il fattore che determina l’idoneità all’acquisto è la cosiddetta nuova liquidità. Secondo le regole pubblicate, sono considerate valide per la sottoscrizione le somme versate dal 3 aprile 2026 su Libretti di Risparmio Postale e/o conti correnti postali intestati alla stessa persona che compra il buono. I versamenti ammissibili comprendono bonifici bancari, depositi di assegni bancari e circolari e l’accredito di stipendio e pensione. È essenziale notare che eventuali prelievi effettuati dallo stesso libretto o conto, con la stessa intestazione, riducono l’ammontare di nuova liquidità disponibile per la sottoscrizione.

Impatto pratico sui calcoli

In pratica, chi intende sottoscrivere deve monitorare i flussi in entrata e in uscita: la somma utile non è il saldo totale, ma la parte generata da versamenti successivi al 3 aprile 2026, al netto dei prelievi effettuati. Per evitare sorprese, è consigliabile conservare le ricevute dei versamenti e controllare la contabilità del libretto o del conto prima di procedere con l’acquisto del Buono Premium 4 anni.

Modalità di sottoscrizione e documentazione

Se si è già titolari di un Libretto Smart, la sottoscrizione può essere completata online attraverso l’area personale su poste.it oppure tramite l’App Poste Italiane, a condizione che siano attive le operazioni dispositive. Chi possiede un Libretto Ordinario deve invece recarsi in qualsiasi Ufficio Postale per firmare la sottoscrizione. Per chi non ha ancora un libretto è possibile aprirne uno online sul sito o tramite app e quindi procedere con l’acquisto.

Documenti ufficiali e ultime verifiche

Dal giorno del lancio, l’8 aprile 2026, il Foglio Informativo e la Scheda di Sintesi del prodotto sono disponibili su www.poste.it, sull’App e in tutti gli Uffici Postali: è lì che vanno verificati tassi, limiti operativi, regole sul rimborso anticipato, l’applicazione dell’imposta di bollo e ogni altra possibile esclusione o condizione. In mancanza della pubblicazione del tasso nella pagina promozionale, il passaggio determinante prima di aderire è consultare i documenti ufficiali per conoscere il rendimento reale e le eventuali restrizioni.

Il profilo tipo a cui si rivolge il Buono Premium 4 anni è il risparmiatore prudente: famiglie, pensionati e piccoli investitori che preferiscono strumenti semplici, con copertura pubblica e distribuzione capillare. Prima della sottoscrizione, però, ogni risparmiatore dovrebbe confrontare il prodotto con alternative disponibili e valutare il proprio orizzonte temporale alla luce delle regole descritte nella documentazione ufficiale.