Come guadagnare Bitcoin giocando a Minecraft? Guida 2024

Minecraft offre la possibilità di guadagnare Bitcoin. Un server Minecraft, Satlantis consente al giocatore di guadagnare Bitcoin mentre gioca. I giocatori possono entrare in un pool di mining virtuale e possono guadagnare satoshi reali (Sat). Il gioco fornisce sats ai giocatori ogni 10 minuti.

Satoshi è la più piccola unità di Bitcoin, con ogni Bitcoin contenente 100 milioni di Satoshi. Secondo la startup Zebedee, che ha creato la tecnologia per alimentare il server di terze parti, oltre 1 milione di Satoshi vengono distribuiti ogni settimana, che è di circa 300 dollari.

Cos’è Satlantis e come aiuta a guadagnare Bitcoin

Il server Minecraft Satlantis è accessibile tramite l’edizione Minecraft Java. L’IP del server è “play.Satlantis.net”. Chiunque può unirsi e giocare a Satlantis. Ma per guadagnare Bitcoin c’è una costrizione che gli utenti devono ottenere un minatore ASIC virtuale, dello stesso tipo che viene utilizzato per il vero mining di Bitcoin, e poi fornirlo con smeraldi.

Questo processo aumenterà il tasso di hash. La velocità di hash è mostrata sul lato destro dello schermo. Ciò consentirà all’utente di partecipare al sorteggio ogni 10 minuti per vincere il Satoshi. Il livello più basso del minatore ASIC consentirà di aggiungere 10 alla velocità di hash, ma l’utente può acquisire un minatore ASIC che genera fino a 40 hashrate.

Per aumentare il tasso di hash, gli utenti possono unirsi al clan. In questo modo l’utente può combinare il suo hashrate con altri membri. Questo migliora anche le possibilità di vincere. I guadagni saranno divisi tra i membri a seconda di quanto hanno contribuito al tasso di hash del gruppo.

Le possibilità di vincita possono essere calcolate dividendo il tasso di hash per il tasso di hash globale che viene visualizzato sul lato destro dello schermo. Quindi, dovrebbe essere moltiplicato per 100. I minatori ASIC sono il modo principale per guadagnare sat nel gioco, gli utenti possono anche scambiare per ottenere Bitcoin o sat.

C’è un mercato in cui gli utenti possono vendere oggetti comuni a quelli più rari come l’argilla, l’oggetto più comune alle ali degli insetti che è raro. Ma sii consapevole dei prezzi di mercato che possono sembrare 2.000 dollari, che attualmente sono poco più di 0,50 dollari.

ASIC è una compulsione a guadagnare Bitcoin

Far entrare i minatori ASIC nel gioco è una compulsione a guadagnare Bitcoin. Un minatore ASIC può essere ottenuto in due modi. Il primo è il battle pass e il secondo è il marketplace. È facile ottenere il pass di battaglia. Si guadagna digitando /bp nella chat di gioco. È disponibile anche nei livelli gratuiti e a pagamento. Nella stagione 3, l’utente deve raggiungere il livello 51 sul pass di battaglia gratuito prima che l’utente ottenga la “Chiave Ellittica” che consente di ottenere un minatore ASIC attraverso una cassa ellittica.

Nel pass di battaglia premium, l’utente ottiene la chiave ellittica al livello 10. Il pass di battaglia premium costa $ 40 tramite Stripe. Per salire di livello, l’utente del pass di battaglia deve lavorare continuamente su di esso.

L’ASIC è alimentato attraverso gli smeraldi. La quantità massima di smeraldi che un utente può inserire nel minatore ASIC è di 64 per slot di carburante. Ciò aumenterà il tempo impiegato dal minatore per produrre il tasso di hash. È importante sapere che gli smeraldi non si ottengono allo stesso modo di Minecraft. Ma ci sono scambi nella lobby che scambieranno smeraldi in cambio di ghi e zuccheri.