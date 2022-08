Come importare Trust Wallet in SafeMoon Wallet

in

Per importare Trust Wallet in SafeMoon Wallet, è necessario copiare la frase di recupero di Trust Wallet.

Dopo aver copiato la frase di recupero di Trust Wallet, puoi importarla in SafeMoon Wallet.

Per fare ciò, scarica SafeMoon Wallet dall’App Store o dal Google Play Store e tocca “Importa portafoglio”.

Ti verranno quindi fornite più opzioni di importazione.

Ciò include “frase di recupero di 12 parole”, “frase di recupero di 24 parole” e “Importa chiave privata”.

Poiché Trust Wallet ha una frase di recupero di 12 parole, tocca “Frase di recupero di 12 parole”.

Infine, incolla la frase di recupero di Trust Wallet e confermala per importare Trust Wallet in SafeMoon Wallet.

1. Apri Trust Wallet e vai a “Portafogli”

Il primo passo è copiare la frase di recupero di Trust Wallet.

Ne hai bisogno per importare Trust Wallet in SafeMoon Wallet in seguito.

Innanzitutto, apri Trust Wallet e tocca “Impostazioni”.

Dopo aver toccato “Impostazioni”, atterrerai nella pagina delle impostazioni.

La pagina contiene più opzioni tra cui “Portafogli”, “Sicurezza”, “Notifiche push” e altro.

Tocca “Portafogli” per vedere un elenco dei tuoi portafogli.

2. Tocca l’icona delle informazioni

Dopo aver toccato “Portafogli”, atterrerai alla pagina “Portafogli”.

Ora vedrai un elenco di portafogli che possiedi.

Per cominciare, tocca l’icona delle informazioni accanto al portafoglio che desideri importare nel portafoglio SafeMoon.

Ad esempio, se si desidera importare “Main Wallet” in SafeMoon Wallet, toccare l’icona delle informazioni accanto a “Main Wallet”.

Il portafoglio che stai attualmente utilizzando conterrà un segno di spunta.

3. Tocca “Mostra frase segreta”

Dopo aver toccato l’icona delle informazioni accanto al portafoglio che desideri importare in SafeMoon Wallet, puoi modificarne il nome.

Sotto l’intestazione “Opzioni di backup”, vedrai un’opzione “Mostra frase segreta”.

L’opzione ti consente di vedere la tua frase di recupero Trust Wallet.

Quindi, è necessario toccare “Mostra frase segreta” per vedere la frase di recupero del portafoglio di fiducia.

4. Copia la tua frase segreta

Dopo aver toccato “Mostra frase segreta”, atterrerai alla pagina “La tua frase segreta”.

Nella pagina, sarai in grado di vedere la tua frase di recupero di 12 parole.

Hai bisogno di questa frase per importare Trust Wallet in SafeMoon Wallet in seguito.

Innanzitutto, tocca “Copia” per copiare la frase di recupero del tuo Trust Wallet.

5. Scarica SafeMoon Wallet

Dopo aver copiato la frase di recupero di Trust Wallet, devi scaricare SafeMoon Wallet se non l’hai già fatto.

SafeMoon Wallet è disponibile su App Store e Google Play Store.

Se utilizzi un dispositivo iOS, apri l’App Store e cerca “SafeMoon”.

Una volta trovata l’app SafeMoon Wallet, tocca “Ottieni” per installarla.

6. Tocca “Importa portafoglio”

Dopo aver installato SafeMoon Wallet, è necessario aprirlo

Ora puoi importare un portafoglio esistente o creare un nuovo portafoglio.

Ti verranno fornite un paio di opzioni tra cui “Importa portafoglio” e “Crea un nuovo portafoglio”.

Dal momento che stai cercando di importare Trust Wallet in SafeMoon Wallet, tocca “Importa portafoglio”.

Assicurati di spuntare la casella di controllo “Procedendo accetti Termini e condizioni” prima di farlo.

7. Tocca “Frase di recupero di 12 parole”

Dopo aver toccato “Importa portafoglio”, dovrai scegliere il metodo di importazione.

Esistono 3 metodi di importazione tra cui “Frase di recupero di 12 parole”, “Frase di recupero di 24 parole” e “Importa chiave privata”.

Trust Wallet ha una frase di recupero di 12 parole.

Quindi, è necessario toccare “Frase di recupero di 12 parole” per importarlo.

8. Incolla la frase di recupero del tuo Trust Wallet

Dopo aver toccato “Frase di recupero di 12 parole”, atterrerai alla pagina “Importa portafoglio”.

La pagina contiene 12 campi che è necessario compilare.

Ora, devi incollare la tua frase di recupero Trust Wallet qui.

Per fare ciò, tocca “Incolla” accanto al pulsante “Conferma”.

Puoi anche digitare la frase di recupero nell’ordine corretto.

Infine, tocca “Conferma” per importare Trust Wallet su SafeMoon Wallet.

9. Imposta una password

Dopo aver incollato la frase di recupero di Trust Wallet e aver toccato “Conferma”, atterrerai nella pagina “Imposta una password”.

Ora devi impostare una password univoca per accedere al tuo nuovo portafoglio.

Innanzitutto, scegli una password e inseriscila nel campo “Inserisci password”.

In secondo luogo, reinserire la password nel campo “Conferma password”.

Tieni presente che la tua password deve avere un minimo di 8 caratteri.

Deve inoltre contenere almeno 1 carattere speciale, 1 lettera maiuscola e 1 numero.

Tocca “Conferma” dopo aver impostato una password.

La password che hai impostato sarà univoca solo per il tuo dispositivo corrente.

Se vuoi importare il tuo portafoglio su un dispositivo diverso, devi creare una nuova password lì.

10. Hai importato correttamente Trust Wallet in SafeMoon Wallet

Dopo aver impostato una password, atterrerai sulla home page di SafeMoon Wallet.

Ora devi attendere il caricamento di tutti i tuoi token.

Tutti i tuoi token da Trust Wallet dovrebbero essere mostrati su SafeMoon Wallet.

Hai importato con successo Trust Wallet in SafeMoon Wallet!

Conclusione

Se vuoi inviare i tuoi token da Trust Wallet a SafeMoon Wallet, devi solo incollare la frase di recupero di Trust Wallet su SafeMoon Wallet.

Questo importerà tutti i tuoi token esistenti da Trust Wallet a SafeMoon Wallet.

In questo modo, non perderai nessuno dei tuoi token e non ci saranno commissioni coinvolte.

D’altra parte, se dovessi inviare un token da un indirizzo di portafoglio a un altro, ci sarà una commissione di transazione.

In poche parole, non dovresti mai trasferire i tuoi token da Trust Wallet a SafeMoon Wallet.

Invece, importa Trust Wallet in SafeMoon Wallet utilizzando la frase di recupero di Trust Wallet.