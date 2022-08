Frase di recupero su Trust Wallet: ecco dove trovarla

in

Per trovare la tua frase di recupero su Trust Wallet, devi aprire Trust Wallet e andare alle tue impostazioni.

Una volta che sei nelle tue impostazioni, tocca l’opzione “Portafogli” seguita dall’icona delle informazioni.

Infine, tocca “Mostra frase segreta” per trovare la tua frase di recupero.

Ogni volta che crei un portafoglio su Trust Wallet, ti verrà data una frase di recupero di 12 parole.

La frase di recupero viene utilizzata per recuperare o importare il portafoglio.

Ad esempio, se stai utilizzando un nuovo telefono, devi importare il tuo portafoglio utilizzando la frase di recupero di 12 parole.

Puoi anche usare la frase per importare Trust Wallet in un altro portafoglio come safeMoon wallet.

In questo modo, eviterai le commissioni di trasferimento della tua criptovaluta da un indirizzo di portafoglio a un altro.

1. Apri Trust Wallet

Il primo passo è scaricare Trust Wallet se non l’hai già fatto.

Trust Wallet è disponibile sia su App Store che su Google Play Store.

Quindi, apri l’app Trust Wallet sul tuo telefono.

Dopo aver aperto Trust Wallet, devi accedere al tuo portafoglio se non l’hai già fatto.

2. Vai alle tue impostazioni

Dopo aver aperto Trust Wallet, devi andare alle tue impostazioni.

Nella barra di navigazione inferiore dell’app, vedrai 3 icone.

Ciò include “Portafoglio”, “Scopri” e “Impostazioni”.

Innanzitutto, tocca “Impostazioni” per accedere alle impostazioni del tuo Trust Wallet.

3. Seleziona l’opzione “Portafogli”

Dopo aver toccato “Impostazioni”, atterrerai nella pagina delle impostazioni.

Nella pagina vedrai più opzioni.

Ciò include “Portafogli”, “Sicurezza”, “Notifiche push” e altro ancora.

Per trovare la tua frase di recupero su Trust Wallet, devi andare alle impostazioni del tuo portafoglio.

Quindi, devi toccare “Portafogli” per vedere i tuoi portafogli.

4. Tocca l’icona delle informazioni

Dopo aver toccato “Portafogli”, atterrerai alla pagina “Portafogli”.

Nella pagina, vedrai un elenco di portafogli che hai su Trust Wallet.

Ora devi toccare l’icona delle informazioni sul portafoglio che desideri trovare o ottenere la frase di recupero.

Per impostazione predefinita, il primo portafoglio creato su Trust Wallet sarà chiamato “Main Wallet”.

Quindi, se vuoi trovare la frase di recupero per “Portafoglio principale”, tocca l’icona delle informazioni accanto a “Portafoglio principale”.

5. Tocca “Mostra frase segreta”

Dopo aver toccato l’icona delle informazioni, atterrerai sulle impostazioni del tuo portafoglio.

Ora sarai in grado di cambiare il nome del tuo portafoglio.

Sotto il campo “Nome”, vedrai un’intestazione “Opzioni di backup”.

Sotto l’intestazione, vedrai un’opzione “Mostra frase segreta”.

Tocca “Mostra frase segreta” per vedere la tua frase di recupero su Trust Wallet.

Tieni presente che se perdi l’accesso al tuo dispositivo corrente, i tuoi fondi andranno persi a meno che tu non esegua il backup della frase di recupero.

6. Accetta di comprendere i rischi

Dopo aver toccato “Mostra frase segreta”, si aprirà una pagina contenente informazioni importanti sulla frase di recupero.

Ecco le informazioni importanti:

La frase di recupero è la chiave principale dei tuoi fondi. Non condividerlo mai con nessun altro. Trust Wallet non ti chiederà mai di condividere la tua frase di recupero. Se perdi la tua frase di recupero, nemmeno Trust Wallet può recuperare i tuoi fondi.

Tocca la casella di controllo per accettare di comprendere i rischi.

Quindi, tocca “Continua” per continuare a vedere la tua frase di recupero.

7. Copia la frase di recupero del tuo Trust Wallet

Dopo aver accettato i termini e aver toccato “Continua”, atterrerai alla pagina “La tua frase segreta”.

Ora sarai in grado di vedere la tua frase di recupero di 12 parole su Trust Wallet.

Puoi copiare le parole o scriverle nell’ordine giusto e salvarle in un posto sicuro.

Tocca “Copia” per copiare la frase di recupero.

Tieni presente che non puoi condividere la tua frase segreta.

Se qualcuno ha la tua frase segreta, avrà il pieno controllo del tuo portafoglio.

Quindi, è importante conservare la frase di recupero in un luogo sicuro e fuori dalla portata degli altri.

Hai imparato con successo come trovare la tua frase di recupero su Trust Wallet!

Conclusione

La memorizzazione della frase di recupero online non è consigliabile perché un hacker può accedervi.

Quindi, si consiglia di conservarlo in un luogo sicuro nella propria casa.

Finché hai effettuato l’accesso a Trust Wallet sul tuo dispositivo, sarai in grado di recuperare la tua frase di recupero di 12 parole in qualsiasi momento.

Tieni presente che la tua frase di recupero è crittografata su Trust Wallet.

Ciò significa che il team di Trust Wallet non sarà in grado di accedervi.

Sei essenzialmente la tua banca in cui avrai il pieno controllo dei tuoi fondi.

Questo è il motivo per cui è importante non perdere la frase di recupero o i tuoi fondi andranno persi per sempre.