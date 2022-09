Come impostare gli avvisi sui prezzi sui telefoni cellulari su Capital.com

in

Capital.com guida ai broker. Come impostare gli avvisi sui prezzi sui telefoni cellulari? Capital.com è una piattaforma di trading molto apprezzata per la sua facilità d’uso e facilità d’uso. Una delle caratteristiche che Capital.com equipaggia per gli utenti mobili è quella di impostare avvisi sui prezzi.

Potresti non essere sempre in grado di aggiornare tutte le informazioni sulle transazioni. Tuttavia, se non vuoi perdere l’opportunità di gestire il tuo portafoglio, la funzione di avviso dei prezzi può avvisarti quando il prezzo raggiunge un obiettivo specifico. Questo articolo ti mostrerà come installare e utilizzare questa funzione.

Qual è la funzione di avviso dei prezzi?

La funzione di avviso dei prezzi è il sistema che ti avviserà quando il prezzo di un asset raggiunge il prezzo che hai preimpostato.

Questa funzione ti aiuta a tenere d’occhio il mercato, in modo da non perdere un’opportunità di investimento.

La funzione di avviso dei prezzi ti aiuta a inserire o chiudere un ordine per un titolo specifico quando il prezzo ha raggiunto il prezzo che hai preimpostato. Questa funzione consente di risparmiare tempo nel monitoraggio del mercato. È necessario impostare un prezzo obiettivo. Dopo che il prezzo supera questo prezzo, il sistema ti invierà una notifica.

Capital.com broker: come impostare gli avvisi sui prezzi sui telefoni cellulari?

Passo 1. Per installare gli avvisi sui prezzi per il tuo account Capital.com sul tuo telefono, devi accedere al tuo account e selezionare la scheda [Cerca] per trovare il ticker azionario da seguire:

Se non si dispone di un account Capital.com, si prega di registrarsi utilizzando il link sottostante:

Passo 2: Nella finestra [Trade] di quel titolo, fai clic su [Aggiungi avviso] al centro, sopra lo schermo.

Passo 3: Scegli il tipo di ordine che prevedi di negoziare quando il prezzo raggiunge l’obiettivo.

Inserisci il prezzo target.

Registrare le note (se presenti) quando il prezzo raggiunge l’obiettivo.

Passo 4: Fai clic su [Imposta avvisi] nell’angolo inferiore dello schermo.

Il tuo avviso di prezzo è stato inviato correttamente.

Come visualizzare, modificare ed eliminare gli avvisi sui prezzi dei broker Capital.com

Per visualizzare la scheda [Portfolio] di clic strano, selezionare [Avvisi]

Per modificare un avviso di prezzo impostato, fare clic sull’ordine che si desidera modificare.

Dopo aver corretto le informazioni, fare clic su [Aggiorna avvisi] nell’angolo inferiore dello schermo per completare.

Per eliminare un avviso di prezzo impostato, fare clic su [Rimuovi]

Premere nuovamente il pulsante [Rimuovi] per confermare.

Conclusione

Quindi hai imparato a conoscere la funzione di avviso dei prezzi e come usarla. Questa è una comoda funzione che ti aiuta a monitorare il mercato e prendere decisioni di trading in modo proattivo invece di ordini in sospeso.

Con questa funzione, quando il prezzo raggiunge l’obiettivo, avrai più tempo per pensare prima di prendere una decisione di trading.