Come aggiungere indicatori in Capital.com

Quando si fa trading su Capital.com, i trader saranno fortemente supportati da una varietà di indicatori tecnici, per un totale di oltre 75 indicatori tecnici, rendendo l’analisi di mercato più precisa. Per aggiungere indicatori in Capital.com, attenersi alla seguente procedura:

Dopo aver effettuato l’accesso a Capital.com, fai clic sull’asset in cui desideri aggiungere l’indicatore (in questo caso, scegliamo BTC / USD).

2. Nella finestra di chat nella parte inferiore dello schermo, fai clic sull’icona “Indicatori” sopra il grafico (come mostrato di seguito). Quindi digita il nome dell’indicatore nella casella di ricerca o cerca per gruppi categorizzati.

3. Tocca quell’indicatore e verrà immediatamente visualizzato sul grafico.

A seconda della tua strategia, puoi anche aggiungere più di un indicatore sullo stesso grafico di trading su Capital.com.