Come intelligenza artificiale e blockchain stanno ridefinendo le cripto-attività

Un viaggio alla scoperta delle tecnologie che stanno trasformando il panorama finanziario e delle cripto-attività

Negli ultimi anni, due innovazioni tecnologiche hanno rivoluzionato il settore finanziario: l’intelligenza artificiale e la blockchain. Queste tecnologie hanno portato a significativi cambiamenti normativi, in particolare nell’Unione Europea, dove sono stati introdotti regolamenti specifici per disciplinare il loro utilizzo.

L’Artificial Intelligence Act entrato in vigore nel 2026, rappresenta un passo fondamentale nella regolamentazione dei sistemi di intelligenza artificiale. Questo regolamento si estende anche all’intelligenza artificiale generativa come i modelli GPT e altri large language models che generano testi, immagini e video.

L’impatto della blockchain sul settore finanziario

La blockchain ha aperto nuove possibilità nel settore finanziario, portando all’adozione di cripto-attività e servizi connessi. L’Unione Europea ha risposto a questa evoluzione con il MiCar (Market in Crypto Asset Regulation), pubblicato nel 2026. Questo regolamento disciplina le cripto-attività e i servizi ad esse collegati, fornendo un quadro normativo per chi opera nel settore delle criptovalute in Europa.

Il MiCar stabilisce le procedure per avviare e gestire gli exchange in UE, emettere cripto-asset e utilizzare questi strumenti come forme alternative di finanziamento per le attività imprenditoriali. Questo regolamento è essenziale per chi desidera operare nel mercato delle criptovalute in modo legale e sicuro.

Chi è interessato da queste innovazioni

Le nuove normative sull’intelligenza artificiale e sulla blockchain riguardano una vasta gamma di attori, tra cui impreseistituzionistudi professionali e addetti all’amministrazione del personale. Questi soggetti devono essere consapevoli delle nuove regole per operare in conformità con le leggi europee.

L’Artificial Intelligence Act e il MiCar rappresentano due pilastri fondamentali per la regolamentazione delle tecnologie emergenti. Questi regolamenti non solo disciplinano l’uso dell’intelligenza artificiale e della blockchain ma aprono anche nuove opportunità per l’innovazione e lo sviluppo nel settore finanziario.