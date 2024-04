Come Investire in ChatGPT di OpenAI nel 2024

ChatGPT di OpenAI rappresenta uno dei più recenti progressi tecnologici nel campo dell’intelligenza artificiale (IA). Ma esiste un buon motivo per investire in una tecnologia diventata così controversa?

Questa tecnologia emergente rappresenta un sotto-settore di nicchia dell’industria dell’IA noto come IA generativa: sistemi in grado di generare testo, immagini o suoni in risposta a prompt forniti dagli utenti.

Secondo Precedence Research, ci si aspetta che il mercato globale dell’IA cresca a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 19 percento, raggiungendo 2,57 trilioni di dollari entro il 2032. L’impatto esatto di ChatGPT di OpenAI su questo settore è difficile da prevedere, ma S&P Global ha suggerito nel dicembre 2023 che il reddito totale del mercato dell’IA generativa nel suo complesso vedrà un CAGR del 57,9 percento fino al 2028, passando da 3,7 miliardi di dollari lo scorso anno a 36,36 miliardi di dollari nel 2028.

La Tecnologia di ChatGPT

ChatGPT, creato dal laboratorio tecnologico di San Francisco OpenAI, è un’applicazione software di IA generativa che utilizza una tecnica di apprendimento automatico chiamata apprendimento per rinforzo dal feedback umano (RLHF) per emulare conversazioni scritte da esseri umani basate su un’ampia gamma di prompt utente.

L’IA di ChatGPT apprende il linguaggio addestrandosi su testi raccolti da Internet, inclusi enciclopedie online, libri, riviste accademiche, siti di notizie e blog. In base a questo addestramento, il chatbot di IA genera testo facendo previsioni su quali parole (o token) possono essere concatenate per produrre la risposta più adatta.

Più di un milione di persone hanno interagito con ChatGPT nella prima settimana del suo lancio per test pubblici gratuiti il 30 novembre 2022. Molti erano colpiti dalle capacità linguistiche apparentemente naturali del chatbot, non solo nel comprendere le domande, ma anche per le sue risposte simili a quelle umane. Gli utenti avevano la sensazione di conversare con un essere umano.

Oltre ad essere un eccellente compagno di conversazione, ChatGPT può scrivere storie brevi avvincenti, sviluppare materiali di marketing accattivanti, risolvere problemi matematici complicati e persino creare codice in vari linguaggi di programmazione.

La Controversia e i Successi di ChatGPT

Naturalmente, OpenAI ha anche generato molta controversia, come le preoccupazioni per la distruzione di posti di lavoro e campagne mirate di disinformazione. E non dimentichiamo la strana e improvvisa rimozione, seppur breve, del CEO di OpenAI Sam Altman.

Sono emerse molte cause legali. Diversi media, tra cui il New York Times, hanno intentato cause legali per violazione del copyright contro OpenAI, e alcuni dei querelanti stanno cercando anche danni economici dal partner pubblico di tecnologia Microsoft (NASDAQ: MSFT). Inoltre, l’Authors Guild, che rappresenta un gruppo di autori di spicco, ha intentato una causa collettiva contro OpenAI che chiede un sistema di licenze che consentirebbe agli autori di optare per l’esclusione dall’uso dei loro libri per addestrare l’IA e che obbligherebbe le aziende di IA a pagare per il materiale che utilizzano.

Nonostante queste preoccupazioni, c’è comunque molta eccitazione intorno alla tecnologia di IA generativa. Molti investitori si chiedono se sia possibile investire in ChatGPT di OpenAI e se ci siano altri modi per investire nell’IA generativa.

Come Investire in ChatGPT di OpenAI

OpenAI non è attualmente quotata in borsa, ma se Microsoft dovesse assumere una grande posizione nell’azienda, gli investitori potrebbero ottenere un’esposizione indiretta ad OpenAI acquistando azioni di Microsoft.

Per coloro che cercano un’esposizione diretta, state attenti alle notizie di un’offerta pubblica iniziale (IPO). Alla fine di marzo 2024, non ci sono piani per un’IPO di OpenAI all’orizzonte.

OpenAI ha raccolto 11,3 miliardi di dollari in sei round di finanziamento dal 2016 al gennaio 2024. I tre principali investitori sono la società di investimenti tecnologici Thrive Capital, la società di venture capital Andreessen Horowitz e la società di investimenti in tecnologie rivoluzionarie Founders Fund.

Conclusioni

ChatGPT di OpenAI è solo una delle molte tecnologie emergenti nel campo dell’intelligenza artificiale. Nonostante le controversie e le preoccupazioni, il suo potenziale impatto sull’industria è significativo. Gli investitori interessati a questa tecnologia dovrebbero valutare attentamente le opportunità disponibili e fare ricerche approfondite prima di prendere decisioni finanziarie.