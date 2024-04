Raccolta di Capitali: una sfida per le Compagnie Minerarie Junior

in

Secondo un rapporto del 2021 di Accenture Global (NYSE:ACN), il 59 percento degli investitori vuole che i minatori perseguano aggressivamente la decarbonizzazione e siano leader di mercato in tale sforzo. Il rapporto, intitolato “Global Institutional Investor Study of ESG in Mining,” si basava su risposte provenienti da 200 società di investimento istituzionali pubbliche e private provenienti da tutto il mondo.

La Raccolta di Capitali: una Sfida Chiave per le Compagnie Minerarie Junior

Mentre l’ESG era la principale preoccupazione identificata dalle aziende nel rapporto di EY, il secondo posto è andato alla raccolta di capitali, una sfida che ha colpito soprattutto le compagnie minerarie junior in Nord America.

La necessità di capitale è stata anche aggravata dalla velocità con cui deve avvenire la transizione energetica.

“Il capitale è salito nella classifica poiché il settore compete per gli investimenti e gli incentivi per accelerare l’esplorazione e lo sviluppo di minerali e metalli vitali per la transizione energetica,” recita il rapporto di EY.

“Stiamo assistendo a un passaggio da un focus a breve termine sui rendimenti a una visione a lungo termine del valore, incoraggiata dal riconoscimento che orizzonti di investimento più lunghi sono necessari per raggiungere gli obiettivi di zero netto entro il 2050.”

Anche se alcuni investitori assumono una posizione più a lungo termine, i panelisti del PDAC hanno notato un aumento della propensione al rischio.

Il mercato è diventato meno tollerante alle interruzioni rispetto a dieci anni fa, quando c’era un ambiente più favorevole agli investimenti e alla crescita, ha spiegato Przybylowski.

“Gli investitori al giorno d’oggi sono molto più spaventati o nervosi per i rischi operativi, i rischi geopolitici — qualsiasi tipo di interruzione,” ha detto. “E quindi vediamo una risposta molto più grande nel prezzo delle azioni oggi rispetto a quando ho iniziato la mia carriera.”

Oltre alla crescita della propensione al rischio, c’è stato una perdita di capitale speculativo dalla fine degli anni 2010.

“Negli ultimi cinque anni, non abbiamo visto grandi successi nello spazio dell’esplorazione — i grandi successi sono le grandi acquisizioni premium che abbiamo visto in passato,” ha detto Thompson di RBC. “Questo probabilmente tiene parte del capitale fuori dal gioco. Hai anche perso capitale, quel capitale più speculativo, in Bitcoin, nella cannabis qualche anno fa.”

Thompson ha aggiunto che non c’è lo stesso flusso di capitale nell’ambito dell’esplorazione come una volta.

Da parte sua, Przybylowski ha notato che parte della raccolta di capitale potrebbe essere ostacolata dai gestori di portafoglio che evitano le azioni con capitalizzazione di mercato inferiore a 2 miliardi di dollari. “Quando parlo con investitori generalisti che cercano nuove idee, questo è praticamente il limite per molti di loro, ed è considerato anche fondi small-cap negli Stati Uniti,” ha detto.

“Tutti sanno che la raccolta di capitale per le azioni minerarie junior sta diventando sempre più difficile.”