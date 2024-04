Come Investire nel Fosfato: Guida Aggiornata 2024

Scoprire come investire nel fosfato inizia con la comprensione dei suoi principali utilizzi.

In particolare, circa il 90 percento del fosfato è consumato dal settore agricolo. Grazie alle sue proprietà essenziali e alla mancanza di un sostituto conosciuto, il fosfato si trova in prodotti fertilizzanti in tutto il mondo come modo per favorire la crescita delle piante. È anche utilizzato come integratore nell’alimentazione animale, come conservante alimentare e per diversi altri scopi chimici.

Dinamiche di Offerta e Domanda nel Settore del Fosfato

Secondo l’ultimo rapporto dello US Geological Survey sull’industria del fosfato, la produzione mondiale di roccia fosfatica è stata di 220 milioni di tonnellate metriche (MT) nel 2023, leggermente inferiore rispetto alle 228 milioni di MT nel 2022.

La Cina è stata il principale produttore di roccia fosfatica l’anno scorso con una produzione di 90 milioni di MT. Il Marocco si trova al secondo posto con una produzione di 35 milioni di MT; il paese detiene anche circa il 68 percento delle riserve globali di fosfato. Al terzo posto per la produzione c’è gli Stati Uniti, che hanno prodotto 20 milioni di MT di roccia fosfatica nel 2023 da miniere operanti negli stati della Florida, Carolina del Nord, Idaho e Utah.

Prospettive di Investimento nel Fosfato

Con il futuro del fosfato che si presenta brillante, alcuni investitori si chiedono come entrare nello spazio. Ci sono certamente modi per farlo, anche se investire nel fosfato è un po’ più complicato rispetto agli investimenti in materie prime più diffuse come oro e argento.

Un modo per gli investitori di investire nel fosfato è acquistare azioni di un fondo negoziato in borsa che ha esposizione al fosfato. Il VanEck Agribusiness ETF (ARCA:MOO) è un esempio. Tuttavia, la maggior parte dei partecipanti al mercato sceglie di investire direttamente in società focalizzate sul fosfato. Ecco tre dei maggiori produttori:

Nutrien (TSX:NTR,NYSE:NTR)

Mosaic (NYSE:MOS)

Vale (NYSE:VALE)

Per ulteriori informazioni su società del fosfato e del potassio che hanno lavorato per far avanzare i loro progetti, comprese aziende più piccole con progetti in fase di sviluppo, consulta Azioni del Fosfato da Tenere d’occhio, Azioni Agricole ASX: 5 Grandi Aziende e 5 Aziende Potassiche TSX e TSXV.

Con una domanda in crescita e una prospettiva di mercato promettente, l’investimento nel fosfato potrebbe essere una scelta interessante per gli investitori attenti al settore delle materie prime.