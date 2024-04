Quando Aumenterà il Prezzo del Rame? (Aggiornato 2024)

Il rame è il terzo metallo più utilizzato al mondo, e gli esperti ritengono che la domanda per questa importante materia prima sia destinata a crescere nei prossimi anni. Allo stesso tempo, si prevede che la situazione dell’offerta si stringa.

Per questo motivo, gli osservatori di mercato potrebbero chiedersi, “Quando aumenterà il prezzo del rame?” Il consenso generale è che, sebbene i prezzi potrebbero non schizzare fuori nel breve termine, aumenteranno una volta che il mercato inizierà veramente a entrare in deficit.

Joe Mazumdar di Exploration Insights ha dichiarato via email: “La maggior parte degli analisti sta prevedendo crescenti deficit nel bilancio del mercato del rame entro il 2027-2028, con una previsione a breve termine (2024-2026) che suggerisce surplus fino ad allora; tuttavia, gli sviluppi recenti suggeriscono un passaggio verso deficit entro la fine del 2024 a causa delle carenze produttive dei grandi produttori”.

Tendenze dei Prezzi del Rame

Un disavanzo tra domanda e offerta del rame ha scatenato un rally record nel 2021, portando i prezzi a un massimo storico di 10.724,50 dollari per tonnellata metrica (MT) – un record che il metallo ha infranto nel marzo 2022, quando ha raggiunto 10.730 dollari.

Tuttavia, con la domanda incerta, il rame non è riuscito a mantenere il livello sopra i 9.000 dollari. Di conseguenza, ha iniziato a scivolare, raggiungendo 7.910 dollari all’inizio di ottobre 2023. Il rame è riuscito a chiudere l’anno vicino alla marca di 8.500 dollari.

Questa traiettoria è continuata nel primo trimestre del 2024, mantenendo il rame in un intervallo di negoziazione compreso tra 8.000 e 8.500 dollari. Le recenti limitazioni alla produzione dei principali fonderie di rame cinesi stanno anche contribuendo a sostenere i prezzi.

Fattori che Influenceranno i Prezzi del Rame al Rialzo

La Domanda per l’Energia Verde Spinge la Domanda di Rame

Le numerose proprietà utili del rame si sono tradotte in domanda da parte di diverse industrie. Costruzione ed elettronica sono da lungo tempo i principali driver della domanda di rame, e con un rating di conducibilità secondo solo all’argento, non è sorprendente che il rame sia anche un metallo ideale per l’uso nello stoccaggio dell’energia, nei veicoli elettrici (EV) e nell’infrastruttura di ricarica degli EV.

Lo stoccaggio dell’energia potrebbe dimostrarsi uno dei mercati più intensivi in rame del XXI secolo. Secondo un rapporto del 2022 su Il Futuro del Rame di S&P Global Market Intelligence, “La rapida e ampia diffusione di queste tecnologie a livello globale, in particolare le flotte di EV, genererà un enorme aumento della domanda di rame”.

Il rapporto prevede che la domanda globale di rame raffinato quasi raddoppierà da 25 milioni di MT nel 2021 a circa 49 milioni di MT nel 2035. Le tecnologie di transizione energetica dovrebbero rappresentare circa la metà di tale crescita della domanda. “Il mondo non ha mai prodotto così tanto rame in così poco tempo”, sottolinea il rapporto.

La Situazione del Rame in Cina e i Trend dell’Industria Globale

La Cina è il maggiore consumatore mondiale del metallo, e non sorprende che la sua politica del “zero COVID” abbia creato problemi alla sua economia e alla domanda di rame. Tuttavia, le ripercussioni continuano a farsi sentire nel paese, in particolare nel settore immobiliare.

A parte il settore immobiliare, la domanda di rame dalla Cina è destinata a ricevere un impulso dall’impegno del governo cinese ad investire nella sua infrastruttura e nell’economia dell’energia verde. Questo impulso è evidente nelle riforme strutturali in corso intese a garantire il ruolo del paese come potenza economica globale – queste includono le iniziative Made in China 2025 e China Standards 2035. Come parte del quattordicesimo piano quinquennale del paese, queste politiche mirano ai settori fortemente dipendenti dal rame, come le reti 5G, la robotica, le attrezzature elettriche, gli EV, l’internet industriale, il trasporto interurbano e i sistemi ferroviari, la trasmissione di energia ad alta tensione e le stazioni di ricarica degli EV.

In definitiva, mentre il rame continua a oscillare tra domanda incerta e restrizioni di offerta, la sua posizione nel mercato delle materie prime rimane cruciale. Con molteplici fattori in gioco, dagli sviluppi dell’energia verde alla geopolitica, gli investitori devono essere attenti alle sfumature del mercato del rame per cogliere le opportunità che si presentano.