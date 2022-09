Come inviare Crypto (Bitcoin) da Binance a un altro scambio

Spostare il denaro dall’altra transazione e il backup è come di molte persone.

Ogni moneta avrà la propria rete di deposito. Ad esempio, con Bitcoin, ci saranno reti come BTC, BEP2, BEP20 (BSC), ERC20.

Per trasferire monete, è necessario trasferirle sulla rete corretta e sull’indirizzo del portafoglio del destinatario corretto.

Se è sbagliato, è difficile ritrovarlo. Pertanto, devi stare molto attento quando lo fai.

Come trasferire monete da un altro scambio a Binance

Operazioni eseguite sullo scambio Binance

Clicca su Wallet seleziona Fiat e Spot

Quindi premere Deposito

Nella finestra Deposita Crypto, seleziona la moneta che desideri ricevere e la rete della moneta scelta.

Copia l’indirizzo o usa il tuo telefono per scansionare il codice QR per ottenere l’indirizzo del portafoglio coin.

Operazioni eseguite sullo scambio per trasferire monete a Binance.

Simile a Binance, è necessario accedere al portafoglio sullo scambio che contiene la moneta che si desidera trasferire.

Fai clic su Preleva

Inserisci il numero di monete

Indirizzo per ricevere la moneta (Copiato sopra)

Fai clic su Conferma

Nota: controlla esattamente che le reti di trasferimento di denaro dei 2 scambi debbano corrispondere.

Dopo circa 1-2 minuti (o più veloce), riceverai monete nel portafoglio Binance.

Come trasferire monete dal portafoglio Spot Binance a un altro scambio

Quando depositi monete nel portafoglio Binance, fai clic su Portafoglio, seleziona Fiat e Spot, quindi fai clic su Preleva.

Inserisci l’indirizzo del portafoglio per ricevere la moneta.

Seleziona la rete in cui trasferire le monete (Abbina la rete del portafoglio ricevente).

Infine, fai clic su “Prelievo” per effettuare la transazione. Ogni moneta avrà un requisito di importo minimo.

È necessario disporre di abbastanza monete per eseguire transazioni di deposito / prelievo e trasferire monete da uno scambio all’altro.

Nota: alcune piattaforme chiederanno di compilare il MEMO corrispondente alla piattaforma. In caso affermativo, compilare la casella MEMO; altrimenti, salta.

Conclusione

Quindi sai come trasferire denaro da un altro scambio crittografico a Binance e viceversa. Il trasferimento di monete da uno scambio all’altro rende più conveniente per te fare trading. Ogni cambio ha un tasso di cambio diverso di volta in volta. Scegli il broker con il miglior tasso di cambio per fare trading. Tuttavia, sarebbe utile se calcolassi anche il costo del trasferimento di monete tra gli scambi.