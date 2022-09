Eliminare account eToro: ecco come fare passo passo

Se per qualche motivo hai aperto un conto live eToro e non desideri più fare trading, puoi prendere in considerazione la chiusura del tuo account eToro. Il modo tradizionale per eliminare un account eToro era contattare il team di supporto e richiedere la chiusura.

Tuttavia, al giorno d’oggi è più conveniente per i trader chiudere i loro account eToro da soli con un pulsante disponibile su eToro. Di seguito sono riportati alcuni semplici passaggi per eliminare il tuo account eToro.

Cosa succede quando eToro chiude il tuo account?

Una volta che il tuo account è stato chiuso da eToro, non potrai più riaprirlo. Si prega di considerare attentamente e assicurarsi di aver chiuso tutte le posizioni aperte, prelevare tutti i soldi prima di chiudere il conto.

Tuttavia, puoi sempre crearne uno nuovo utilizzando un nuovo nome utente e un nuovo indirizzo e-mail. eToro ti consente di possedere più di un account.

Come chiudere automaticamente un account eToro

Passo 1. Accedi al tuo account eToro. Chiudi tutte le tue posizioni attuali e preleva tutto il denaro dal tuo conto di trading. Quindi accedi al Centro assistenza clienti facendo clic su “Aiuto” e selezionando “Contatta il supporto”.

Passo 2. Fai clic su “Apri un nuovo ticket” e scegli “Dettagli account” nella casella “Tipo di query”.

Passo 3. Nella scheda “Desidero assistenza”, seleziona “Chiudi il mio account”. Se desideri procedere, fai clic su “Chiudi account” in basso.

Passo 4. Successivamente, ti porterà a una nuova pagina. Lì, seleziona il motivo per cui vuoi uscire e fai clic su “Continua”.

Step 5. eToro ti darà alcune soluzioni al tuo problema.

Se cambi idea e vuoi stare con loro, scegli “Indietro”. Se decidi ancora di partire, premi “Continua”.

Quindi, hai completato la chiusura del tuo account eToro. Successivamente, eToro ti invierà un’e-mail di conferma e il processo di chiusura dell’account potrebbe richiedere fino a 3 giorni.

Come chiudere un account eToro tramite il team di supporto

Se non riesci a chiudere automaticamente il tuo account, puoi contattare l’assistenza eToro per richiederlo.

Devi aprire un ticket di supporto con opzioni come l’immagine qui sotto.

Scopri di più su come aprire un ticket di supporto qui.

Infatti, se non hai finanziato il tuo account, non è necessario chiuderlo, poiché eToro non addebita alcuna commissione per gli account inutilizzati. Puoi mantenere attivo il tuo account per esercitarti sulla demo di eToro e mantenere il tuo accesso se annulli la richiesta di chiusura del tuo account eToro.