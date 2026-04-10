Come la crescita lenta e l’inflazione mettono a rischio i conti pubblici

Negli ultimi giorni il dibattito pubblico è stato oscurato da dati economici che rendono meno evidenti le critiche politiche: non tanto perché i problemi del governo stiano scomparendo, quanto perché le cifre sulla crescita e sull’inflazione catturano l’attenzione e impongono priorità diverse.

La lettura delle previsioni di Bankitalia indica scenari peggiori per il 2026 e il 2027, e il contesto internazionale — in particolare l’escalation tra Usa, Israele e Iran — aggiunge un elemento di incertezza che potrebbe protrarsi nel tempo come un vero e proprio rischio sistemico.

Le reazioni pubbliche e istituzionali hanno preso due strade: misure tampone sul breve termine e discussioni sulla necessità di soluzioni europee più flessibili. Il prolungamento del taglio delle accise sui carburanti fino all’1 maggio è un esempio di intervento temporaneo pensato per calmare i mercati e l’opinione pubblica, ma non elimina le domande su come sostenere i conti pubblici se la crescita restasse sotto le attese. Intanto, alcune analisi segnalano tensioni sociali al Sud che rischiano di aggravare il quadro politico, descritte da alcuni come prossime a situazioni di forte conflitto locale.

I segnali economici che oscurano le critiche politiche

Il peso dei numeri ha ridimensionato, se non temporaneamente sopito, le polemiche interne: quando i dati segnalano una crescita al ribasso e una inflazione in aumento, controllare la narrativa diventa secondario rispetto alla gestione del rischio economico. Le dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il viaggio della premier Giorgia Meloni in Arabia Saudita, Qatar e negli Emirati emergono così come mosse mirate a garantire approvvigionamenti energetici e stabilità finanziaria, non solo come gesti politici. Questo contesto mette in evidenza il concetto di filiera di crisi, dove problemi apparentemente distinti — energia, inflazione, crescita — si alimentano a vicenda.

Crescita e inflazione: le previsioni e i rischi

Secondo le stime pubblicate da Bankitalia, la traiettoria per il 2026 e il 2027 vede rischi al ribasso per la crescita e pressioni rialziste sull’inflazione, soprattutto se il confronto internazionale si deteriora ulteriormente. In questo scenario le imprese affrontano costi maggiori e la capacità di spesa delle famiglie cala, aumentando la probabilità di misure fiscali correttive. Il termine shock esterno descrive l’effetto combinato di crisi energetiche, interruzioni nelle catene di fornitura e tensioni geopolitiche che possono tradursi in rincari persistenti e stagnazione della domanda interna.

Le scelte del governo e i vincoli europei

Di fronte al quadro congiunturale, la tentazione di imputare le restrizioni all’azione pubblica alle regole europee è forte: il Patto di Stabilità torna al centro del confronto come possibile ostacolo a politiche di sostegno più espansive. Tuttavia, una richiesta di deroga unilaterale rischia di danneggiare l’immagine di stabilità e credibilità dell’Italia sui mercati finanziari. Anche il richiamo alla necessità di una revisione a livello UE trova consensi: la Francia ha già chiesto di posticipare il ritorno al limite del 3% fino al 2029, mentre per l’Italia le circostanze sono diverse e più delicate dal punto di vista dei conti pubblici.

Il dibattito sul Patto di Stabilità

La discussione europea riguarda non solo la tempistica ma il merito di una possibile ricalibrazione delle regole: è un confronto tra chi teme rischi di moral hazard e chi sottolinea l’esigenza di flessibilità per rispondere a shock straordinari. Figure come Romano Prodi hanno sostenuto la necessità di una revisione comune, mettendo in luce come un Patto troppo rigido possa risultare controproducente. Sul piano politico interno, tuttavia, ogni mossa deve contemperare l’urgenza economica con la necessità di non apparire come un bagno di fiducia verso i creditori internazionali.

Conseguenze sociali e possibili vie d’uscita

Se il quadro peggiora, le ricadute sociali potrebbero essere significative: contrazione del reddito disponibile, pressione fiscale crescente e un clima di sfiducia tra famiglie e imprese. Le opzioni a disposizione del governo includono interventi mirati per proteggere i settori più vulnerabili, riforme orientate alla crescita strutturale e l’impegno diplomatico per ridurre i rischi energetici. In ogni caso la strategia migliore richiederà un mix di misure di breve termine e riforme di lungo periodo, calibrate tenendo conto delle regole europee e della percezione di affidabilità finanziaria del Paese.

Articolo aggiornato al 3 aprile 2026