Come Lavorare a Disneyland Paris nel 2024: Posizioni e Candidature Aperte

Disneyland Paris offre nuove entusiasmanti opportunità di lavoro per coloro che desiderano unirsi al mondo magico dei personaggi Disney e dei performer.

Con audizioni previste a giugno 2024 nelle città di Roma e Milano, questa potrebbe essere la tua occasione per vivere un’esperienza lavorativa unica e gratificante. Scopriamo insieme le posizioni aperte, i requisiti richiesti e come candidarsi per entrare a far parte di questo straordinario parco di divertimenti.

Posizioni Disponibili

Personaggi Disney e Performer

Disneyland Paris è alla ricerca di nuovi talenti per ruoli di personaggi Disney e performer. Queste posizioni prevedono l’interpretazione di celebri personaggi e la partecipazione a sfilate, spettacoli e parate nel parco. L’obiettivo è creare momenti magici e indimenticabili per i visitatori.

Ruoli Specifici

Sosia di Personaggi Disney : Interpreta i tuoi personaggi Disney preferiti, interagendo con gli ospiti e partecipando agli eventi.

: Interpreta i tuoi personaggi Disney preferiti, interagendo con gli ospiti e partecipando agli eventi. Performer : Partecipa a spettacoli dal vivo e parate, portando energia e creatività sul palco.

: Partecipa a spettacoli dal vivo e parate, portando energia e creatività sul palco. Artisti di Parata: Esibisciti nelle parate giornaliere, mostrando abilità di danza e recitazione.

Requisiti per Candidarsi

Per candidarsi alle posizioni aperte, è necessario soddisfare i seguenti requisiti generali:

Età : Minimo 18 anni.

: Minimo 18 anni. Altezza : Compresa tra 137 e 193 cm.

: Compresa tra 137 e 193 cm. Caratteristiche personali : Dinamismo, creatività, rigore, energia, resistenza fisica e puntualità.

: Dinamismo, creatività, rigore, energia, resistenza fisica e puntualità. Capacità di lavoro di squadra: Attitudine a lavorare in un ambiente multiculturale.

Requisiti Preferenziali

Esperienza : Esperienza in danza, animazione o recitazione è considerata un vantaggio.

: Esperienza in danza, animazione o recitazione è considerata un vantaggio. Livello di Danza: Per gli artisti di parata, un buon livello di danza (jazz, classico/moderno) è altamente desiderabile.

Date e Sedi delle Audizioni

Le audizioni per lavorare a Disneyland Paris si terranno nelle seguenti date e località:

Milano : Giovedì 6 giugno 2024 presso MAS – Musica e Arti, via Privata Antonio Meucci 83, a partire dalle ore 09:00.

: Giovedì 6 giugno 2024 presso MAS – Musica e Arti, via Privata Antonio Meucci 83, a partire dalle ore 09:00. Roma: Sabato 8 giugno 2024 presso ART Village, Via Aurelia 477, a partire dalle ore 09:00.

Modalità di Selezione

Il giorno dell’audizione, i candidati riceveranno i programmi dei casting da un rappresentante dell’azienda. Le selezioni potrebbero durare fino alle ore 18:00. Si consiglia di presentarsi con abbigliamento comodo e idoneo per eseguire movimenti. È richiesta l’uso della mascherina durante le audizioni. Non è necessario preparare alcun materiale specifico per l’audizione.

Condizioni di Lavoro a Disneyland Paris

Disneyland Paris offre due tipologie di contratti per i performer e i personaggi Disney:

Contratti a tempo indeterminato .

. Contratti a breve termine: Durata minima di 4 mesi.

Le assunzioni possono richiedere la disponibilità a lavorare di notte. Per i candidati selezionati, saranno disponibili opzioni abitative in Francia.

Il Parco Disneyland Paris

Disneyland Paris è un complesso turistico e di intrattenimento situato a Marne-la-Vallée, vicino a Parigi. Proprietà della Euro Disney S.C.A e della The Walt Disney Company, il parco include due parchi a tema (Disneyland Park e Walt Disney Studios Park), una vasta area di servizi con ristoranti, hotel, resort, negozi, campi da golf e cinema.

Come Candidarsi

Gli interessati devono visitare il sito web dedicato ai casting Disney e creare un profilo di performer. Successivamente, è necessario presentarsi alle audizioni di Roma o Milano nelle date indicate.