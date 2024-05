I migliori giochi di mining di criptovalute su Telegram per il 2024

in

l 1° gennaio 2024, con il lancio ufficiale di Notcoin, è iniziata una nuova era per gli appassionati di criptovalute di tutto il mondo.

Molti credevano, molti no, nel successo di questo progetto… ma il fatto è che Notcoin non è una truffa! Sull’onda dell’entusiasmo, continuano a emergere nuovi giochi su Telegram. La maggior parte sono imitazioni poco riuscite, ma non tutti!

Lista dei migliori giochi di mining su Telegram oggi:

HOT Near Wallet

Mining del token HOT, in attesa di listing.

Empire’s Battle

Gioco arcade su Telegram.

Cat Gold Miners

Miniera d’oro per ottenere token CATGM.

Harvest MOON

Nuovo gioco di Meteor Wallet, mining del token MOON.

MemeFi Coin

Miner su Telegram dai migliori sviluppatori.

Catizen AI

Incrocio di gatti e farming di monete.

Chain Game

Ottieni token ONCHAIN gratuiti.

MomoAI

Scarica l’albero e coltiva kiwi, listing in aprile.

Pixel Wallet

Mining dei token PXL su Telegram.

Cyber Finance

Mining del token CFI su BLAST.

Cubes

Gioco dai creatori di TON Punk City.

Pixelversexyzbot

Progetto promettente.

Pocket Rocket

Gioco della piattaforma WhiteBIT.

Ocean Game (Wave Wallet)

Miner dalla blockchain SUI.

HYPER

Gioco Metaverse su Telegram.

…la lista verrà aggiornata, rimanete sintonizzati.

Notcoin ha chiuso, ma il suo spirito vive! E continuerà a vivere nei suoi successori — altri miner promettenti su Telegram che hanno tutte le possibilità di essere listati e portarci guadagni. Diamoci da fare con il mining finché possiamo!

Come distinguere un progetto promettente da una truffa:

Verifica i partner: Controlla chi supporta ufficialmente il progetto e gli investimenti (spesso non facilmente trovabili, possono essere nascosti).

Esamina il sito ufficiale: Controlla il sito web del progetto, i post sui social network come Twitter e altri, la presenza di feedback e l’attività del pubblico.

Testa il prodotto: Valuta il funzionamento dell’applicazione o del prodotto offerto: la sua utilità, le prospettive e l’originalità.

Ricorda, le copie scadenti non avranno successo. Pensa a STEPN e a tutte le sue imitazioni. Lo stesso accadrà qui: solo i progetti più solidi sopravviveranno e offriranno opportunità di guadagno.

Scegliere di unirsi o meno a questi progetti dipende solo da te. Non ci sono garanzie, solo possibilità! Tieniti aggiornato seguendo i canali giusti e facendo sempre le dovute verifiche.