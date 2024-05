Come lavorare in Vaticano: offerte di lavoro e informazioni

Il Vaticano offre nuove opportunità di lavoro per coloro che desiderano entrare a far parte della Segreteria per l’Economia della Santa Sede.

Scopriamo le posizioni aperte, i requisiti necessari e come candidarsi.

Il Nuovo Portale Lavoro del Vaticano

Il sito web della Segreteria per l’Economia della Santa Sede è stato recentemente aggiornato con una nuova sezione “Lavora con noi”. Questo aggiornamento rende più facile per i laici trovare e candidarsi per le opportunità di lavoro in Vaticano. Il Dicastero, che gestisce le aree finanziaria, amministrativa e delle risorse umane, ha introdotto questa sezione per facilitare il reclutamento del personale laico.

La nuova sezione permette ai candidati di consultare le selezioni in corso, conoscere le caratteristiche dei profili ricercati e inviare le candidature online. Le candidature possono essere inviate sia in risposta agli annunci pubblicati sia in forma di autocandidatura per future posizioni lavorative.

Profili Cercati per le Assunzioni in Vaticano

Le opportunità lavorative offerte dalla Santa Sede sono rivolte a candidati laureati o diplomati con competenze specifiche e un forte senso etico. Inoltre, spesso si richiedono profili con specializzazioni particolari, soprattutto in campo tecnico, non sempre facili da trovare. La maggior parte delle posizioni richiede una buona conoscenza della lingua inglese. Le condizioni di lavoro offerte possono variare da contratti a tempo determinato a indeterminato.

Posizioni Aperte

Attualmente, il Vaticano sta cercando di coprire le seguenti posizioni:

Addetto Relazioni Internazionali

Il candidato ideale è laureato in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Relazioni Internazionali o simili. Sono graditi un Master specifico per l’ambito, esperienza anche minima nel ruolo (1-3 anni) e una buona conoscenza dell’inglese.

Catalogatore Manoscritti

Richiesta una laurea in ambito umanistico, preferibilmente musicale. Competenze nel settore bibliografico, paleografico e di catalogazione sono essenziali, così come la conoscenza del Latino e dello standard di catalogazione MARC21.

Controller

La Santa Sede cerca un laureato in Economia con almeno 3-5 anni di esperienza nel ruolo. Sono richieste competenze in contabilità (costi, preventivi, consuntivi).

Progettista Impianti Elettrici

La posizione è aperta a laureati in Ingegneria Elettrica, con Master preferibile e 5-10 anni di esperienza nei progetti e relativi cantieri, in particolare per gli impianti elettrici.

Addetto Banche Dati Immobiliari

Richiesta una laurea in Architettura o Ingegneria con 3-5 anni di esperienza nel ruolo. È necessaria una conoscenza approfondita di software come AutoCAD, Microsoft Office (Excel avanzato), Archibus, Myspot e Database ESRI.

Addetto Pratiche Urbanistiche

Si cercano candidati con diploma di geometra o laurea in architettura e 5-10 anni di esperienza nel ruolo. Richiesta conoscenza approfondita di AutoCAD, Microsoft Office (Excel avanzato), Archibus, Myspot e Database ESRI.

La Segreteria dell’Economia del Vaticano

Istituita da Papa Francesco nel 2014, la Segreteria per l’Economia coordina gli affari economici e amministrativi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. Presieduta da un Prefetto, è organizzata in tre sezioni: finanziaria, amministrativa e delle risorse umane. Quest’ultima gestisce tutti gli aspetti del ciclo di vita dei dipendenti, dalla selezione alla gestione dei compensi e dell’ambiente di lavoro.

Crescita Professionale e Ambiente di Lavoro

La Santa Sede è impegnata a garantire flessibilità e mobilità tra enti e dipartimenti, favorendo la crescita del personale tramite percorsi di formazione e sviluppo. Vengono promosse iniziative per valorizzare le competenze presenti e orientare il nuovo personale. L’obiettivo è creare un ambiente di lavoro equilibrato tra aspettative personali e sostenibilità economica.

Come Candidarsi

Per candidarsi alle posizioni aperte in Vaticano, è possibile visitare la sezione “Lavora con noi” sul sito della Segreteria per l’Economia. Da lì, è possibile consultare le posizioni aperte, registrarsi al sistema di reclutamento online e inviare il proprio CV.

Monitorando la pagina, si possono scoprire nuove ricerche di personale attivate dal Vaticano. È inoltre sempre possibile inviare una candidatura spontanea.