Altcoin da Acquistare per Profitti del 100x a Giugno

Con PEPE e Gamestop che hanno performato al meglio a maggio, quali sono gli altcoin da tenere d’occhio per giugno? Scopri i migliori altcoin con potenziali guadagni del 100x per il mese di giugno.

Il mercato delle criptovalute si è finalmente ripreso questo mese dopo aver assistito a giorni di correzione completa. Tuttavia, maggio è ormai agli sgoccioli e l’eccitazione si sposta su giugno, poiché il mercato dovrebbe entrare nel rally post-halving di Bitcoin, che promette grandi guadagni sugli altcoin. Ma quali altcoin mirare per giugno?

In questo blog, discuteremo degli altcoin con il maggiore potenziale che potrebbero portare a profitti del 100x questo giugno.

Ethereum (ETH)

Il prezzo di Ethereum è in procinto di esplodere a seguito dell’ipotetica approvazione dell’ETF spot su Ethereum da parte della SEC, che è prevista a breve. Dopo mesi di attesa, la decisione è attesa per oggi, ma il prezzo di Ethereum ha iniziato a salire già da alcuni giorni. Al momento della scrittura, Ethereum è scambiato a $3.870,02, il valore più alto nelle ultime settimane, puntando al target di $4K. Se la tendenza continua o, più importante, se la SEC approva l’ETF su Ethereum, il prezzo di ETH potrebbe salire fino a $6K.

5th Scape

Stiamo vivendo un’epoca di tecnologia all’avanguardia, ma ancora non abbiamo una società emergente che possa dimostrarsi un punto di riferimento nel dominio della realtà aumentata (AR) e virtuale (VR). Ebbene, non è più così. 5th Scape è un ecosistema unificato che offre innovazioni in VR e AR, puntando a ridefinire queste tecnologie per il loro uso ottimale. La sua missione è quella di riunire le menti migliori del settore. 5th Scape desidera rendere la VR accessibile a tutti, dai principianti ai professionisti. Inoltre, svilupperà visori VR e sedie da gaming AR, ottenendo così una posizione dominante sul mercato. 5th Scape sta per terminare la sua prevendita, avendo già raccolto $6.175.136. Il suo prezzo attuale è di $0,00327.

BONK

BONK è l’altcoin perfetto per giugno grazie al suo enorme potenziale di profitto. La meme coin di Solana è nel suo periodo di recupero, con il prezzo che è salito del 45% in una settimana. BONK è scambiato a $0,00003715 dopo un aumento del 16% nelle ultime 24 ore. Inoltre, la meme coin è solo il 20% lontana dal suo massimo storico di $0,00004704, raggiunto solo tre mesi fa. BONK è stata in correzione per settimane prima di iniziare finalmente un recupero due giorni fa. La moneta è ancora rialzista e potrebbe entrare a giugno con un nuovo massimo storico.

NEAR Protocol (NEAR)

Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale non si ferma mai, con il continuo coinvolgimento di leader tecnologici come Elon Musk e altri. Ecco perché le monete AI come NEAR dovrebbero far parte di ogni portafoglio di investitori. Inoltre, NEAR è tra le prime 20 criptovalute secondo CoinmarketCap, creando una domanda continua per l’altcoin. Questo altcoin sta lentamente recuperando; il suo prezzo è aumentato del 10% in un mese. Al momento, il prezzo di NEAR è di $7,94 e potrebbe puntare al massimo storico di $20,42 entro il prossimo mese.

Dogwifhat (WIF)

Dogwifhat sta finalmente tornando al suo pieno potenziale dopo una correzione del mese scorso. La meme coin aveva avuto un hype a marzo, salendo a un massimo di $4,85, e lo stesso potrebbe accadere basandosi sulle condizioni attuali. Dogwifhat è attualmente scambiato a $2,94, puntando a un picco simile ai giorni iniziali del lancio. Inoltre, gli analisti credono nel potenziale di Dogwifhat, con indicazioni alte per il prezzo di WIF che potrebbe salire fino a $10.

Chainlink (LINK)

La natura rialzista di Chainlink lo rende l’altcoin perfetto per grandi guadagni questo giugno. Con un guadagno del 20% questa settimana, il prezzo di LINK sta puntando al massimo mensile ed è attualmente a $16,71. L’altcoin è in chiaro rialzo, puntando alla zona di resistenza di $18,39 e $19,18 per raggiungere il segno di $22.

Molti altri altcoin hanno presentato enormi guadagni di prezzo questo mese e potrebbero continuare lo stesso trend per giugno. Questo include criptovalute come BNB, Toncoin, PEPE e molte altre. La diversificazione del portafoglio con altcoin promettenti potrebbe rivelarsi una strategia vincente per massimizzare i guadagni nei prossimi mesi.

Continua a seguire gli sviluppi del mercato delle criptovalute per cogliere le migliori opportunità di investimento.