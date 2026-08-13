Come le riforme del mercato del lavoro e dei prodotti influenzano gli investimenti

La Bce analizza l'impatto delle riforme strutturali sugli investimenti privati, evidenziando l'importanza del mercato del lavoro e della qualità istituzionale

Le riforme strutturali sono da anni al centro del dibattito economico in Europa. La Banca centrale europea (Bce) ha recentemente pubblicato uno studio che esamina il legame tra queste riforme e gli investimenti privati. L’analisi rivela che le riforme del mercato del lavoro e dei prodotti possono avere un impatto significativo sulla crescita economica.

Secondo la Bce, le principali riforme del mercato del lavoro possono aumentare gli investimenti privati reali del 5% entro sei anni, mentre le riforme del mercato dei prodotti producono un impatto del 3%. Questi risultati, sebbene possano sembrare modesti, rappresentano un passo avanti significativo nella comprensione del ruolo delle riforme strutturali.

L’importanza del mercato del lavoro

Le riforme del mercato del lavoro sono risultate particolarmente efficaci nello stimolare gli investimenti privati. Questo è probabilmente dovuto alla natura settoriale delle riforme del mercato dei prodotti, che possono avere un impatto più limitato. La Bce sottolinea che le riforme del mercato del lavoro offrono una maggiore stabilità economica e le risorse finanziarie necessarie per decisioni di investimento a lungo termine.

La stabilità di governo, sebbene necessaria, non è sufficiente per attrarre capitali. Le analisi della Bce mostrano che la risposta degli investimenti alle riforme strutturali è significativamente più forte nelle economie con una maggiore qualità istituzionale e un ampio accesso a finanziamenti esterni. Questi fattori sono cruciali per offrire al settore privato la stabilità economica e le risorse finanziarie necessarie per prendere decisioni di investimento a lungo termine.

La situazione italiana

L’Italia, come altri paesi europei, è chiamata a migliorare significativamente il proprio mercato del lavoro. Le famiglie italiane detengono una ricchezza netta di circa 13 mila miliardi di dollari, con un debito tra i più bassi delle economie avanzate. Tuttavia, il debito pubblico, che supera il 130% del Pil, rappresenta una sfida significativa.

Nel 2026, l’Italia è stata tra i Paesi in cui i tassi di investimento netto hanno superato le medie di lungo periodo. Questo è un segnale incoraggiante, ma è necessario continuare a investire sia nel settore privato che in quello pubblico. Le basi per colmare il divario ci sono, e non mancano ambiti in cui il ritorno sul capitale investito sarebbe significativo.

La ricchezza globale e i rischi

La ricchezza globale delle famiglie ha raggiunto un record di 570mila miliardi di dollari, con una crescita del 7,3%. Tuttavia, solo il 20% di questa crescita proviene da nuovo investimento netto, contro il 30% medio dei due decenni precedenti. Quasi il 60% della crescita deriva da prezzi degli attivi cresciuti oltre l’inflazione.

Negli Stati Uniti, l’equity delle società non finanziarie vale 2,4 volte i loro attivi netti. Valutazioni di questo tipo restano sostenibili solo se gli utili aziendali continueranno a crescere più del Pil nel lungo periodo. Uno sbilanciamento di questo tipo può riassorbirsi per accelerazione della produttività, inflazione o per una correzione dei prezzi, come accaduto in Giappone negli anni Novanta.

L’accelerazione della produttività è l’unico modo per proteggere la ricchezza. La Bce e altre istituzioni continuano a monitorare da vicino la situazione economica globale, pronti a intervenire con politiche monetarie appropriate per garantire la stabilità e la crescita.