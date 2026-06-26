Dall'uso etico del denaro alla rivoluzione dei tricicli elettrici in Zimbabwe, scopri come l'economia civile sta ridefinendo il futuro

L’economia civile sta vivendo una trasformazione radicale, dove tradizione e innovazione si intrecciano per creare un futuro più sostenibile e inclusivo. Da sempre, il denaro è stato visto come uno strumento di potere, ma oggi sempre più persone e aziende lo utilizzano come mezzo per creare un impatto positivo.

In questo contesto, la tecnologia gioca un ruolo cruciale, offrendo nuove opportunità per affrontare le sfide globali. Dalle terre rare ai tricicli elettrici, le innovazioni stanno ridisegnando gli equilibri economici e sociali.

Il denaro come strumento di cambiamento

Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, proveniva da una famiglia aristocratica ma insegnò a mettere il denaro sempre al servizio di Dio. Questo principio, oggi più che mai rilevante, è alla base dell’economia civile moderna. Le aziende stanno sempre più adottando pratiche etiche e sostenibili, come dimostra l’esempio di Michelin, che ha trasformato le cité operaie in modelli di sostenibilità ambientale.

Un altro esempio significativo è quello di Vaia, una B Corp che utilizza gli ulivi colpiti dalla Xylella per creare materiali innovativi. Ogni prodotto venduto diventa un metro quadrato di macchia mediterranea riforestata, unendo innovazione e sostenibilità.

La tecnologia al servizio dell’economia civile

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il mondo del non profit. Nel Terzo settore, l’IA può personalizzare la solidarietà e intercettare bisogni invisibili. Tuttavia, c’è il rischio che replici logiche estrattive e impersonali, rendendo essenziale un uso responsabile di questa tecnologia.

Un esempio concreto di come la tecnologia può promuovere l’inclusione è il progetto Mobility for Africa in Zimbabwe. La startup ha sviluppato gli Hamba, tricicli elettrici pensati per le aree rurali. Questi veicoli non solo migliorano la mobilità, ma intrecciano filiera agricola, campagne sanitarie e crescita locale, dimostrando come l’innovazione possa essere un motore di sviluppo.

Il volontariato di competenza: un trend in crescita

Il volontariato di competenza sta diventando sempre più popolare tra le aziende. Nel 2026, diecimila aziende in più rispetto al 2026 hanno coinvolto i propri collaboratori in attività di volontariato, con un incremento trainato dalle piccole imprese (+17,6%). Questo fenomeno non solo migliora l’impatto sociale, ma rafforza anche il senso di comunità e la coesione interna alle aziende.

La fiducia è un elemento fondamentale per lo sviluppo della globalizzazione. Senza la fiducia che ha sorretto i miliardi di relazioni tra Paesi, aziende e persone, lo sviluppo della globalizzazione non sarebbe stato possibile. Oggi, recuperare questa fiducia è essenziale per affrontare le sfide future.

Dalle pratiche etiche alle tecnologie innovative, ogni elemento contribuisce a ridefinire gli equilibri economici e sociali, offrendo nuove opportunità per un mondo migliore.