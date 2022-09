Come leggere Capital.com portfolio sul cellulare. Quando fai trading Capital.com sul tuo cellulare, vuoi rivedere il tuo portafoglio, ma esistono molte impressioni disinformate. Questo articolo ti guiderà in dettaglio per leggere e comprendere tali transazioni.

Tipi di ordine visualizzati in [Portfolio] Capital

In Capital.com, ci sono 2 tipi di ordini, tra cui ordini di acquisto e vendita con ordini aperti e ordini di acquisto e vendita in sospeso con ordini in sospeso.

Gli investitori di ordini di acquisto si aspettano che il prezzo aumenti per ricevere profitti. Pertanto, gli ordini di acquisto sono scambiati dagli investitori quando vedono segnali di mercato che mostrano una tendenza al rialzo in futuro.

Al contrario, per vendere ordini, gli investitori si aspettano che più basso è il prezzo, maggiore è il profitto.

Gli investitori scambieranno ordini di vendita quando vedranno che la tendenza dei prezzi è in calo e potrebbe continuare a diminuire in futuro.

Come visualizzare i tipi di ordine in [Portfolio] Capital.com

Per visualizzare i tipi di ordine nel portfolio, eseguire le operazioni seguenti:

Accedi al tuo account Capital.com. Se non si dispone di un account, è possibile registrarsi seguendo il link sottostante:

Selezionare la scheda [Portfolio]

Per visualizzare le transazioni aperte, consulta la scheda [Operazioni].

Per visualizzare gli ordini in sospeso, fare clic sulla scheda [Ordini].

Come leggere [Trades] aperto su Capital.com

Il volume degli ordini di acquisto verrà visualizzato in verde con le negoziazioni aperte e gli ordini di vendita aperti verranno visualizzati in rosso.

Come mostrato nell’illustrazione, possiamo leggere le informazioni delle transazioni attive nella freccia contrassegnata come segue: Ordine di acquisto: 0,1 BTC / USD e ordine di vendita: 1 Oro.

Successivamente, la linea di fondo è il prezzo di esecuzione dell’ordine (a sinistra) e il prezzo di mercato in tempo reale (a destra).

Nell’illustrazione, l’acquisto di 0,1BTC era 47.677.60 e l’attuale prezzo di mercato era 47.880,70. Allo stesso modo, quando si inserisce l’ordine Sell 1 Gold, il prezzo è 1.778,50. Il prezzo di mercato dell’oro al momento del servizio fotografico era 1.778,29.

Sul lato destro ci sono informazioni sul profitto o sulla perdita di quel commercio.

L’illustrazione mostra un ordine di acquisto di 0,1 BTC / USD e che il commercio sta realizzando un profitto di $ 20,31; L’ordine di vendere 1 unità di oro sta realizzando un profitto di $ 0,21.

Gli ordini effettuati Stoploss e Takeprofit avranno il simbolo SL TP nell’angolo destro dello schermo. Se la transazione non ha impostato ST e TP non mostrerà queste informazioni.

Capital.com portfolio: come leggere le informazioni [Ordini in sospeso]

Lo stesso vale per le negoziazioni aperte.

Gli ordini di acquisto in sospeso mostreranno la cornice e il volume rossi come numero negativo.

Gli ordini di vendita in sospeso avranno una cornice blu e un volume positivo.

L’illustrazione sopra mostra un ordine in sospeso per vendere 1,1 unità di oro e un ordine in sospeso per acquistare 0,1 ETH / USD.

Accanto al volume c’è il prezzo che l’ordine corrisponderà. Al di sotto del volume c’è il prezzo corrente di mercato.

L’illustrazione sopra mostra:

Eseguirà un ordine per vendere 1,1 unità di oro a 1,770. Il prezzo attuale dell’oro è 1.778,08.

Allo stesso modo, corrisponderà a un ordine in sospeso di acquistare 0,1 ETH / USD a 3.000. Il prezzo attuale di ETH/USD è 3.612,69.

Come per le negoziazioni aperte, gli ordini in sospeso effettuati Stoploss e Takeprofit verranno visualizzati sul lato destro dello schermo con i simboli SL, TP.

Conclusione: come leggere un portfolio Capital.com

Sopra c’è una guida su come leggere e comprendere le informazioni Capital.com portfolio al telefono. Queste informazioni sono abbastanza semplici e facili da capire, ma non possono essere ovvie per i nuovi arrivati quando si fa trading per la prima volta. Speriamo che questo articolo ti renda più facile accedere e utilizzare l’applicazione di trading Capital.com.