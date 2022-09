Come visualizzare profitti e perdite su Capital.com da telefono cellulare

in

Come visualizzare profitti e perdite su Capital.com per telefono nella cronologia di trading e profitti e perdite di ordini aperti. La visualizzazione di profitti e perdite o della cronologia di trading ti aiuta a ottimizzare la tua strategia di trading e imparare dagli errori nel processo di trading.

Il seguente articolo ti aiuterà a conoscere il profitto e la perdita delle negoziazioni attive e la cronologia completa delle transazioni.

Quali sono i profitti e le perdite su Capital.com?

La cronologia commerciale è un elenco di operazioni che hai effettuato e chiuso, guadagnando il tuo profitto o perdita.

Su Capital.com, il profitto e la perdita su Capital.com è l’importo del profitto o della perdita quando si effettua uno scambio.

Questa quantità di profitti e perdite può essere realizzata o non realizzata.

Il tuo account mostrerà il profitto e la perdita realizzati nella cronologia delle transazioni, il profitto e la perdita delle operazioni che hai completato.

Guadagni e perdite non realizzati appariranno nel tuo portafoglio. Questi importi di profitti e perdite sono per le negoziazioni aperte e sono soggetti a modifiche in base alle realtà del mercato.

La visualizzazione di profitti e perdite nella cronologia di trading ti aiuta a trarre vantaggio o imparare dagli errori nelle strategie di trading che hai utilizzato in passato.

Nel frattempo, il monitoraggio di profitti e perdite con operazioni aperte ti aiuta a identificare i punti stop-loss e take-profit al momento in modo più accurato.

Si può dire che sapere come vedere il profitto e la perdita di un trade aperto o vedere il profitto e la perdita nella cronologia di trading su Capital.com sono molto importanti per aiutarti a migliorare la tua efficienza di trading.

Come visualizzare profitti e perdite su Capital.com tramite telefono cellulare

Per visualizzare i profitti e le perdite per le negoziazioni sul Capital.com cellulare, accedi al tuo account Capital.com sul tuo telefono. Se non hai un account, apri un account seguendo il link sottostante:

Visualizza profitti e perdite con le negoziazioni aperte per telefono

Passaggio 1: fare clic sulla scheda “Portfolio”

Passaggio 2: selezionare [Operazioni]. Qui, vedrai il profitto e la perdita visualizzati di ogni operazione. Questo numero fluttuerà in base al prezzo dell’asset in tempo reale.

Visualizza profitti e perdite con operazioni chiuse per telefono

Passaggio 1: fare clic sulla scheda [Account]

Passaggio 2: selezionare visualizza [Report]

Passaggio 3: selezionare [Cronologia transazioni]

Passo 4: Seleziona il periodo di tempo in cui desideri visualizzare la cronologia.

Passo 5: Vedrai i dettagli del profitto e della perdita delle transazioni completate. Se desideri salvare questa cronologia delle transazioni, fai clic sull’icona della busta nell’angolo in alto a destra Capital.com invierà la cronologia delle transazioni alla tua e-mail.

Sopra è come visualizzare la cronologia delle transazioni, i profitti (profitti) e le perdite sui telefoni cellulari della piattaforma Capital.com. Tenendo traccia di queste informazioni, troverai modi per ottimizzare la tua strategia di trading. Inoltre, puoi anche imparare dagli errori di trading durante la ricerca dei risultati del tuo investimento.