Il 35% dei giovani possiede competenze finanziarie di base; questo articolo raccollie il vademecum di Personal Fisco con regole pratiche su CU, NASpI e busta paga e chiarisce scadenze e documenti utili

L’ingresso nel lavoro porta con sé termini e scadenze che non sempre vengono spiegati al primo contratto: busta pagaCertificazione Unica (CU) e NASpI sono elementi che influenzano stipendio, tasse e diritti previdenziali. Un’indagine su competenze finanziarie ha evidenziato che solo il 35% dei giovani possiede abilità di base in questo ambito; parallelamente sono ripartite proposte politiche sull’entrata precoce al lavoro che hanno riacceso il dibattito pubblico.

Competenza finanziaria della Gen Z e spunti politici

La proposta di reintrodurre il libretto di lavoro a 14 anni, rilanciata da Roberto Vannacci in occasione dell’assemblea costituente di Futuro Nazionale ha riportato l’attenzione sull’orientamento precoce al lavoro. I dati elaborati da Value Partners e Aief segnalano che l’Italia resta tra i paesi con livelli più bassi di alfabetizzazione finanziaria nella fascia giovanile: la percentuale di competenze di base rilevata è del 35%. Secondo chi lavora nel settore della GovTech, come Personal Fisco la mancanza di conoscenze pratiche spiega perché chi firma un primo contratto non sempre sa leggere le voci principali della prova paga.

Dichiarazioni e prospettive

Alessio Serio ceo e co-founder di Personal Fisco osserva che la scuola non prepara alla comprensione della busta paga e che il primo impiego arriva spesso «senza istruzioni». A valle di questo quadro, startup di servizi fiscali propongono strumenti formativi e funzionalità digitali come calendari di scadenze e assistenti virtuali in tempo reale per la compilazione del 730 e di altri moduli.

Vademecum pratico: le regole da ricordare su NASpI, CU e busta paga

Per chi inizia o si trova tra un impiego e l’altro, Personal Fisco sintetizza punti operativi fondamentali. Primo punto: La disoccupazione si chiede entro 68 giorni, pena la perdita del diritto. Questo avviso sottolinea una scadenza essenziale per attivare la prestazione. Inoltre, per avere accesso alla NASpI servono almeno 13 settimane di contributi nei precedenti 4 anni. Al momento della domanda, la dichiarazione di immediata disponibilità (Did) viene compilata automaticamente online sul portale INPS quando si invia la richiesta di NASpI.

Contribuzione figurativa e dichiarazione

È importante sapere che i periodi coperti da NASpI producono contribuzione figurativa ossia mesi accreditati ai fini pensionistici senza perdita di anzianità contributiva. Altro punto cruciale: La Naspi è reddito e va dichiarata. L’INPS rilascia a marzo una specifica CU relativa alle somme corrisposte per la NASpI,

Che cosa controllare nella busta paga

Le voci essenziali da leggere sono poche ma decisive: stipendio lordostipendio netto e le trattenute per INPS e IRPEF. Verificare il residuo ferie è altrettanto importante: nei contratti stagionali le ferie non godute devono essere liquidate nell’ultima busta con la voce «Indennità ferie non godute». Anche straordinari e lavoro festivo devono apparire con le relative maggiorazioni.

Certificazione Unica (CU): scadenze, emissione e casi pratici

La Certificazione Unica serve a riepilogare compensi, ritenute e contributi: il sostituto d’imposta che ti ha pagato deve trasmetterla all’Agenzia delle Entrate e consegnarla al percettore entro il 16 marzo dell’anno successivo. Per chi ha la Partita IVA in regime forfettario, di norma non c’è ritenuta d’acconto e quindi non sempre viene emessa una CU da parte del cliente; il regime forfettario è disciplinato dalla normativa sul regime agevolato.

Canali per ottenere la CU

La CU può essere scaricata dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate (dove compare nella dichiarazione precompilata se trasmessa), oppure dal portale o dall’app dell’INPS per le CU emesse dall’ente. In alternativa, è possibile richiederla direttamente al sostituto che ha operato la trattenuta. In caso di mancata consegna entro il termine del 16 marzo dell’anno successivo è opportuno sollecitare formalmente l’ufficio paghe o il committente.

Conoscere questi punti significa ridurre il rischio di errori nella dichiarazione e gestire con consapevolezza il passaggio tra lavoro e disoccupazione. Come sintetizza Alessio Serio: «L’autonomia fiscale è una forma di libertà». Applicare queste verifiche pratiche aiuta a trasformare questo principio in azioni quotidiane concrete.