Disoccupazione Italia a maggio 2026: tasso al 5%, sotto la media UE

Il tasso di disoccupazione in Italia a maggio 2026 è pari al 5%, secondo i dati diffusi da Eurostat. Questo valore è inferiore di 0,9 punti rispetto alla media dell’Unione Europea, che si attesta al 5,9%.
Rispetto al mese precedente, il tasso di disoccupazione in Italia è diminuito dello 0,1%, passando dal 5,1% al 5%. Questo calo, seppur modesto, indica una leggera miglioramento del mercato del lavoro italiano rispetto al periodo precedente.
Il dato posiziona l’Italia al di sotto della media UE, confermando una tendenza positiva rispetto alla situazione complessiva dell’Unione. Tuttavia, senza ulteriori dati, è prematuro trarre conclusioni definitive sul trend futuro del mercato del lavoro italiano.