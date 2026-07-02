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2 Luglio 2026

Disoccupazione Italia a maggio 2026: tasso al 5%, sotto la media UE

Il tasso di disoccupazione in Italia a maggio 2026 è al 5%, in calo dello 0,1% rispetto al mese precedente e sotto la media UE del 5,9%

· · 1 min
Disoccupazione Italia a maggio 2026: tasso al 5%, sotto la media UE

Il tasso di disoccupazione in Italia a maggio 2026 è pari al 5%, secondo i dati diffusi da Eurostat. Questo valore è inferiore di 0,9 punti rispetto alla media dell’Unione Europea, che si attesta al 5,9%.

Rispetto al mese precedente, il tasso di disoccupazione in Italia è diminuito dello 0,1%, passando dal 5,1% al 5%. Questo calo, seppur modesto, indica una leggera miglioramento del mercato del lavoro italiano rispetto al periodo precedente.

Il dato posiziona l’Italia al di sotto della media UE, confermando una tendenza positiva rispetto alla situazione complessiva dell’Unione. Tuttavia, senza ulteriori dati, è prematuro trarre conclusioni definitive sul trend futuro del mercato del lavoro italiano.

Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.

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