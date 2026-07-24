Salta al contenuto
24 Luglio 2026

Come leggere NPL, CET1 e margini di una banca in 30 minuti

Un metodo pratico in 30 minuti per leggere i bilanci bancari: dove guardare, quali numeri contano davvero e le soglie di allerta da non ignorare.

· · 5 min
Come leggere NPL, CET1 e margini di una banca in 30 minuti

Chi desidera capire un bilancio bancario senza essere un analista può farlo con un percorso semplice e ripetibile. Bastano 30 minuti, una checklist essenziale e l’attenzione rivolta a quattro snodi: qualità del creditocapitalemargine d’interesse ed efficienza. L’obiettivo non è sostituire l’analisi dettagliata, ma costruire un giudizio preliminare solido, capace di individuare punti di forza e aree di rischio.

Questo metodo privilegia pochi indicatori chiave, leggibili nei documenti periodici. Ogni segmento è legato a una domanda semplice: i prestiti sono sani? Il capitale assorbe gli shock? Il margine è sostenibile al variare dei tassi? I costi sono sotto controllo? Le risposte, interpretate con soglie di allerta coerenti, aiutano a evitare abbagli e concentrarsi sui segnali che contano.

Checklist rapida: dove guardare nei 30 minuti

Il primo passo è raccogliere quattro blocchi di numeri. Servono il NPL ratio (incidenza dei crediti deteriorati), il CET1 ratio (capitale di qualità rispetto agli attivi ponderati per il rischio), il NIM o margine d’interesse e il cost/income. Insieme a questi, quando disponibili, sono utili la coverage ratio (accantonamenti su crediti deteriorati) e la quota di Stage 2 (crediti con incremento significativo del rischio, ma non deteriorati).

La lettura deve essere doppia: livello corrente e dinamica. Un NPL ratio basso ma in aumento è un segnale diverso da un valore stabile o in calo; lo stesso vale per il CET1. Per il margine d’interesse contano il trend e la sensibilità ai tassi mentre l’efficienza va vista alla luce di ricavi e investimenti: un cost/income in calo perché i costi scendono è diverso da un calo dovuto a ricavi in aumento. Annotare numeri e variazioni permette di costruire una vista d’insieme in modo ordinato.

Qualità del credito: NPL, Stage 2 e coperture

La qualità del credito è il cuore della stabilità bancaria. Un NPL ratio contenuto indica bilancio più resiliente, ma serve verificare la coverage ratio una copertura elevata suggerisce prudenza nelle rettifiche. La quota di Stage 2 funziona come radar anticipatore: se cresce, lo stress potrebbe trasmettersi ai futuri NPL. Importa anche la composizione: retail vs corporate, settori ciclici, esposizione a mutui o PMI con garanzie.

Domande guida: l’NPL ratio è su livelli storicamente bassi e con coperture adeguate? La quota Stage 2 è stabile o in aumento? Ci sono concentrazioni rilevanti per area geografica o settore? Infine, i flussi netti di deteriorato (nuovi ingressi meno rientri) mostrano il ritmo reale del rischio. Incrociare questi elementi rende più affidabile il giudizio, soprattutto quando i cicli macro cambiano rapidamente.

Capitale: CET1, buffer e payout sotto controllo

Il CET1 ratio misura la capacità di assorbire perdite. Oltre al livello assoluto, è utile confrontarlo con i requisiti regolamentari e con i buffer di conservazione: più ampio è il margine, maggiore la flessibilità su crescita, dividendi e buyback. La qualità del capitale conta quanto la quantità: componenti transitorie o benefici temporanei vanno riconosciuti e pesati.

Tre controlli rapidi: rapporto tra CET1 e target interni, impatto di scenari avversi su crediti e margini, politica di payout. Una distribuzione troppo generosa con capitale appena sopra i requisiti riduce il cuscinetto in caso di shock. Valutare anche la generazione organica di capitale tramite utili: un margine sostenibile e rettifiche sotto controllo sostengono il profilo nel medio periodo.

Margine d’interesse: NIM, sensibilità ai tassi e mix

Il margine d’interesse (spesso sintetizzato dal NIM) dipende da tassi, struttura della raccolta e composizione degli impieghi. Un NIM elevato può riflettere fase favorevole dei tassi; serve capire la sensibilità quanto scende il margine se i tassi calano? La dinamica del costo della raccolta è cruciale: la migrazione da depositi a basso costo verso strumenti più onerosi può comprimere il margine.

Elementi chiave: peso dei conti a vista vs depositi vincolati, quota di prestiti a tasso variabile vs fisso, coperture con derivati e durata media degli attivi. Un margine sostenibile mostra stabilità anche quando il ciclo dei tassi cambia. Attenzione alla dipendenza eccessiva dal solo margine d’interesse: una base commissionale solida rende i ricavi meno volatili.

Efficienza: cost/income e leve operative

L’efficienza si legge nel cost/income ma il numero va interpretato. Un rapporto basso derivante da tagli lineari non sempre è positivo se indebolisce capacità commerciale e tecnologia; al contrario, investimenti che alzano temporaneamente i costi possono migliorare la produttività futura. Verificare il mix tra spese del personale, IT, rete e consulenza aiuta a capire la natura dei costi.

Contano soprattutto tendenze e leve: progetti di digitalizzazione, razionalizzazione della rete, crescita delle commissioni ricorrenti. Un cost/income in miglioramento insieme a ricavi diversificati segnala un modello operativo solido. A parità di contesto, banche con efficienza superiore assorbono meglio stress su credito e margini.

Foglio di lavoro con soglie di allerta

Per trasformare la lettura in decisione rapida, ecco una scheda sintetica. Le soglie non sono assolute, ma utili come semaforo. L’ideale è usarle con il confronto storico della banca e con i pari.

  • NPL ratio verde < 3%, giallo 3–6%, rosso > 6%. Verificare flussi netti e segmenti più rischiosi.
  • Coverage ratio su NPL: verde > 50%, giallo 40–50%, rosso < 40%. Coerenza con il ciclo macro e garanzie.
  • Stage 2 su totale crediti: verde < 8%, giallo 8–12%, rosso > 12%. Trend in aumento = campanello.
  • CET1 ratio verde > 13%, giallo 11–13%, rosso < 11%. Confronto con requisiti e buffer interni.
  • Payout complessivo: verde < 50% con CET1 ampio; giallo 50–70%; rosso > 70% con CET1 vicino ai requisiti.
  • NIM e margine d’interesse: verde in crescita/stabile con bassa sensibilità ai tassi; giallo stabile ma esposto; rosso in calo con forte pass-through sui depositi.
  • Cost/income verde < 55%, giallo 55–65%, rosso > 65%. Valutare qualità dei ricavi.
  • Diversificazione ricavi (commissioni/ricavi totali): verde > 35%, giallo 25–35%, rosso < 25%.

Compilare la scheda con gli ultimi dati disponibili, segnare i colori e annotare due note qualitative per ciascun blocco (trend e fattori trainanti). Con quattro colori e otto righe si ottiene una visione a colpo d’occhio: se prevale il verde con trend stabili, il profilo è equilibrato; gialli diffusi richiedono monitoraggio; rossi concentrati su credito o capitale impongono cautela. La disciplina nel ripetere il check a ogni pubblicazione trasforma questo metodo in uno strumento di sorveglianza efficace.

Autore

Niccolò Conforti

Niccolò Conforti ha seguito il lancio di una startup napoletana in un incontro al Centro Direzionale, sostenendo una linea editoriale pro-innovazione nel settore fintech. Analista fintech, porta un dettaglio biografico: mantiene un registro delle prime pitch a cui ha assistito a Napoli.

Continua a leggere