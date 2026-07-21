Valorizzazione del patrimonio pubblico: 20 beni statali in concessione

L'Agenzia del Demanio offre 20 immobili storici in concessione per progetti di rigenerazione, coinvolgendo imprese ed Enti del Terzo settore.

L’Agenzia del Demanio ha avviato una nuova iniziativa per la valorizzazione del patrimonio pubblico, mettendo a bando 20 immobili tra fari, ex carceri, monasteri e complessi militari. Questi beni, distribuiti in diverse regioni italiane, sono destinati a progetti di rigenerazione che possano generare ricadute economiche e occupazionali sui territori.

Il bando è aperto a imprese operatori del turismo, della cultura e dell’abitare, nonché agli Enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). L’obiettivo è favorire il recupero e il riuso di immobili spesso inutilizzati, trasformandoli in nuovi poli di attività economica, sociale e turistica.

Le tre tipologie di concessione disponibili

I beni sono offerti attraverso tre diverse formule di concessione:

12 immobili in concessione di valorizzazione pensati per interventi di medio-lungo periodo, con l’obiettivo di recuperare e rilanciare economicamente e socialmente gli immobili.

pensati per interventi di medio-lungo periodo, con l’obiettivo di recuperare e rilanciare economicamente e socialmente gli immobili. 6 immobili in concessione per uso temporaneo utilizzabili da 6 mesi a 6 anni, ideali per progetti sperimentali, iniziative culturali, sociali o commerciali a termine.

utilizzabili da 6 mesi a 6 anni, ideali per progetti sperimentali, iniziative culturali, sociali o commerciali a termine. 2 immobili in concessione agevolata per Enti del Terzo Settore con condizioni più favorevoli e una durata che può arrivare fino a 50 anni in un’ottica di investimento sociale di lungo periodo.

La scadenza per la presentazione delle offerte relative al bando principale è fissata per l’11 dicembre alle ore 12.

Gli immobili in concessione di valorizzazione

Tra gli immobili messi a disposizione, spiccano strutture di valore storico, architettonico o paesaggistico, come:

Ex monastero di S. Francesco d’Assisi a Stilo (Reggio Calabria)

Ex casa del Fascio ad Ardore (Reggio Calabria)

Ex Guardia di Finanza a Roccella Ionica (Reggio Calabria)

Palazzo della Posta a Piacenza (Piacenza)

Ex Reclusorio Saliceta S. Giuliano a Modena (Modena)

Ex Casermetta Forcola del Braulio in località Bocchetta di Forcola, Valdidentro (Sondrio)

Faro di Punta Cavazzi in località Punta Cavazzi, Isola di Ustica (Palermo)

Faro di Gelso sull’Isola di Vulcano, Comune di Lipari (Messina)

Camerone delle celle di punizione a Favignana (Trapani)

Faro di Riposto a Riposto (Catania)

Ex carcere giudiziario in località Gallina, Reggio Calabria (Reggio Calabria)

Casa Nappi a Loreto, Ancona

Il progetto Turismo Accessibile 4all

L’ex carcere giudiziario di Gallina e Casa Nappi sono inseriti nel progetto Turismo Accessibile 4all che mira a creare strutture capaci di offrire servizi di accoglienza inclusiva e accessibile. Il programma punta a garantire qualità dei servizi e fruibilità per tutte le persone con particolare attenzione alle soluzioni di senior living per soggiorni di breve e medio periodo.

Bandi per uso temporaneo e concessione agevolata

Per i bandi relativi all’uso temporaneo e alla concessione agevolata, la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 20 ottobre 2026. Questi bandi riguardano i seguenti immobili:

Ex Caserma ‘N. Rosati’ – porzione ex uffici del Giudice di Pace a Cividale del Friuli (Udine)

Porzione dell’ex Ospedale Militare L. Bonomo a Bari

Locale commerciale in via Licinio Stolone, zona Don Bosco, Roma

Locale commerciale in viale dei Monfortani 51, zona Torrevecchia, Roma

Locale commerciale in viale dei Monfortani 43, zona Torrevecchia, Roma

Locale commerciale in via Primo Acciaresi 5, zona Tiburtino, Roma

Ex Rifugio Antiaereo di Camollia in via Don Minzoni – Biagio di Montluc, Siena (Siena)

Ex Casa Cantoniera di Mengara in località Mengara, Gubbio (Perugia)

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per imprese ed Enti del Terzo settore di accedere a beni di pregio senza doverne acquistare la proprietà, in cambio dell’impegno a recuperarli e gestirli secondo i progetti presentati.