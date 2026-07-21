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21 Luglio 2026

Valorizzazione del patrimonio pubblico: 20 beni statali in concessione

L'Agenzia del Demanio offre 20 immobili storici in concessione per progetti di rigenerazione, coinvolgendo imprese ed Enti del Terzo settore.

· · 3 min

L’Agenzia del Demanio ha avviato una nuova iniziativa per la valorizzazione del patrimonio pubblico, mettendo a bando 20 immobili tra fari, ex carceri, monasteri e complessi militari. Questi beni, distribuiti in diverse regioni italiane, sono destinati a progetti di rigenerazione che possano generare ricadute economiche e occupazionali sui territori.

Il bando è aperto a imprese operatori del turismo, della cultura e dell’abitare, nonché agli Enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). L’obiettivo è favorire il recupero e il riuso di immobili spesso inutilizzati, trasformandoli in nuovi poli di attività economica, sociale e turistica.

Le tre tipologie di concessione disponibili

I beni sono offerti attraverso tre diverse formule di concessione:

  • 12 immobili in concessione di valorizzazione pensati per interventi di medio-lungo periodo, con l’obiettivo di recuperare e rilanciare economicamente e socialmente gli immobili.
  • 6 immobili in concessione per uso temporaneo utilizzabili da 6 mesi a 6 anni, ideali per progetti sperimentali, iniziative culturali, sociali o commerciali a termine.
  • 2 immobili in concessione agevolata per Enti del Terzo Settore con condizioni più favorevoli e una durata che può arrivare fino a 50 anni in un’ottica di investimento sociale di lungo periodo.

La scadenza per la presentazione delle offerte relative al bando principale è fissata per l’11 dicembre alle ore 12.

Gli immobili in concessione di valorizzazione

Tra gli immobili messi a disposizione, spiccano strutture di valore storico, architettonico o paesaggistico, come:

  • Ex monastero di S. Francesco d’Assisi a Stilo (Reggio Calabria)
  • Ex casa del Fascio ad Ardore (Reggio Calabria)
  • Ex Guardia di Finanza a Roccella Ionica (Reggio Calabria)
  • Palazzo della Posta a Piacenza (Piacenza)
  • Ex Reclusorio Saliceta S. Giuliano a Modena (Modena)
  • Ex Casermetta Forcola del Braulio in località Bocchetta di Forcola, Valdidentro (Sondrio)
  • Faro di Punta Cavazzi in località Punta Cavazzi, Isola di Ustica (Palermo)
  • Faro di Gelso sull’Isola di Vulcano, Comune di Lipari (Messina)
  • Camerone delle celle di punizione a Favignana (Trapani)
  • Faro di Riposto a Riposto (Catania)
  • Ex carcere giudiziario in località Gallina, Reggio Calabria (Reggio Calabria)
  • Casa Nappi a Loreto, Ancona

Il progetto Turismo Accessibile 4all

L’ex carcere giudiziario di Gallina e Casa Nappi sono inseriti nel progetto Turismo Accessibile 4all che mira a creare strutture capaci di offrire servizi di accoglienza inclusiva e accessibile. Il programma punta a garantire qualità dei servizi e fruibilità per tutte le persone con particolare attenzione alle soluzioni di senior living per soggiorni di breve e medio periodo.

Bandi per uso temporaneo e concessione agevolata

Per i bandi relativi all’uso temporaneo e alla concessione agevolata, la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 20 ottobre 2026. Questi bandi riguardano i seguenti immobili:

  • Ex Caserma ‘N. Rosati’ – porzione ex uffici del Giudice di Pace a Cividale del Friuli (Udine)
  • Porzione dell’ex Ospedale Militare L. Bonomo a Bari
  • Locale commerciale in via Licinio Stolone, zona Don Bosco, Roma
  • Locale commerciale in viale dei Monfortani 51, zona Torrevecchia, Roma
  • Locale commerciale in viale dei Monfortani 43, zona Torrevecchia, Roma
  • Locale commerciale in via Primo Acciaresi 5, zona Tiburtino, Roma
  • Ex Rifugio Antiaereo di Camollia in via Don Minzoni – Biagio di Montluc, Siena (Siena)
  • Ex Casa Cantoniera di Mengara in località Mengara, Gubbio (Perugia)

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per imprese ed Enti del Terzo settore di accedere a beni di pregio senza doverne acquistare la proprietà, in cambio dell’impegno a recuperarli e gestirli secondo i progetti presentati.

Autore

Francesca Galli

Francesca Galli, fiorentina con formazione bancaria, prese la decisione di cambiare carriera dopo un convegno a Palazzo Vecchio: oggi cura analisi di mercati e colonne su risparmio e investimenti. In redazione propone linee editoriali attente alla trasparenza e conserva l'agenda del primo impiego in banca.

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