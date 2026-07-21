Valorizzazione del patrimonio pubblico: 20 beni statali in concessione

L’Agenzia del Demanio ha avviato una nuova iniziativa per la valorizzazione del patrimonio pubblico, mettendo a bando 20 immobili tra fari, ex carceri, monasteri e complessi militari. Questi beni, distribuiti in diverse regioni italiane, sono destinati a progetti di rigenerazione che possano generare ricadute economiche e occupazionali sui territori.
Il bando è aperto a imprese operatori del turismo, della cultura e dell’abitare, nonché agli Enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). L’obiettivo è favorire il recupero e il riuso di immobili spesso inutilizzati, trasformandoli in nuovi poli di attività economica, sociale e turistica.
Le tre tipologie di concessione disponibili
I beni sono offerti attraverso tre diverse formule di concessione:
- 12 immobili in concessione di valorizzazione pensati per interventi di medio-lungo periodo, con l’obiettivo di recuperare e rilanciare economicamente e socialmente gli immobili.
- 6 immobili in concessione per uso temporaneo utilizzabili da 6 mesi a 6 anni, ideali per progetti sperimentali, iniziative culturali, sociali o commerciali a termine.
- 2 immobili in concessione agevolata per Enti del Terzo Settore con condizioni più favorevoli e una durata che può arrivare fino a 50 anni in un’ottica di investimento sociale di lungo periodo.
La scadenza per la presentazione delle offerte relative al bando principale è fissata per l’11 dicembre alle ore 12.
Gli immobili in concessione di valorizzazione
Tra gli immobili messi a disposizione, spiccano strutture di valore storico, architettonico o paesaggistico, come:
- Ex monastero di S. Francesco d’Assisi a Stilo (Reggio Calabria)
- Ex casa del Fascio ad Ardore (Reggio Calabria)
- Ex Guardia di Finanza a Roccella Ionica (Reggio Calabria)
- Palazzo della Posta a Piacenza (Piacenza)
- Ex Reclusorio Saliceta S. Giuliano a Modena (Modena)
- Ex Casermetta Forcola del Braulio in località Bocchetta di Forcola, Valdidentro (Sondrio)
- Faro di Punta Cavazzi in località Punta Cavazzi, Isola di Ustica (Palermo)
- Faro di Gelso sull’Isola di Vulcano, Comune di Lipari (Messina)
- Camerone delle celle di punizione a Favignana (Trapani)
- Faro di Riposto a Riposto (Catania)
- Ex carcere giudiziario in località Gallina, Reggio Calabria (Reggio Calabria)
- Casa Nappi a Loreto, Ancona
Il progetto Turismo Accessibile 4all
L’ex carcere giudiziario di Gallina e Casa Nappi sono inseriti nel progetto Turismo Accessibile 4all che mira a creare strutture capaci di offrire servizi di accoglienza inclusiva e accessibile. Il programma punta a garantire qualità dei servizi e fruibilità per tutte le persone con particolare attenzione alle soluzioni di senior living per soggiorni di breve e medio periodo.
Bandi per uso temporaneo e concessione agevolata
Per i bandi relativi all’uso temporaneo e alla concessione agevolata, la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 20 ottobre 2026. Questi bandi riguardano i seguenti immobili:
- Ex Caserma ‘N. Rosati’ – porzione ex uffici del Giudice di Pace a Cividale del Friuli (Udine)
- Porzione dell’ex Ospedale Militare L. Bonomo a Bari
- Locale commerciale in via Licinio Stolone, zona Don Bosco, Roma
- Locale commerciale in viale dei Monfortani 51, zona Torrevecchia, Roma
- Locale commerciale in viale dei Monfortani 43, zona Torrevecchia, Roma
- Locale commerciale in via Primo Acciaresi 5, zona Tiburtino, Roma
- Ex Rifugio Antiaereo di Camollia in via Don Minzoni – Biagio di Montluc, Siena (Siena)
- Ex Casa Cantoniera di Mengara in località Mengara, Gubbio (Perugia)
Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per imprese ed Enti del Terzo settore di accedere a beni di pregio senza doverne acquistare la proprietà, in cambio dell’impegno a recuperarli e gestirli secondo i progetti presentati.