Startup italiane: il successo dell’ecosistema e le sfide per i giovani under 30

L'ecosistema delle startup italiane è in crescita, ma i giovani under 30 affrontano difficoltà uniche nell'accesso ai finanziamenti e alle opportunità

L’ecosistema delle startup italiane sta vivendo un periodo di crescita significativa, attirando capitali e consolidando la propria credibilità. Tuttavia, questa evoluzione non coinvolge in modo equo i giovani imprenditori sotto i trent’anni, creando un divario generazionale che merita attenzione.

Secondo un recente rapporto, l’ecosistema startup italiano ha raggiunto un punteggio di 64 su 100, collocandosi nella fascia ‘Buono’. In contrasto, l’imprenditoria under 30 si ferma a 52 punti, appena sufficiente. Questo divario di 12 punti non riflette una differenza di talento, ma piuttosto un diverso accesso alle opportunità.

Il divario nell’accesso ai finanziamenti

Nel 2026, gli investimenti in venture capital in Italia hanno raggiunto 1,74 miliardi di euro, con un aumento del 18% rispetto all’anno precedente. Il primo semestre del 2026 ha mostrato un’accelerazione dell’82% rispetto allo stesso periodo del 2026. Nonostante questa crescita, i giovani founder incontrano maggiori difficoltà nell’accesso ai finanziamenti.

L’indice di attrattività degli investimenti assegna 68 punti all’ecosistema startup nel suo complesso, ma solo 38 agli under 30. Questo divario è il più ampio tra tutte le dimensioni analizzate. I founder più giovani raccolgono mediamente round pre-seed significativamente inferiori rispetto alla media europea e incontrano maggiori difficoltà nell’accesso al credito bancario.

Le quattro fratture dell’ecosistema

L’analisi individua quattro criticità strutturali che alimentano il divario tra startup mature e imprenditoria giovanile. La prima riguarda il ‘trust gap’ finanziario, cioè la minore fiducia che il sistema del credito e degli investitori ripone nei founder più giovani. A questa si aggiunge una limitata fiducia istituzionale, con molti imprenditori under 30 che dichiarano di non aver mai avuto un confronto diretto con policymaker o istituzioni.

Un’altra criticità è la visibilità. Gran parte dell’attenzione mediatica continua a concentrarsi su un ristretto gruppo di scaleup affermate, lasciando poco spazio alle realtà emergenti. Infine, pesa anche la geografia degli investimenti, con oltre l’80% dei capitali raccolti concentrati tra Lombardia e Lazio, mentre il Mezzogiorno resta marginale nei flussi di venture capital.

L’evoluzione dell’ecosistema italiano

Nel 2026, risultano attive 11.090 startup innovative, in diminuzione rispetto al picco raggiunto nel 2026. Tuttavia, questo calo non rappresenta necessariamente un segnale negativo. È dovuto in larga parte alla naturale uscita dal registro delle imprese che hanno superato il periodo previsto dalla normativa e a criteri di selezione più rigorosi introdotti negli ultimi anni. Le aziende rimaste presentano caratteristiche mediamente più solide, con maggiori ricavi, più brevetti e una migliore capacità di attrarre investimenti.

La distribuzione settoriale conferma l’evoluzione dell’ecosistema italiano. Oltre due terzi degli investimenti si concentrano oggi in tre comparti: Software e AI B2B, Life Sciences e Deep Tech, che rappresentano i principali motori della crescita nazionale e riflettono una progressiva specializzazione verso tecnologie ad alta intensità di ricerca.

Il confronto con l’Europa

Nel panorama europeo, l’Italia occupa una posizione intermedia. Gli imprenditori under 30 rappresentano il 7,9% del totale, collocando il Paese al quindicesimo posto tra i 27 Stati membri, leggermente al di sotto della media europea. Più marcato è il divario sul fronte dei capitali: il venture capital investito pro capite si ferma a 127 euro contro una media europea di 420 euro.

Secondo l’analisi, il limite principale non risiede nella qualità delle startup italiane, ma nella limitata partecipazione degli investitori istituzionali. fondi pensione, casse previdenziali e assicurazioni destinano infatti al venture capital una quota molto contenuta delle proprie risorse, riducendo la disponibilità di capitale per accompagnare la crescita delle imprese innovative.

Le priorità per i prossimi anni

Guardando al futuro, il rapporto delinea tre possibili scenari, con quello intermedio indicato come il più probabile. L’ecosistema potrebbe continuare a rafforzarsi, ma il divario con gli under 30 rischia di ridursi solo marginalmente senza interventi mirati.

Per questo, sono state individuate quattro priorità strategiche: facilitare l’accesso ai capitali nelle fasi pre-seed, rafforzare il dialogo tra giovani imprenditori e istituzioni, rilanciare il mercato italiano delle quotazioni per favorire le exit domestiche e aumentare la quota di risorse che gli investitori istituzionali destinano al venture capital. L’obiettivo non è soltanto sostenere la crescita delle startup, ma ampliare la platea di chi può realmente trasformare un’idea in un’impresa di successo.