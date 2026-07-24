Truffe immobiliari e finanziarie: segnali da non sottovalutare e strategie di protezione

Nel panorama attuale, le truffe immobiliari e finanziarie rappresentano una minaccia sempre più concreta per i risparmiatori. Questi raggiri sfruttano il desiderio di ottenere affari vantaggiosi o rendimenti elevati utilizzando tecniche sempre più sofisticate per ingannare le vittime.
Attraverso annunci online, proposte di investimento o offerte assicurative, i truffatori creano scenari apparentemente credibili per indurre le vittime a trasferire denaro o fornire informazioni personali. È fondamentale essere consapevoli dei segnali di allarme e adottare misure preventive per evitare di cadere in queste trappole.
Le forme più comuni di truffe
Le truffe possono manifestarsi in diverse forme, tra cui:
- Annunci di case vacanza inesistenti o non disponibili
- Richieste di depositi cauzionali per immobili non verificabili
- Offerte di polizze assicurative a condizioni particolarmente vantaggiose
- Proposte di investimenti con rendimenti elevati
Spesso, il contatto avviene tramite siti web, portali di annunci, e-mail, social network o contatti diretti. I truffatori utilizzano immagini curate, documenti apparentemente ufficiali e comunicazioni persuasive per guadagnare la fiducia delle vittime.
Come funzionano le truffe
Il meccanismo è simile in tutte le varianti. Il truffatore pubblica o invia un’offerta credibile e molto conveniente, instaura un contatto diretto con la vittima e fornisce informazioni dettagliate per costruire fiducia. Successivamente, richiede un pagamento anticipato, come una caparra, un premio o un investimento. Dopo il pagamento, il truffatore diventa irreperibile o richiede ulteriori somme.
In alcuni casi, la vittima viene coinvolta in interazioni prolungate per rafforzare l’illusione di legittimità, come l’invio di documenti, contratti falsi o l’accesso a piattaforme simulate. Un contatto diretto con molte informazioni può sembrare rassicurante, ma è proprio in questo momento che è necessario farsi venire un dubbio.
I segnali per riconoscerle
Ecco alcuni segnali di allarme che dovrebbero insospettire:
- Offerte con prezzi o rendimenti fuori mercato
- Richieste urgenti di pagamento per bloccare l’opportunità o di spese inesistenti
- Impossibilità di verificare immobili, identità o autorizzazioni
- Comunicazioni che spingono a uscire da canali ufficiali
- Utilizzo di metodi di pagamento non tracciabili
- Documentazione poco chiara, incompleta o non verificabile
- Difficoltà o impossibilità di ottenere risposte puntuali
- Contatti da sedicenti avvocati che chiedono ulteriori somme per gestire false pratiche di rimborso
- Società di investimento non presenti nell’elenco degli intermediari autorizzati Consob
- Assicurazioni non presenti nel Registro Unico Intermediari (RUI) dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (IVASS)
Se cogli uno o più di questi segnali, potrebbe trattarsi di una truffa.
Se sospetti di essere vittima di una truffa, è importante agire tempestivamente:
- Non effettuare pagamenti se non credi che l’offerta sia autentica
- Interrompi immediatamente i contatti in caso di dubbio
- Verifica sempre l’identità dell’interlocutore, l’esistenza dell’immobile o del servizio e le autorizzazioni di intermediari e operatori
- Utilizza solo canali ufficiali e piattaforme affidabili
- Segnala l’accaduto alle funzioni competenti o alle autorità in caso di dubbi o sospetti
Proteggiti ogni giorno
Per prevenire le truffe, è fondamentale adottare alcune misure di sicurezza quotidiane:
- Mantieni aggiornati i tuoi dati e non fornirli se ti vengono richiesti
- Verifica il mittente di ogni comunicazione
- Diffida di richieste inaspettate o urgenti
- Non cliccare link o aprire allegati di dubbia provenienza
- Controlla spesso movimenti e notifiche
- Usa App e Banca via Internet per monitorare il conto
- Rimani informato e condividi queste informazioni con chi ti sta vicino
Per approfondire, puoi trovare lla sicurezza nella tua Banca via Internet, sezione Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza Online.