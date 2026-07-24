Truffe immobiliari e finanziarie: segnali da non sottovalutare e strategie di protezione

Le truffe nel settore immobiliare e finanziario sono in aumento. Scopri come riconoscere i segnali sospetti e proteggere i tuoi risparmi da frodi online.

Nel panorama attuale, le truffe immobiliari e finanziarie rappresentano una minaccia sempre più concreta per i risparmiatori. Questi raggiri sfruttano il desiderio di ottenere affari vantaggiosi o rendimenti elevati utilizzando tecniche sempre più sofisticate per ingannare le vittime. Attraverso annunci online, proposte di investimento o offerte assicurative, i truffatori creano scenari apparentemente credibili per indurre le vittime a trasferire denaro o fornire informazioni personali. È fondamentale essere consapevoli dei segnali di allarme e adottare misure preventive per evitare di cadere in queste trappole. Le forme più comuni di truffe Le truffe possono manifestarsi in diverse forme, tra cui: Annunci di case vacanza inesistenti o non disponibili

o non disponibili Richieste di depositi cauzionali per immobili non verificabili

per immobili non verificabili Offerte di polizze assicurative a condizioni particolarmente vantaggiose

a condizioni particolarmente vantaggiose Proposte di investimenti con rendimenti elevati Spesso, il contatto avviene tramite siti web, portali di annunci, e-mail, social network o contatti diretti. I truffatori utilizzano immagini curate, documenti apparentemente ufficiali e comunicazioni persuasive per guadagnare la fiducia delle vittime. Come funzionano le truffe Il meccanismo è simile in tutte le varianti. Il truffatore pubblica o invia un’offerta credibile e molto conveniente, instaura un contatto diretto con la vittima e fornisce informazioni dettagliate per costruire fiducia. Successivamente, richiede un pagamento anticipato, come una caparra, un premio o un investimento. Dopo il pagamento, il truffatore diventa irreperibile o richiede ulteriori somme. In alcuni casi, la vittima viene coinvolta in interazioni prolungate per rafforzare l’illusione di legittimità, come l’invio di documenti, contratti falsi o l’accesso a piattaforme simulate. Un contatto diretto con molte informazioni può sembrare rassicurante, ma è proprio in questo momento che è necessario farsi venire un dubbio. I segnali per riconoscerle Ecco alcuni segnali di allarme che dovrebbero insospettire: Offerte con prezzi o rendimenti fuori mercato

o rendimenti fuori mercato Richieste urgenti di pagamento per bloccare l’opportunità o di spese inesistenti

di pagamento per bloccare l’opportunità o di spese inesistenti Impossibilità di verificare immobili, identità o autorizzazioni

immobili, identità o autorizzazioni Comunicazioni che spingono a uscire da canali ufficiali

che spingono a uscire da canali ufficiali Utilizzo di metodi di pagamento non tracciabili

non tracciabili Documentazione poco chiara, incompleta o non verificabile

poco chiara, incompleta o non verificabile Difficoltà o impossibilità di ottenere risposte puntuali

o impossibilità di ottenere risposte puntuali Contatti da sedicenti avvocati che chiedono ulteriori somme per gestire false pratiche di rimborso

che chiedono ulteriori somme per gestire false pratiche di rimborso Società di investimento non presenti nell’elenco degli intermediari autorizzati Consob

non presenti nell’elenco degli intermediari autorizzati Consob Assicurazioni non presenti nel Registro Unico Intermediari (RUI) dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (IVASS) Se cogli uno o più di questi segnali, potrebbe trattarsi di una truffa. Se sospetti di essere vittima di una truffa, è importante agire tempestivamente: Non effettuare pagamenti se non credi che l’offerta sia autentica

se non credi che l’offerta sia autentica Interrompi immediatamente i contatti in caso di dubbio

i contatti in caso di dubbio Verifica sempre l’identità dell’interlocutore, l’esistenza dell’immobile o del servizio e le autorizzazioni di intermediari e operatori

l’identità dell’interlocutore, l’esistenza dell’immobile o del servizio e le autorizzazioni di intermediari e operatori Utilizza solo canali ufficiali e piattaforme affidabili

e piattaforme affidabili Segnala l’accaduto alle funzioni competenti o alle autorità in caso di dubbi o sospetti Proteggiti ogni giorno Per prevenire le truffe, è fondamentale adottare alcune misure di sicurezza quotidiane: Mantieni aggiornati i tuoi dati e non fornirli se ti vengono richiesti

i tuoi dati e non fornirli se ti vengono richiesti Verifica il mittente di ogni comunicazione

il mittente di ogni comunicazione Diffida di richieste inaspettate o urgenti

di richieste inaspettate o urgenti Non cliccare link o aprire allegati di dubbia provenienza

link o aprire allegati di dubbia provenienza Controlla spesso movimenti e notifiche

spesso movimenti e notifiche Usa App e Banca via Internet per monitorare il conto

App e Banca via Internet per monitorare il conto Rimani informato e condividi queste informazioni con chi ti sta vicino Per approfondire, puoi trovare lla sicurezza nella tua Banca via Internet, sezione Impostazioni > Sicurezza > Sicurezza Online.