Come l’IA sta rivoluzionando il settore dei chip: l’ascesa di Micron, Samsung e SK Hynix

L'intelligenza artificiale sta spingendo una rivoluzione nel settore dei semiconduttori, con Micron, Samsung e SK Hynix che guidano la carica con investimenti record e crescita esponenziale

L’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il panorama tecnologico, e il settore dei semiconduttori è in prima linea. Le aziende che producono chip di memoria stanno vivendo un boom senza precedenti, grazie alla domanda esplosiva di potenza di calcolo per i sistemi di IA. In questo contesto, tre giganti si distinguono: MicronSamsung e SK Hynix che stanno ridefinendo il mercato con investimenti record e strategie innovative.

La corsa all’IA ha innescato una vera e propria febbre dell’oro per i chip di memoria, componenti fondamentali per i data center che alimentano i modelli di intelligenza artificiale. Questi chip determinano la velocità con cui i server possono elaborare le informazioni, rendendoli indispensabili per le maggiori società tecnologiche del mondo, come NvidiaApple e Amazon.

Micron: la crescita esplosiva del colosso americano

Tra i maggiori beneficiari di questa rivoluzione c’è Micron il colosso delle memorie con sede a Boise, nell’Idaho. L’azienda ha registrato una crescita straordinaria, con un fatturato che ha raggiunto i 24 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2026, in aumento del 196% su base annua. Nel 2026, Micron ha totalizzato ricavi per 37 miliardi di dollari, un incremento del 50% rispetto all’anno precedente.

Il titolo della società ha visto una corsa inarrestabile, salendo del 270% quest’anno e dell’860% negli ultimi 12 mesi. Questa crescita ha permesso a Micron di scalare ben 140 posizioni nella classifica Global 2000 di Forbes. A maggio, la capitalizzazione di mercato di Micron ha superato i mille miliardi di dollari, rendendo il CEO Sanjay Mehrotra un miliardario con un patrimonio stimato di 1,2 miliardi di dollari.

Micron fornisce chip ad alta velocità a giganti tecnologici come Nvidia (che rappresenta il 16% del suo fatturato), AppleDellHPAmazonMicrosoft e Google. Mehrotra, ex co-fondatore di SanDisk ha trasformato Micron da produttore di chip generici a fornitore di infrastrutture di riferimento per l’IA. All’inizio del 2026, ha chiuso l’attività consumer dell’azienda per concentrarsi sulla domanda legata ai data center.

Samsung e SK Hynix: i colossi sudcoreani in prima linea

Anche i colossi sudcoreani Samsung e SK Hynix stanno beneficiando di questo boom. Samsung ha registrato un fatturato record di 50,4 miliardi di dollari nella sua divisione memorie nel primo trimestre del 2026, grazie al boom delle infrastrutture di IA. SK Hynix ha totalizzato ricavi per 35,5 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026, con un aumento del 198% su base annua. Nel 2026, SK Hynix ha registrato ricavi per 68,1 miliardi di dollari e ha raddoppiato i suoi profitti, arrivando a circa 33 miliardi di dollari.

Samsung ha annunciato un piano di investimento record di oltre 1.000 trilioni di won (circa 646 miliardi di dollari) nel prossimo decennio, destinati a semiconduttori, centri dati per l’intelligenza artificiale, batterie e display. SK Hynix, dal canto suo, punta a raccogliere fino a 29,4 miliardi di dollari attraverso la quotazione al Nasdaq, con i proventi destinati a nuovi impianti produttivi e apparecchiature avanzate.

La sfida della distribuzione regionale

Tuttavia, questo boom tecnologico non è privo di sfide. In Corea del Sud, il dibattito politico si è acceso sulla distribuzione regionale dei benefici della crescita tecnologica. Il governo sudcoreano sta spingendo per una crescita più equilibrata sul territorio nazionale, con investimenti destinati a nuove aree come Gwangju e la regione del Jeolla. Questo approccio mira a ridurre la concentrazione produttiva intorno a Seul, che nel 2026 ha generato il 52,8% del PIL regionale del Paese.

L’opposizione accusa l’amministrazione di politicizzare le scelte di investimento delle aziende, sostenendo che la decisione su dove costruire gli impianti dovrebbe spettare alle imprese. La disponibilità di manodopera qualificata resta un’incognita principale per il successo di nuovi poli industriali nel sud-ovest del Paese.

Il futuro del settore dei semiconduttori

L’intelligenza artificiale sembra aver spezzato il ciclo storico di boom e crollo delle aziende di memoria, creando un boom prolungato per i chip di memoria specializzati. Micron, Samsung e SK Hynix stanno deliberatamente rallentando la costruzione di nuove fabbriche per garantire che l’offerta non superi la domanda. Questo approccio mira a mantenere i prezzi elevati e a massimizzare i profitti in un mercato in rapida espansione.

Altre aziende di semiconduttori stanno beneficiando di questa rivoluzione. Nvidia è salita di 20 posizioni nella classifica Global 2000, mentre Amd ha guadagnato 116 posizioni. Broadcom che progetta chip IA personalizzati, è salita di 15 posizioni, e Cerebras ha fatto il suo debutto nella lista al 1611° posto quest’anno.

Questi giganti tecnologici stanno guidando la carica con investimenti record e strategie innovative, ridefinendo il futuro della tecnologia e creando nuove opportunità di crescita in un mercato in rapida evoluzione.