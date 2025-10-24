Come l’intelligenza artificiale sta cambiando la ricerca online

1. Problema/scenario
Negli ultimi anni, l’evoluzione della ricerca online ha segnato un passaggio significativo da piattaforme tradizionali, come Google, a sistemi di ricerca basati su AI, come ChatGPT, Perplexity e Google AI Mode. Questo cambiamento ha portato a un fenomeno noto come zero-click search, in cui gli utenti ottengono risposte direttamente dai risultati di ricerca, senza cliccare sui link. Ad esempio, la percentuale di zero-click con Google AI Mode ha raggiunto il 95%, mentre per ChatGPT varia tra il 78% e il 99%. Tale evoluzione ha causato un crollo del CTR organico, con una diminuzione della prima posizione da 28% a 19% (-32%). Aziende come Forbes hanno registrato un calo del 50% nel traffico, mentre Daily Mail ha subito una riduzione del 44%.
2. Analisi tecnica
Il passaggio ai motori di ricerca basati su intelligenza artificiale richiede una comprensione differente dei meccanismi di citazione e del contesto delle fonti. I foundation models, come quelli utilizzati in ChatGPT, si fondano su un’ampia gamma di dati per generare risposte. D’altra parte, modelli come RAG (Retrieval-Augmented Generation) combinano informazioni recuperate da database con la generazione di linguaggio. I modelli di intelligenza artificiale sono progettati per fornire risposte rapide e pertinenti. Tuttavia, non sempre citano le fonti in modo chiaro, il che modifica il modo in cui le informazioni vengono presentate e consumate dagli utenti.
3. Framework operativo
Fase 1 – Discovery & foundation
- Mapparesource landscapedel settore
- Identificare 25-50prompt chiave
- Testare suChatGPT,Claude,Perplexity,Google AI Mode
- Setup Analytics conGA4e regex per bot AI
- Milestone:baseline di citazioni vs competitor
Fase 2 – Optimization & content strategy
- Ristrutturare contenuti perAI-friendliness
- Pubblicare contenuti freschi
- Assicurare una presenza cross-platform suWikipedia,Reddit,LinkedIn
- Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita
Fase 3 – Assessment
- Metriche da tracciare:brand visibility,website citation,traffico referral,sentiment
- Tool da usare:Profound,Ahrefs Brand Radar,Semrush AI toolkit
- Testing manuale sistematico
Fase 4 – Refinement
- Iterazione mensile suiprompt chiave
- Identificazione nuovi competitor emergenti
- Aggiornamento contenuti non performanti
- Espansione su temi con traction
4. Checklist operativa immediata
- ImplementareFAQcon schema markup in ogni pagina importante
- UtilizzareH1/H2in forma di domanda
- Creare un riassunto di tre frasi all’inizio di ogni articolo
- Verificare l’accessibilità senzaJavaScript
- Controllarerobots.txt: non bloccareGPTBot,Claude-Web,PerplexityBot
- Aggiornare il profiloLinkedIncon linguaggio chiaro
- Pubblicare recensioni recenti suG2eCapterra
- Testare mensilmente 25 prompt documentati
5. Prospettive e urgenza
Attualmente si presenta un’opportunità significativa per adottare nuove strategie. Le aziende che si adattano rapidamente possono capitalizzare sulle opportunità emergenti, mentre quelle che rimandano potrebbero trovarsi in difficoltà in un panorama in continua evoluzione. Con l’evoluzione futura della ricerca, come il progetto Pay per Crawl di Cloudflare, è essenziale intraprendere azioni tempestive per garantire una presenza efficace nel nuovo ecosistema di ricerca.