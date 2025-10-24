Come l’intelligenza artificiale sta cambiando la ricerca online

1. Problema/scenario

Negli ultimi anni, l’evoluzione della ricerca online ha segnato un passaggio significativo da piattaforme tradizionali, come Google, a sistemi di ricerca basati su AI, come ChatGPT, Perplexity e Google AI Mode. Questo cambiamento ha portato a un fenomeno noto come zero-click search, in cui gli utenti ottengono risposte direttamente dai risultati di ricerca, senza cliccare sui link. Ad esempio, la percentuale di zero-click con Google AI Mode ha raggiunto il 95%, mentre per ChatGPT varia tra il 78% e il 99%. Tale evoluzione ha causato un crollo del CTR organico, con una diminuzione della prima posizione da 28% a 19% (-32%). Aziende come Forbes hanno registrato un calo del 50% nel traffico, mentre Daily Mail ha subito una riduzione del 44%.

2. Analisi tecnica

Il passaggio ai motori di ricerca basati su intelligenza artificiale richiede una comprensione differente dei meccanismi di citazione e del contesto delle fonti. I foundation models, come quelli utilizzati in ChatGPT, si fondano su un’ampia gamma di dati per generare risposte. D’altra parte, modelli come RAG (Retrieval-Augmented Generation) combinano informazioni recuperate da database con la generazione di linguaggio. I modelli di intelligenza artificiale sono progettati per fornire risposte rapide e pertinenti. Tuttavia, non sempre citano le fonti in modo chiaro, il che modifica il modo in cui le informazioni vengono presentate e consumate dagli utenti.

3. Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Testare su ChatGPT , Claude , Perplexity , Google AI Mode

, , , Setup Analytics con GA4 e regex per bot AI

e regex per bot AI Milestone:baseline di citazioni vs competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare contenuti per AI-friendliness

Pubblicare contenuti freschi

Assicurare una presenza cross-platform su Wikipedia , Reddit , LinkedIn

, , Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment

, , , Tool da usare: Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit

, , Testing manuale sistematico

Fase 4 – Refinement

Iterazione mensile sui prompt chiave

Identificazione nuovi competitor emergenti

Aggiornamento contenuti non performanti

Espansione su temi con traction

4. Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante

con schema markup in ogni pagina importante Utilizzare H1/H2 in forma di domanda

in forma di domanda Creare un riassunto di tre frasi all’inizio di ogni articolo

Verificare l’accessibilità senza JavaScript

Controllare robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot

: non bloccare , , Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro

con linguaggio chiaro Pubblicare recensioni recenti su G2 e Capterra

e Testare mensilmente 25 prompt documentati

5. Prospettive e urgenza

Attualmente si presenta un’opportunità significativa per adottare nuove strategie. Le aziende che si adattano rapidamente possono capitalizzare sulle opportunità emergenti, mentre quelle che rimandano potrebbero trovarsi in difficoltà in un panorama in continua evoluzione. Con l’evoluzione futura della ricerca, come il progetto Pay per Crawl di Cloudflare, è essenziale intraprendere azioni tempestive per garantire una presenza efficace nel nuovo ecosistema di ricerca.