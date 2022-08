Come migrare V1 a V2 SafeMoon su Trust Wallet

in

Per migrare V1 a V2 SafeMoon su Trust Wallet, è necessario connettere Trust Wallet a swap.safemoon.net e scambiare SafeMoon con SafeMoon V2 (SFM).

Dopo aver scambiato SafeMoon con SafeMoon V2, è necessario copiare il contratto SafeMoon V2 e aggiungerlo a Trust Wallet.

Infine, aggiorna Trust Wallet e sarai in grado di vedere il tuo saldo SafeMoon V2!

Tieni presente che l’indirizzo che stai scambiando i token deve essere swap.safemoon.net.

Se si tratta di un altro indirizzo, non scambiare i tuoi token o potresti essere truffato.

Devi anche aggiungere SafeMoon V2 a Trust Wallet per vederlo.

Questo perché Trust Wallet non lo aggiungerà automaticamente al tuo portafoglio.

In caso contrario, non sarà possibile visualizzare il saldo SafeMoon V2.

1. Vai su swap.safemoon.net e tocca “Connettiti a un portafoglio”

Migrazione di V1 SafeMoon a V2 SafeMoon: swap.safemoon.net.

Il primo passo è andare a swap.safemoon.net.

Assicurati che l’indirizzo sia swap.safemoon.net e non altro o potresti essere truffato.

Una volta che sei sul sito web, devi connetterti a Trust Wallet.

Per fare ciò, tocca “Connetti a un portafoglio” nella barra di navigazione in alto.

2. Connettiti a Trust Wallet

Dopo aver toccato “Connetti a un portafoglio”, vedrai l’opzione “TrustWallet”.

Ma prima di ciò, è necessario selezionare la rete.

Ci sono un paio di reti tra cui puoi scegliere.

Ciò include la rete “BSC” e la rete “Ethereum”.

Se si detiene solo SafeMoon (e non pSafeMoon), è necessario selezionare la rete “BSC”.

Infine, tocca “TrustWallet” per iniziare a connetterti a Trust Wallet.

3. Cambia la rete in “Smart Chain”

Dopo aver toccato “TrustWallet”, walletConnect si aprirà (se stai utilizzando un iPhone).

Su WalletConnect, seleziona “Trust” per connetterti a Trust Wallet e tocca “Apri in Trust Wallet”.

Ora, Trust Wallet verrà aperto e atterrerai sulla pagina “Swap vuole connettersi al tuo portafoglio”.

Ancora una volta, è necessario assicurarsi che l’URL sia “swap.safemoon.net” e non altro.

Da qui, potrebbe essere selezionata la rete “Ethereum”.

In tal caso, è necessario modificarlo nella rete “BSC” (Smart Chain).

Per fare ciò, tocca “MAIN” e seleziona “Smart Chain”.

Infine, tocca “Connetti” per connettere Trust Wallet a SafeMoon Swap.

4. Scambia il tuo SafeMoon in SFM

Dopo aver collegato Trust Wallet a SafeMoon Swap, devi tornare a swap.safemoon.net.

Ora vedrai che il tuo portafoglio è collegato al sito web nell’angolo in alto a destra.

Vedrai anche il tuo saldo SafeMoon nel campo “Da”.

Se SafeMoon non è selezionato, è necessario selezionarlo nel campo “Da”.

È inoltre necessario selezionare “SFM” (SafeMoon V2) nel campo “A”.

Per migrare SafeMoon V1 a SafeMoon V2, toccare “Max” nel campo “Da”.

Infine, tocca “Approva SafeMoon” per approvarlo.

5. Accetto e tocca “Continua”

Dopo aver toccato “Approva SafeMoon”, si aprirà un messaggio pop-up.

Il pop-up contiene informazioni importanti su cui devi essere d’accordo.

Ecco cosa dice, “Si prega di notare che dopo che il tuo SafeMoon è stato consolidato in V2 SafeMoon, non mostrerà un prezzo per un breve periodo di tempo”.

Seguito da: “Questo è normale. Una volta che una quantità considerevole di titolari inizia a migrare, la capitalizzazione di mercato alla fine troverà un prezzo stabile e quindi verrà visualizzata. Per favore, sii paziente durante questo periodo”.

In primo luogo, accetta i termini toccando la casella di controllo “Ho letto e capisco”.

Quindi, tocca “Continua” per procedere con la migrazione.

6. Tocca “Migra”

Dopo aver toccato “Continua”, atterrerai di nuovo sulla pagina di scambio.

Ora vedrai un pulsante “Migra”.

Tocca “Migra” per iniziare a scambiare SafeMoon V1 con SafeMoon V2 (SFM).

7. Tocca “Conferma”

Dopo aver toccato “Migra”, Trust Wallet si aprirà e verrà caricata la “Chiamata Smart Contract”.

Ora vedrai la risorsa che stai inviando, l’app decentralizzata che stai utilizzando e la tariffa di rete.

La commissione di rete è l’importo che è necessario pagare per la transazione.

Tocca “Conferma” per confermare la transazione.

8. Copia il contratto SafeMoon V2

SafeMoon (SFM) V2 Contratto: https://safemoon.net/.

Dopo aver toccato “Conferma”, torna a swap.safemoon.net.

Su swap.safemoon.net, vedrai anche la chiamata Smart Contract.

Se torni a Trust Wallet, il tuo saldo SafeMoon scomparirà.

Tuttavia, non sarai ancora in grado di vedere il tuo saldo SafeMoon V2.

Questo perché non l’hai aggiunto a Trust Wallet.

Per fare ciò, vai su https://safemoon.net/ e copia il contratto SafeMoon (SFM) V2 toccando l’icona duplicata.

9. Apri Trust Wallet e tocca l’icona del filtro

Dopo aver copiato il contratto SafeMoon (SFM) V2, torna a Trust Wallet.

Una volta che sei su Trust Wallet, devi aggiungere SFM per vederlo.

Per fare ciò, tocca l’icona del filtro in alto a destra del tuo portafoglio.

10. Scorri verso il basso e tocca “Aggiungi token personalizzato”

Dopo aver toccato l’icona del filtro, si aprirà la pagina “Token”.

Ora vedrai un elenco di token che puoi aggiungere a Trust Wallet.

Scorri verso il basso l’elenco fino a visualizzare l’opzione “Aggiungi token personalizzato”.

Tocca “Aggiungi token personalizzato” per aggiungere un token personalizzato.

11. Incolla il contratto SafeMoon V2 e salvalo

Dopo aver toccato “Aggiungi token personalizzato”, sarai in grado di aggiungere un token personalizzato.

Innanzitutto, incolla il contratto SafeMoon (SFM) V2 nel campo “Indirizzo contratto”.

Dopo averlo incollato, il resto dei campi verrà popolato automaticamente.

Tocca “Salva” per aggiungere SFM a Trust Wallet.

12. Controlla la tua bilancia SafeMoon V2

Dopo aver aggiunto SFM (SafeMoon V2) a Trust Wallet, torna al tuo portafoglio.

In primo luogo, è necessario aggiornare il portafoglio scorrendo verso il basso e rilasciando lo schermo.

Aggiornando il tuo portafoglio, vedrai il tuo saldo SFM.

Hai migrato con successo V1 a V2 SafeMoon su Trust Wallet!

Conclusione

La migrazione da V1 a V2 SafeMoon su Trust Wallet non è così complicata.

Devi solo assicurarti di selezionare la rete “BSC” e non la rete “Ethereum”.

Inoltre, è necessario assicurarsi di avere abbastanza BNB per l’esecuzione della transazione (per il costo della blockchain).

Se non si dispone di BNB sufficiente, la transazione avrà esito negativo.

SafeMoon V2 è una versione aggiornata di SafeMoon, quindi si consiglia vivamente di consolidare il V1 SafeMoon in V2 SafeMoon il prima possibile.

La versione include maggiore flessibilità, sicurezza e accessibilità.

Non vi è alcun costo per la conversione di SafeMoon ad eccezione della tariffa di rete.

In altre parole, la tua quantità di V2 SafeMoon sarà uguale in valoree al tuo V1 SafeMoon iniziale dopo la conversione.