“Hai esaurito le transazioni gratuite di oggi” su Ronin Wallet: ecco come risolvere l’errore

Stai ricevendo un errore “Free x0” su Ronin Wallet?

Ecco il messaggio di errore completo, “Hai esaurito le transazioni gratuite di oggi”.

Il messaggio di errore impedisce di effettuare una transazione.

Succede perché non hai collegato il tuo indirizzo email ad Axie Infinity Marketplace.

Per fare ciò, è necessario accedere ad Axie Infinity Marketplace con Ronin Wallet.

Dopo aver effettuato l’accesso, è necessario selezionare un nome.

Infine, fai clic su “Imposta e-mail e password” per impostare la tua e-mail e password.

Durante la configurazione dell’email, devi verificarla.

Un codice di verifica verrà inviato al tuo indirizzo email dove devi inserirlo.

1. Vai su Axie Infinity Marketplace e clicca su “Accedi”

Accedi ad Axie Infinity Marketplace: https://marketplace.axieinfinity.com/.

Il primo passo è accedere ad Axie Infinity Marketplace.

Questo perché è necessario collegare la tua e-mail ad Axie Infinity Marketplace per correggere l’errore.

Per cominciare, vai al Marketplace di Axie Infinity facendo clic su questo link: https://marketplace.axieinfinity.com/.

Una volta che sei sul sito, fai clic su “Accedi” nella barra di navigazione in alto.

2. Accedi con Ronin Wallet

Dopo aver fatto clic su “Accedi”, atterrerai sulla pagina di accesso di Axie Infinity Marketplace.

Nella pagina di accesso, ti verranno fornite 3 opzioni di accesso.

Ciò include “Accedi con Ronin Wallet”, “Accedi con MetaMask” e “Accedi con e-mail e password”.

Dal momento che stai utilizzando Ronin Wallet, fai clic su “Accedi con Ronin Wallet” per accedere con Ronin Wallet.

3. Conferma la richiesta di firma

Dopo aver fatto clic su “Accedi con Ronin Wallet”, si aprirà un pop-up.

Il pop-up è una richiesta di firma che richiede la tua conferma.

Ha bisogno che tu confermi che desideri accedere con Ronin Wallet.

Fare clic su “Conferma” per confermare la richiesta di firma.

4. Seleziona un nome

Dopo aver confermato la richiesta di firma, atterrerai alla dashboard di Axie Infinity Marketplace.

Ora si aprirà un pop-up in cui dovrai selezionare un nome.

Inserisci un nome e fai clic su “Salva” per salvarlo.

Puoi cambiare il tuo nome in qualsiasi momento, in modo da non dover passare troppo tempo a pensarne uno.

5. Fai clic su “Imposta e-mail e password”

Dopo aver scelto un nome, vedrai una sezione “Completiamo la configurazione del tuo account”.

La sezione contiene un pulsante “Imposta e-mail e password”.

Per correggere l’errore “Hai esaurito le transazioni gratuite di oggi” su Ronin Wallet, devi collegare un indirizzo email al tuo account Axie Infinity.

Per fare ciò, fai clic su “Imposta e-mail e password”.

6. Imposta e-mail e password

Dopo aver fatto clic su “Imposta e-mail e password”, si aprirà un pop-up.

Il pop-up contiene 3 campi.

Ciò include “Email”, “Password” e “Ripeti password”.

Innanzitutto, inserisci il tuo indirizzo e-mail nel campo “Email”.

In secondo luogo, inserisci una password nel campo “Password”.

Infine, inserisci nuovamente la password nel campo “Ripeti password” e fai clic su “Conferma” per salvarla.

7. Verifica la tua email

Dopo aver fatto clic su “Conferma”, si aprirà un altro pop-up.

Il pop-up ti chiede di verificare la tua email.

Afferma inoltre che è stato inviato un codice di verifica al tuo indirizzo email.

Ora devi controllare la tua email per il codice di verifica e copiarlo.

Assicurati di controllare anche la posta indesiderata e spam.

Dopo aver copiato il codice di verifica, devi incollarlo nel campo “Codice”.

Infine, fai clic su “Conferma” per verificare la tua email.

8. Invia di nuovo l’SLP

Dopo aver inserito il codice di verifica, la tua email verrà verificata.

Ciò significa che hai creato con successo un account Axie Infinity.

Ora puoi provare a inviare di nuovo l’SLP.

Per fare ciò, fai clic sull’estensione Ronin Wallet, fai clic su “SLP” e fai clic su “Invia”.

Quindi, incolla l’indirizzo del portafoglio a cui desideri inviare il tuo SLP, inserisci l’importo di SLP che desideri inviare e fai clic su “Avanti”.

Dopo aver fatto clic su Avanti, l’errore “Hai esaurito le transazioni gratuite di oggi” dovrebbe essere corretto.

Clicca su “Conferma” per confermare la transazione.

Infine, controlla lo stato della transazione navigando su “Attività”.

Se lo stato della transazione cambia da “In sospeso” a “Successo”, significa che la transazione è andata a buon fine!

Conclusione

L’errore “Hai esaurito le transazioni gratuite di oggi” su Ronin Wallet è un errore molto comune.

Molti giocatori di Axie Infinity hanno già riscontrato questo errore.

Come accennato nell’articolo, il messaggio di errore si verifica perché non hai collegato il tuo indirizzo e-mail al tuo account Axie Infinity.

Dopo aver collegato il tuo indirizzo email al tuo account Axie Infinity, verrà corretto l’errore “Hai esaurito le transazioni gratuite di oggi”.